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Где бесплатно выучить английский, чтобы устроиться на работу за границей

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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31 марта, 14:30
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15 полезных ресурсов для изучения языка – в материале "Сегодня"
Где бесплатно выучить английский
Где бесплатно выучить английский / Фото: Коллаж: Сегодня

По данным ООН примерно 10 млн украинцев эмигрировали за границу из-за войны в Украине. Кроме поиска жилья, актуальный для земляков вопрос поиска работы. Но без знания хотя бы английского на высокую зарплату и интерес работодателей рассчитывать не стоит. Мы расскажем о 15 бесплатных ресурсах для изучения английского языка. Воспользуйтесь ими и сделайте первый шаг на пути к работе мечты.

Если вы остались в Украине и уверены, что английский язык не понадобится, то вы ошибаетесь. Зная его, вы легко найдете онлайн-работу на иностранном рынке вакансий.

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5 приложений для смартфона

  • Busuu – приложение дарит 90 дней бесплатного изучения английского языка по премиум-подписке. В приложении можно изучать дополнительно 11 языков, кроме английского.
  • Duolingo – еще одно приложение, которое стало бесплатным для украинцев во время войны. Средства людей из разных стран, которые изучают украинский в Duolingo и оплачивают обучение, перечисляют украинской армии.

/ Фото: pexels.com

  • Drops – для украинцев команда сделала подарок – бесплатную премиум-подписку на 12 месяцев. За год реально выучить язык, чтобы свободно разговаривать по-английски и устроиться на высокооплачиваемую работу. Необходимо зарегистрироваться в приложении и получить промокод для бесплатного использования.
  • Ling App – украинцы в приложении будут учить английский бесплатно в течение 6 месяцев. Благодаря интерактивным методам обучения вы освоите язык быстрее, чем в школе за партой. В приложении более 60 языков. Кроме английского, украинцев заинтересует польский, венгерский и словацкий.
  • Drops – сначала заполните заявку на официальном сайте приложения, чтобы получить бесплатную премиум-подписку на год. Затем дождитесь ответа менеджера на почте и приступайте к изучению английского языка.

Учтите: в некоторых приложениях необходимо выбрать родной язык (украинский) в настройках, чтобы активировать бесплатную премиум-подписку.

5 Telegram-каналов

Сохраняйте бесплатные телеграм-каналы для изучения английского. Волонтеры ежедневно публикуют лексику для беженцев за границей, грамматические упражнения, правила и важные подборки слов, без которых не обойтись украинцам за границей. Аудиоуроки тоже есть!

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Must have для желающих выучить английский язык:

Сайты для изучения английского

  • Подкасты в свободном доступе от British Council (проект знакомит с британской культурой людей за пределами Великобритании) для украинцев, которые будут учить бизнес-английский.
  • Cambridge Dictionary для изучения английской грамматики и лексики. Если вы хотите увеличить словарный запас, то оцените подборки слов на ресурсе.

/ Фото: Pexels

Бизнес-английский от British Council для людей, которые хотят улучшить навыки делового общения с коллегами.

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На сайте BBC Learning English в свободном доступе найдете анимационный сериал, фокусирующийся на общении на английском языке в офисе. Несколько серий помогут вам быстро адаптироваться на новой работе.

Сайт Еxam English оценят люди, которые планируют сдавать международные экзамены IELTS, TOEFL и TOEIC. На сайте найдете бесплатные практические онлайн-тесты для подготовки.

Узнайте также о 15 бесплатных курсов для украинцев, желающих найти высокооплачиваемую работу.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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