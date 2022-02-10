Как солнце влияет на человека и что делать, если зима надоела

Солнце влияет на человека: солнечные лучи заряжают нас витамином D, а их дефицит вызывает хандру / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня
Солнце влияет на организм человека, как не крути: большинство людей солнцезависимы, поэтому зимой, когда погода пасмурная, наше поведение меняется. Также при недостатке солнца мы недополучаем витамин D, что сказывается на здоровье: как исправить ситуацию – разбираемся с экспертами
Насколько сильно влияние солнца на организм человека?
Недостаток солнечного света может влиять на человека и в физическом плане, и в умственном, а также эмоциональном. Дефицит солнца оказывает влияние на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную, репродуктивную и нервную системы. Зимняя апатия и хандра также напрямую связаны с недостатком солнечного света.
Также солнце "управляет" нашим настроением и биоритмами, а еще влияет на обновление кожи, волос и ногтей. Кроме того, при дефиците солнца нарушается выработка витамина D, а его дефицит вызовет серьезные проблемы со здоровьем.
Почему без солнца грустно, особенно к концу зимы?
Многие с нетерпением ждут окончания зимы не только из-за холода, а из-за зимней апатии и хандры. Как отмечает э кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко, это происходит потому, что короткие световые дни и длинные вечера приводят к усиленной выработке мелатонина. А он вызывает сонливость и является антагонистом гормона радости – серотонина.
В итоге под влиянием гормонов наша работоспособность снижается, сонливость растет, появляется апатия и уныние. Пасмурные дни, когда солнца на небе совсем мало или вообще его не видно, могут вызвать ухудшение нашего психоэмоционального состояния. Потому что нам хочется беззаботности, которую нам "дарит" лето и солнце.
К хандре, депрессии и апатии также может приводить дефицит витамина D: как отмечает гастроэнтеролог Евгения Белинская, выработка которого тоже зависит и от солнца.
Но восполнить в организме запасы этого витамина возможно даже без пребывания на солнце.
Как зимой получить витамин D
Когда дефицит витамина D в организме умеренный, острых симптомов нехватки этого элемента может и не быть. Но как только организм не в силах больше компенсировать этот дефицит, у человека появляются:
- слабость в мышцах
- нестабильность нервной системы
- проблемы с кишечником (запоры)
- тянущие боли в костях таза, предплечьях, бедрах, вплоть до судорог.
А если все равно не хватает солнца, что делать?
Работайте не более 8 часов в сутки, оставляйте время на отдых и достаточное количество сна. Иначе вы будете уставшими, и пасмурная погода станет раздражать еще больше.
Часто наш позитивный настрой зависит от точки зрения и нам нужно научиться смотреть на мир через изумрудные стекла даже в пасмурную погоду, – говорит Марина Диденко. – Если мы будем фокусироваться на позитиве, то и чувствовать себя будем лучше. Ученые уже давно доказали, что наши эмоции часто зависят от наших мыслей.
Меньше хандрить из-за дефицита солнца поможет:
- Планирование приятных событий, например – отпуска. Летом мечтая об отпуске мы его представляем, планируем и процесс подготовки также наполняет нас приятными эмоциями. Этот подход можно использовать и зимой.
- Цветотерапия. В психологии есть отдельное направление терапии цветом, когда каждый из спектра цветов связывается с различными эмоциями. Купите себе какую-то яркую вещь, например, сумку, плащ или новые шарфики, которые будет вызывать у вас и окружающих радостные эмоции.
- Использование системы Мари Кондо. Нужно разделить вещи на категории: одежда, книги, документы, сентиментальные вещи, кухня, ванная и комоно (разное). Это не только поможет навести порядок в вещах на длительное время, но и сам процесс будет очень терапевтическим.
И потом постараться прочувствовать: если вещь приносит удовольствие и дарит приятные эмоции, мы ее оставляем. А когда эмоционально не отзывается, выбрасывается или отдается на благотворительность.
Сейчас также стали использовать лампы дневного света: полностью солнца они не заменят, но такие светильники имитируют естественное освещение. К тому же такие лампы не мерцают, а значит не провоцирует стресс. Нужна ли вам такая лампа, подскажет семейный врач.
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