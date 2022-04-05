Как стать HR-специалистом, копирайтером или маркетологом – 18 бесплатных курсов для украинцев

18 бесплатных курсов для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Многие люди во время войны в Украине потеряли оффлайн работу. Образовательный проект Genius Space открыл доступ украинцам к 18 онлайн-курсам, чтобы помочь безработным овладеть современной профессией или апгрейдить бизнес-навыки. Среди профессий – Project-manager, SEO-специалист, РРС-специалист, WEB-дизайнер и другие. Дополнительно учащиеся получат курс английского в подарок.
К каким курсам открыли бесплатный доступ?
- Комплексный Интернет-маркетинг
Длительность курса: 3 месяца.
- SMM-специалист
Длительность курса: 3 месяца.
- Project-manager
Длительность курса: 3 месяца.
- Инкубатор онлайн-школ
Длительность курса: 3 месяца.
- HR-manager
Длительность курса: 3 месяца.
- SEO-специалист
Длительность курса: 2 месяца.
- РРС-специалист
Длительность курса: 2,5 месяца.
- Бухгалтер ФЛП
Длительность курса: 1,5 месяц.
- РRO-копирайтинг
Длительность курса: 2 месяца.
- WEB-дизайнер
Длительность курса: 3 месяца.
- Практический курс создания чат-ботов
Длительность курса: 1 месяц.
- Практический курс о Google-таблицах
Длительность курса: 1 месяц.
- Онлайн курс Soft Skills
Длительность курса: 2 месяца.
- Менеджер по продажам
Длительность курса: 2 месяца.
- B2C-консалтинг для специалистов, желающих зарабатывать на консультациях, используя digital-инструменты.
Длительность курса: 2 месяца.
- SMM Agency – бизнес-курс для украинцев, желающих открыть SMM или таргетинг-агентство. И зарабатывать большие деньги, обслуживая малые и средние бизнесы.
Длительность курса: 2 месяца.
- Tик-Tок для предпринимателей - бизнес-курс для владельцев бизнеса, которые будут привлекать клиентов через социальную сеть, сотрудничать с блогерами и зарабатывать на рекламе.
Продолжительность курса: 1 месяц.
- Телепорт – авторская программа сооснователя Genius Space Олеся Тимофеева о современных digital-инструментах для запуска или масштабирования бизнеса.
Продолжительность курса: 2 месяца.
Как получить доступ к курсу?
- Заполните форму на сайте Genius Space, выбрав курс.
- В течение 72 часов менеджер проверит ваши данные и отправит доступ на почту, указанную в форме.
Важно: курсы бесплатные, но учащиеся могут донатить любую сумму на гуманитарную помощь нуждающимся по ссылке.
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