Как убрать отеки и звездочки на ногах к лету: гимнастика, кремы или визит к врачу?

Скоро лето, а отеки и сосудистая сеточка на ногах не дают надеть любимую юбку? Как сделать ноги красивее и здоровее, не допустить варикоз – рассказала терапевт

Отеки, боли, тяжесть в ногах и сосудистая сетка – это не только некрасиво, это вредит здоровью. И не только ног, а всего организма, ведя к нарушению кровообращения, варикозной болезни и не только. Как понять, что вашим ножкам нужна помощь, кому следует не затягивать с визитом к врачу и что можно сделать для здоровья ног в домашних условиях, – рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

Почему отеки и сосудистые звездочки – это не только косметологическая проблема

В преддверии лета мы, особенно женщины, все больше оцениваем красоту ног. К сожалению, на боли и отеки мы предпочитаем не обращать внимания, а проступившую сосудистую сетку или синяки маскируем тональным кремом, чтобы надеть любимую юбку или шорты. Однако нарушения кровообращения ног, с которыми "соседствует" варикозная болезнь – это не только о красоте, это в первую очередь о здоровье.

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Если только маскировать дефект и больше ничего не делать, то пораженные варикозом вены станут еще больше и заметнее. И вместе с этим возрастет риск тромбоза глубоких вен (блокировка поступления крови). Также изменится сама кожа, на ней может появиться пигментация, уплотнения, даже язвочки. Поэтому уделить внимание здоровью ваших ног следует как при проявлении явных, так и начальных симптомов варикоза.

Хорошо, а что еще должно насторожить?

Ощущение тяжести в ногах, сосудистые звездочки и уже расширенные вены, отеки в конце дня – все это весомые поводы для визита к врачу. Если вы ощущаете боли в ногах при и после нагрузок, привычная обувь, которую носите не первый раз, жмет в конце дня, появляются "следы" от резинок после ношения носков или чулок – обследуйте ваши ноги, пока на них не появились сосудистая сетка и не выступили вены.

А как можно узнать, есть ли угроза развития варикоза?

Как при уже явных симптомах, так и только при небольших отеках и болезненности ног прояснить картину и сделать точный прогноз может УЗИ сосудов ног. Эта ультразвуковая процедура безболезненная, готовиться предварительно к ней не нужно и занимает всего 20-30 минут. Современные УЗИ-аппараты хороши тем, что "видят" не только проходимость сосудов, а еще оценивают работу клапанов вен, скорость кровотока, новообразования в просвете сосудов и их проходимость, риск тромбоза и другие венозные патологии.

ОК, а какие еще состояния или болезни могут навредить ногам?

Проблемы с сосудами и венами ног часто возникают при наследственной предрасположенности. Поэтому если в вашей семье ближайшие родственники болели или болеют варикозом, у них есть проблемы с кровообращением ног или, что еще опаснее, – тромбозы, то вам стоит провериться.

Также на здоровье сосудов ног влияет беременность и роды, резкое похудение или наоборот – набор веса, менопауза, прием гормональных препаратов (в том числе таблеток от беременности), перенесенные переломы ног, курение и перенесенный COVID-19.

А что делать, если при обследовании обнаружили проблему?

В первую очередь – не паниковать, плюс в том, что о проблеме стало известно, и вам предложат варианты лечения. Если после УЗИ обнаружатся изменения, которые существенно ухудшат ваше здоровье, то вас направят к флебологу (сосудистому хирургу). Это не означает, что всем, у кого заподозрили варикоз, необходима операция. Современная хирургия обладает новейшими методами, которые убирают вены и сосудистую сетку без глубоких операций. Например, склеротерапия – когда с помощью инъекций убирается сосудистая "паутинка" на ногах.

Смените обувь на более удобную и не забывайте разгружать ноги / Фото: unsplash.com

Если варикоз не развился или хирургическое лечение еще не требуется, то поддержать вены можно с помощью специальных венотоников (это как таблетки, так и различные мази), ношения компрессионного трикотажа – носков, чулок, колгот. Также помогут специальные процедуры и формирование полезных привычек – как при уже имеющихся сосудистых сеточках и отечности ног, так и в качестве их профилактики:

Выбирайте только удобную, устойчивую обувь. Узкие туфли, высокие каблуки, увы, не друзья для ваших ножек. Как и кеды на плоской подошве, впрочем. Оптимальная высота каблука – 3-4 см. Долго стоять или сидеть, да еще в неудобной обуви – вредно любым ногам, даже самым здоровым. Поэтому если впереди путешествие или работа связана с длительным пребыванием стоя, сидя – запаситесь компрессионным бельем. А также чаще меняйте положение, важно дать ногам размяться, сменить положение, разогнать кровь. Снять отечность и тяжесть ног помогут контрастный душ – от щиколоток к голеням и наоборот, отдых после трудового дня с приподнятыми ногами (положите их на подушку, подлокотник кресла и т. п., приняв сидячее или лежачее положение). Улучшить эластичность вен и замедлить рост венозной сетки помогает йога, плавание и простые упражнения: ходить босиком, поднимать с пола пальцами ног разные предметы, кусок ткани, "крутить велосипед", лежа на полу. А вот "тягать штангу" при варикозе не полезно, будьте осторожны с силовыми нагрузками. Облегчить состояние и улучшить эластичность кожи, кровообращение поможет массаж ног. НО только после консультации врача (особенно, если есть сильные венозные узлы и изменения кожи) и только у массажиста-профессионала.

Помните, что назначать себе самому лекарства или процедуры без консультации с доктором – опасно.

Хорошо, а какие продукты полезны для здоровья вен и ног?

Для улучшения эластичности вен полезны Омега-3 кислоты – это морская рыба жирных сортов, также ешьте больше фруктов, особенно яблок, цитрусовых, зелени, свеклы, бобовых. Если хотите принимать пищевые добавки – опять же проконсультируйтесь с врачом. Специалист подберет вам витаминный комплекс в сочетании с венотоником или другими препаратами, исходя из вашего индивидуального случая.

Помните, чтобы сохранить ноги здоровыми и красивыми, состояние венозной системы следует проверять ежегодно, даже если ничего не беспокоит. Даже при отсутствии жалоб не бойтесь осмотров и, если необходимо, лечения у флеболога.

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