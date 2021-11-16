3 шага к гладким пяточкам или как ухаживать за стопами в холода

Узкая обувь, нежелание обуть "сменку" в офисе, отказ от кремов, в итоге грибок, мозоли, потрескавшиеся пятки. Как ухаживать за стопами осенью и зимой – в статье

Пяточки будут гладкими, если регулярно ухаживать за стопами в холода / Фото: stocksnap.io

Если каждый день после принятия душа или ванны смазывать свои ножки питательным кремом и носить удобную обувь, то множества зимних проблем со стопами можно избежать. Как сохранить пятки и стопы гладкими и что делать, если они уже не в порядке – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

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Почему осенью ногам нужен особый уход

Здесь стоит сделать акцент не только на уход, но и на элементарную гигиену. Находясь в теплой, и часто узкой обуви, особенно в синтетических носках, помимо отсутствия нормального доступа кислорода, часто в ногах нарушается кровообращение.

Если вы не следите за состоянием кожи на стопах, имеете застарелые мозоли или трещины на пятках, то создаете не только благоприятную среду для развития грибка, но и "дом" для него. Ведь наши отмершие клетки кожи никуда не деваются, а остаются там же – на коже.

Дома не забывайте баловать ваши ножки ванночками, мазать кремом и давать им отдыхать / Фото: Depositphotos

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В холода кожа в целом, и на ногах в том числе сильнее пересушивается, ногти на ногах становятся более ломкими из-за отопительных приборов, сухого воздуха в помещениях, плотной обуви, а также колгот или носков. Естественно страдают стопы, поэтому и образуются на них натоптыши, трещины и мозоли.

Чтобы избежать таких проблем, важно не сидеть весь рабочий день в сапогах или ботинках – переобувайтесь в более легкую сменную обувь. Также обратите внимание, насколько ваша обувь свободна – это поможет избежать давления на ногти, их трещин и дальнейшего развития грибка.

Не забывайте регулярно стричь ногти, чтобы они не травмировали кожу в закрытой обуви еще больше. Носите "дышашую" обувь и носки из натуральных, а не синтетических материалов.

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Раз в месяц можно обработать обувь специальным дезинфектором, чтобы избежать грибковых кожных заболеваний. И, конечно же, дома не забывайте баловать ваши ножки ванночками, мазать кремом и давать им отдыхать.

Как не допустить появления трещин на пятках и мозолей

Уход за кожей стоп несложен, просто требует регулярности. Утром после душа нанесите на высушенную полотенцем кожу ног ваш уходовый крем для ног, лосьон или масло. А вечером после принятия ванны или душа, перед сном – смажьте стопы питательным кремом.

Два-три раза в неделю делайте ножные ванночки, можно с морской солью / Фото: Depositphotos

Также два-три раза в неделю делайте ножные ванночки, можно с морской солью. И по мере загрубения кожи на стопах не забывайте обрабатывать их пемзой или специальными пилочками, затем тщательно ополаскивая, высушивая и нанося питательный крем.

Если допускать наросты грубой кожи на пальцах и пятках стоп, то со временем не избежать мозолей и трещин, особенно если у вас лишний вес.

А если трещины и мозоли на стопах появились, что делать?

Вообще львиная доля трещин на пятках вызвана грибком, а не просто особенностями сухой кожи. Еще, когда у человека уже есть какие-то сопутствующие заболевания (проблемы с щитовидной железой, пищеварением, кровоснабжением ног, диабет) плюс он недостаточно соблюдает гигиену и уход за ногами, то ситуация может осложниться.

Чтобы исключить серьезные заболевания, при которых трескаются пятки, может понадобиться консультация терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога или дерматолога. А диагностикой и лечением заболеваний стоп занимается врач-подолог.

Регулярно удаляйте загрубевшую кожу на стопах и вовремя стригите ногти / Фото: freepik.com

Если трещины на пятках не воспалились, не кровоточат, а ваша обувь сидит на ногах вплотную – то ее необходимо сменить. Затем проведите гигиенические процедуры правильно, в итоге кожа на пятках вновь станет гладкой: останется только не забывать ухаживать за стопами.

Как убрать трещины на пятках и мозоли?

Понадобятся специальные пилки для пяток – крупно и мелкоабразивная, скраб и уходовый крем для ног. Привести стопы в порядок нужно поэтапно:

Чистка и полировка. Грубые терки или крупноабразивные пилки помогут сэкономить время очищения, уберет грубую кожу на пятках. Но затем пятки нужно аккуратно заполировать и отшлифовать самой мелкоабразивной пилкой, чтобы сгладить все шершавости. Идеально гладкой кожу поможет сделать нанесение легкого скраба, а затем – вашего уходового крема для ног. Избавление от трещин. Чтобы убрать трещины и не допустить распространения инфекции, можно сделать аппликации для пяток: для этого подойдет "Левомеколь" либо другая антисептическая ранозаживляющая мазь. Процедура делается на ночь, на пятки наносится мазь, затем закрываем сверху спонжем (ватным диском), фиксируем, чтобы аппликация не сползла. Можно обернуть стопу пищевой пленкой и надеть потный носок. В среднем, процедуру повторяют раз в 10 дней. Используем ванночки с кислой средой: грибок не любит такие средства. Самый простой и доступный способ – это ванночки для ног с уксусом.

Сухие мозоли убирают по такому же принципу, только если делать это "на сухую", можно травмировать сам мозоль и кожу вокруг него. Вообще такие процедуры, если мозоли или трещины довольно застарелые, лучше доверьте специалисту.

Также мы писали, как брить ноги сухим способом.