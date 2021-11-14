Как украинцам попасть в Таиланд без паспорта вакцинации – рассказала тревел-эксперт

Как украинцам попасть в Таиланд / Фото: Pexels

Экзотический Таиланд привлекает украинских туристов, потому что многим Египет и Турция надоели. Мы пообщались с тревел-экспертом Ириной Паладийчук, чтобы узнать, как попасть в страну нашим путешественникам и какой курорт выбрать. И основное – удастся ли отдохнуть с учетом коронавирусных требований.

Тревел-эксперт Ирина Паладийчук / Фото: пресс-служба

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Спойлер: минимальный срок изоляции для путешественников из Украины – 7 суток. Если это не ваша "тема", то читайте предыдущую статью о планирование отдыха в Доминикане, ведь коронавирусные требования там отсутствуют.

Какие условия въезда в Таиланд?

Более года Королевство Таиланд было закрыто для въезда украинцам. Постепенное открытие страны началось с июня 2021 года. Только 1 ноября были внесены последние изменения в условия въезда, упростившие процедуру прибытия в страну. Украинцы теперь имеют право находиться там по программе SandBox с требованиями по COVID-19.

Словом, наши путешественники вздохнули с облегчением, ведь есть возможность увидеть экзотику своими глазами. Но вакцинированным туристам будет проще, потому что их обязательная изоляция – это аналог слова "отпуск".

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Требования для вакцинированных туристов

Привитые путешественники должны сидеть на изоляции 7 дней в одном из 17 районов "голубой зоны", избранных страной. Они заселяются в обычные локальные гостиницы, а не специализированные – для прохождения изоляции.

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В список 17 районов "голубой зоны" вошли:

Список 17 районов "голубой зоны" / Фото: tatnews.org

Основная "плюшка" вакцинированных туристов – возможность свободно передвигаться по району. Да, сидеть исключительно в отеле и на его территории не обязательно. Правило способствует привычному отпуску, поэтому изоляцию сложно назвать жестким карантином в 4 стенах. Непривитые туристы таким правилом похвастаться не смогут. У них строгие требования!

Еще вакцинированные путешественники должны соблюдать дополнительные требования к началу изоляции:

Сделать ПЦР-тест в Украине за 72 часа , который будет действителен по прилете в страну.

, который будет действителен по прилете в страну. Получить разрешение на въезд Thailand Pas с QR-кодом, заполнив форму на сайте.

с QR-кодом, заполнив форму на сайте. Заранее оплатить ПЦР-тест , который необходимо сделать по прилете в аэропорту (цена – 25 долларов). Туристу также необходимо сделать антиген-тест на 6-й или 7-й день изоляции (цена – 15 долларов).

, который необходимо сделать по прилете в аэропорту (цена – 25 долларов). Туристу также необходимо сделать антиген-тест на 6-й или 7-й день изоляции (цена – 15 долларов). Установить специальное приложение, куда придет результат теста до 24 часов.

Требования к невакцинированным туристам

Непривитые туристы должны пройти 10-дневную изоляцию в отелях, выбранных правительством. Большинство из них расположены в Пхукете. Но путешественники могут перемещаться только по территории – гулять по курорту, как вакцинированным туристам, им запрещено.

Без дополнительных требований к началу изоляции тоже не обошлось, они должны:

Сделать ПЦР-тест в Украине за 72 часа , который будет действителен по прилете в страну.

, который будет действителен по прилете в страну. Получить разрешение на въезд Thailand Pas с QR кодом, заполнив форму на сайте.

с QR кодом, заполнив форму на сайте. Заранее оплатить 1 ПЦР-тест и сделать его в аэропорту. На десятый день изоляции нужно повторить повторную процедуру, но с антиген-тестом.

С правилами ознакомились! А на какой курорт отправиться?

Выбирайте универсальный курорт Пхукет. Там можно запланировать отдых не только для друзей, но и семьям с детьми. В локальных отелях есть инфраструктура для отдыха с самыми маленькими, а также с концепцией 16+, где детям вход запрещен.

Выбирайте универсальный курорт Пхукет / Фото: Pexels

Помимо ассортимента отелей, туристов привлекают песчаные пляжи, которых в Пхукете много. В список ТОП входят: Лагуна-Бич, Камала, Патонг, Ката Ной и Равай. Путешественники, которые любят активное времяпрепровождение, заказывают экскурсию на Симилианские острова и исследуют их. Или же посещают центр реабилитации слонов в Пхукете под открытым небом, расположенный в северо-восточной части острова.

Центр реабилитации слонов в Пхукете под открытым небом / Фото: Pexels

Запланируйте отпуск в Чианг-Май, если релакс 24/7 на пляже – это не ваша "тема". Сюда туристы летят, чтобы узнать страну изнутри, через культуру, религию и жизнь местного населения. С Бангкоком его сложно сравнить, потому что на его фоне Чианг-Май – это спокойный курорт, где слышен даже самый тихий шорох.

Запланируйте отпуск в Чианг-Май / Фото: Pexels

Что же делают в городе Чианг-Май, если не купаются, спросите вы? Туристы там посещают храмы, один из самых популярных – "Белый Храм". Устраивают ежедневные тайские массажи, которые им делают местные по умеренным ценам.

Туристы посещают храмы, один из самых популярных – "Белый Храм" / Фото: Pinterest

К слову, в Чианг-Май существует много школ, где учат слепых детей техникам массажа. Говорят, что незрячих людей с опытом работы считают лучшими мастерами. Активные туристы планируют экскурсии к племенам, которые не пользуются современными технологиями.

И куда же без Бангкока! Его называют самым оживленным городом мира. Туристы сюда приезжают, чтобы познакомиться с культурой и местными традициями.

Туристы приезжают в Бангкок, чтобы познакомиться с культурой и традициями / Фото: Pexels

Посещают аутентичный рынок "Чатучак", храмы "Рассвета", "Рая и ада", "Вианмек", "Ват Сакет", а еще Большой королевский дворец. Экстремалы идут на крокодиловую ферму, где есть 70 тыс. особей. Словом, здесь релаксовый отпуск не запланировать, как в Пхукете.

Аутентичный рынок "Чатучак" / Фото: Pinterest

Недавно мы рассказывали о колоритном Рахове в Украине, конкурирующем с Буковелем.