Як стати HR-спеціалістом, копірайтером чи маркетологом – 18 безоплатних курсів для українців

18 безоплатних курсів для українців / Фото: Колаж: Сьогодні
Чимало людей під час війни в Україні втратили офлайн роботу. Освітній проєкт Genius Space відкрив доступ українцям до 18 освітніх онлайн-курсів, щоб допомогти безробітним опановували сучасну професію чи апгрейдити бізнес-навички. Серед професій – Project-manager, SEO-фахівець, РРС-фахівець, WEB-дизайнер та інші. Додатково учні отримають курс англійської мови у подарунок.
До яких курсів відкрили безплатний доступ?
- Комплексний інтернет-маркетинг
Тривалість курсу: 3 місяці.
- SMM-фахівець
Тривалість курсу: 3 місяці.
- Project-manager
Тривалість курсу: 3 місяці.
- Інкубатор онлайн шкіл
Тривалість курсу: 3 місяці.
- HR-manager
Тривалість курсу: 3 місяці.
- SEO-фахівець
Тривалість курсу: 2 місяць.
- РРС-фахівець
Тривалість курсу: 2,5 місяці.
- Бухгалтер ФОП
Тривалість курсу: 1,5 місяця.
- РRO-копірайтинг
Тривалість курсу: 2 місяці.
- WEB-дизайнер
Тривалість курсу: 3 місяці.
- Практичний курс створення чат-ботів
Тривалість курсу: 1 місяць.
- Практичний курс про Google-таблиці
Тривалість курсу: 1 місяць.
- Онлайн-курс Soft Skills
Тривалість курсу: 2 місяці.
- Менеджер з продажу
Тривалість курсу: 2 місяці.
- B2C-консалтинг для спеціалістів, які хочуть заробляти на консультаціях, використовуючи digital-інструменти.
Тривалість курсу: 2 місяці.
- SMM Agency – бізнес-курс для українців, які хочуть відкрити SMM чи таргетинг-агенство. І заробляти великі гроші, обслуговуючи малі та середні бізнеси.
Тривалість курсу: 2 місяці.
- Tік-Tок для підприємців – бізнес-курс для власників бізнесу, які будуть залучати клієнтів через соціальну мережу, співпрацювати з блогерами та заробляти на рекламі.
Тривалість курсу: 1 місяць.
- Телепорт – авторська програма співзасновника Genius Space Олеся Тимофєєва про сучасні digital-інструменти для запуску або масштабування бізнесу.
Тривалість курсу: 2 місяці.
Як отримати доступ до курсу?
- Заповніть форму на сайті Genius Space, обравши курс.
- Протягом 72 годин менеджер перевірить ваші дані та надішле доступ на пошту, вказану у формі.
Важливо: курси безплатні, але учні можуть донатити будь-яку суму на гуманітарну допомогу нужденним за посиланням.
Дізнайтеся також, де безплатно вивчити англійську, щоб влаштуватися на роботу за кордоном.