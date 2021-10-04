Почему появляются отеки на лице и как их убрать

Если вы периодически видите с утра в зеркале припухшее лицо, то скорее всего у вас застой лимфы. Почему еще отекает лицо и как вернуть свежесть – в материале

Убрать отеки и восстановить цвет лица поможет правильный уход и самомассаж по утрам / Фото: unsplash.com

Рыхлость тканей и отечность (пастозность) лица не лучшим образом влияет и на его пропорции: кожа теряет свежесть и молодость. Почему отекает лицо, как понять, что лимфатическая система дала сбой и можно ли убрать отеки и мешки под глазами с лица в домашних условиях – рассказала физиотерапевт, массажист Татьяна Ронжина.

Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

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Почему отекает лицо, даже если здоров?

Отечность, припухлость и несвежий вид лица могут появиться не только из-за проблем со здоровьем. А еще из-за вредных привычек, недосыпания, нерационального питания и низкой физической активности. В итоге нарушается кровоток, лимфоток, циркуляция межклеточной жидкости: лимфатическая жидкость застаивается в теле и лице.

Также важно, чтобы матрац и подушка, на которых вы спите, были удобными. Если причина в хронической болезни или гормональном сбое, то только косметологические процедуры ее не решат: нужно выяснить причину, найти профильного специалиста и начать лечение.

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В случае, когда человек не имеет хронических заболеваний, а пастозность, отечность и бледный цвет лица вызваны курением, избыточным употреблением соли и других вредных продуктов, недосыпом – все зависит в первую очередь от вас. Сейчас, в холодное время года также важно меньше болеть, укреплять иммунную систему.

А как связен иммунитет и свежесть кожи лица?

Очень даже связан, ведь внутреннее состояние человека отражается и на его внешнем виде. Ежедневно в организме человека отмирают миллионы клеток, и продукты их распада накапливаются в наших тканях. Иммунная система постоянно борется с попадающими в организм вирусами и бактериями.

А осенью, в сезон простуд мы болеем чаще. Соответственно – иммунная система работает мощнее, уничтожая вирусы, но продукты их распада тоже накапливаются в тканях. Вообще, благодаря своей структуре, внеклеточное пространство становится идеальным "домом" для накопления различных токсинов и продуктов распада.

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Вывести же накопленные токсины можно с помощью лимфосистемы, которая, в свою очередь, должна работать без сбоев: и здесь многое зависит от лимфоузлов. Они могут воспаляться из-за инфекций, простуды, переохлаждения, тогда их фильтрующие свойства ослабевают. В итоге – мы замечаем не только ухудшение цвета лица, отеки, также могут появиться аллергические высыпания, пигментация, расширенные поры и т.д.

Убрать отеки, мешки под глазами помогут патчи и самомассаж лица / Фото: freepik.com

Чтобы кожа сияла, была свежей, подтянутой, без отеков, важен индивидуальный и комплексный подход. Также важно ухаживать за лицом согласно своему типу кожи, а для снятия отечности существуют разные методы – от нанесения патчей под глаза до косметологических процедур в салоне и самомассажа в домашних условиях.

А можно ли быстро убрать отеки на лице?

Снизить проявление отечности, улучшить улучшить движение лимфы и снять напряжение в теле хорошо помогает общий массаж тела и лица. С помощью легкого самомассажа по утрам можно подтянуть кожу, разогнать лимфу и снизить проявление пастозности на лице.

Конечно в первый раз стоит доверить лицо и тело только специалисту. Важно понимать, как делать массаж, с какой силой и какие движения использовать. То есть поучиться у профессионала или понаблюдать за ним в ходе сеанса массажа.

Прежде чем делать массаж лица, нужно его очистить и нанести крем/масло / Фото: freepik.com

Важно! Прежде чем начинать массировать лицо, нужно его очистить – это удобно делать во время утреннего умывания. Помимо очищения тоником или лосьоном, важно помочь раскрыться порам: для этого на лицо кладется чистое мягкое махровое полотенце, смоченное горячей (но не кипятком, чтобы не обжечься) водой.

Так питательным веществам будет легче проникнуть в кожу. Также массаж делается чистыми руками. Что использовать под основу – крем или масло, смотрите сами. Но если вы склонны к аллергии, то помните, что некоторые масла аллергичны и могут вызвать раздражение на коже.

Уделите всего 5-7 минут своему лицу, все движения выполняйте по массажным линиям:

Крем или масло наносят на лицо похлопывающими движениями, Аккуратно разгоните лимфу круговыми движениями по щекам, от крыльев носа по направлению к вискам, затем пройдитесь от внешних уголков глаз к внутренним – под нижними веками. Верхние веки аккуратно массируют наоборот: от внутреннего угла к внешнему. Затем проработайте лоб, растирающими движениями сверху-вниз. Такими же легкими, растирающими движениями помассируйте губы.

Не забывайте в холодное время года наносить защитный крем для кожи перед выходом на улицу. Помните, что в ряде случаев массаж противопоказан.

А когда нельзя делать массаж лица?

Если вы недавно вернулись с моря (особенно если кожа обгорела) или сразу после загорания на пляже (в солярии) нельзя делать массаж. Также противопоказан массаж при акне, (особенно в период обострения), воспалительном процессе на коже, ранках, ссадинах.

Напомним, что ранее мы писали, как убрать с лица 10 лет с помощью массажа.