Как убрать морщины под глазами – ТОП-5 домашних масок

Убрать морщины под глазами помогут домашние маски и уже готовые средства / Фото: Коллаж: Сегодня

Сухость кожи век, недосыпание, неправильный уход и другие факторы – виновники появления морщинок, отеков и "мешков" под глазами. А они портят наш внешний вид и прибавляют возраст. Почему кожа вокруг глаз требует особого ухода и что можно сделать в домашних условиях – рассказала массажист, консультант по бьюти-практиками Мария Алтухова.

Мария Алтухова / Фото: пресс-служба

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Почему рано появляются морщины под глазами?

Пожалуй, самая специфическая и требующая тщательного ухода зона лица – это область вокруг глаз. Здесь раньше всего проявляются признаки старения, поскольку кожа в этой зоне особенно тонкая. Также в коже под глазами расположена довольно густая "сетка" из кровеносных сосудов, процент подкожного жира, выполняющий защитные функции, здесь низкий.

Средства для ухода за кожей вокруг глаз отличаются от остальных средств по уходу за кожей лица / Фото: unsplash.com

Поэтому средства для ухода за кожей вокруг глаз отличаются от остальных средств по уходу за кожей лица. Синяки и "мешки" под глазами, морщины могут появиться также при заболеваниях сердца и сосудов, почек, дерматологических проблемах. В таких случаях в первую очередь важно найти причину и устранить ее.

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В основном же к появлению морщин и раннему старению кожи вокруг глаз может привести:

неправильный уход

вредные привычки, нерациональное питание

слишком бурное проявление эмоций

даже неудобная подушка для сна.

Кстати! Сейчас в тренде специальные ортопедические подушки, которые изготавливают из соевой пены и натурального латекса. Они повторяют контуры вашего лица, не вызывая чрезмерного давления на кожу, в итоге помогают избежать "заломов" и морщин, которые остаются на лице после сна.

Как ухаживать за кожей вокруг глаз в домашних условиях?

Ухаживать за кожей вокруг глаз важно ежедневно, используя подобранные согласно вашему типу и состоянию кожи гели или кремы. Также для тонизирования кожи под глазами используют контрастные компрессы, самомассаж лица, специальные патчи под глаза.

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Для тонизирования кожи под глазами и устранения морщин также используют специальные патчи / Фото: freepik.com

В таких нюансах поможет разобраться косметолог. Еще поддержать кожу вокруг глаз и разгладить морщинки помогают дополнительные средства ухода – питательные маски. Некоторые из них можно приготовить в домашних условиях самостоятельно.

Популярная и простая маска – яичная. Не все любят использовать яйцо, поскольку оно сложнее смывается. Но тем не менее: возьмите яичный желток, нанесите на кожу под глазами, через 15 минут аккуратно смойте теплой (не горячей) водой. Маска хороша для профилактики морщин, при уже имеющихся морщинках – добавьте в желток оливковое масло (в пропорции 1х1).

Огуречная или картофельная маска под глаза – кашица из измельченного свежего огурца или картофеля помогут тонизировать кожу вокруг глаз. А еще картофельные примочки эффективны при "синяках" под глазами.

Яичный желток и огурец помогут разгладить морщинки вокруг глаз и тонизировать кожу / Фото: Коллаж: Сегодня

Банановая маска с оливковым маслом. В размятую половинку банана добавьте 10 грамм масла оливы и чайную ложу витамина Е. Наносите на слегка влажную кожу, через полчаса смываете теплой водой.

Гель для век из алоэ: листок алоэ предварительно нужно подержать неделю в холодильнике, завернув в бумагу. Затем отделяем мякоть, разминаем, добавляем витамины А и Е. Полученной смесью увлажняем веки и кожу под глазами.

Гель для век из алоэ, который можно приготовить самостоятельно, поможет увлажнить веки и кожу под глазами / Фото: freepik.com

Самая простая процедура – смочить оливковым маслом ватные диски и положить на 10-15 минут на глаза. После процедуры масло можно не смывать, а просто промокнуть салфеткой.

Также дома можно использовать уже готовые маски с ретинолом, гиалуроновой кислотой, альгинатные маски: какие именно лучше приобрести для вас – подскажет косметолог.

Как правильно наносить маски для лица и под глаза

Помине, что любую косметологическую маску, крем и т.д. наносят на очищенную кожу лица. Жидкие средства удобно наносить ватными дисками: их смачивают в маске или масле и прикладывают на веки.

А кремообразные или густые маски наносятся пальцами, аккуратно, слегка похлопывающими движениями. Держите маску в области глаз не более 20 минут. После ее снятия нанесите на кожу вокруг глаз немного вашего уходового крема.

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