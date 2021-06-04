Как сохранить зубы здоровыми: известный стоматолог назвал 5 ошибок в уходе

Нельзя отбеливать зубы народными способами, можно повредить эмаль / Фото: Depositphotos

Просто бездумно пользоваться пару раз в день зубной щеткой недостаточно, чтобы сохранить красивую улыбку и здоровые зубы. Сегодня, 4 июня, во Всемирный день борьбы с кариесом поговорим к чему может привести кариес и узнаем об основных ошибках ухода за зубами. А своим опытом поделился известный врач-стоматолог, специалист с 30-летни опытом работы, профессор Ярослав Заблоцкий.

Ярослав Заблоцкий / Фото: пресс-служба

Ошибка № 1 – мы нерегулярно и неправильно чистим зубы

На самом деле правильный уход за зубами не сложен: нужно чистить зубы 2-3 раза в день (это первый этап ухода), и каждые полгода приходить к стоматологу за профессиональными процедурами по гигиене. Однако увы –украинцы не только забывают чистить зубы, но и делают это неправильно. Практически у 80% украинцев есть кариес, а такой печальной статистики вполне можно избежать.

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Помимо ежедневной регулярной чистки зубов, важно делать это правильно: взрослый человек должен держать зубную щетку так, чтобы на 50% она была на зубе, а остальные 50 приходились на десну (под углом 45 градусов). Только так получится хорошенько вычистить остатки пищи из-под десен и избежать развития пародонтита, их воспаления. Лучше использовать электрическую щетку, так чистка будет тщательнее.

Ошибка № 2 – игнорировать посещение стоматолога с целью профилактики

К сожалению, наш менталитет таков, что к стоматологу мы идем, если уже "припекло". Даже если в зубах уже видны дырочки или зуб почернел и ноет. Но если бы у нас была правильная культура чистки зубов, то мы бы вовсе не знали, что такое зубная боль. Один из распространенных мифов, якобы профессиональная чистка зубов вредит эмали. Это неправда.

Профессиональная гигиена зубов, которую проводи специалист, не влияет на толщину эмали и не вредит ей. Поэтому гораздо разумнее платить за профилактику кариеса, чем потом баснословные суммы за лечение. Сейчас большой выбор как бесплатных клиник, где можно полечить зубы, так и частных.

Ошибка № 3 – отбеливать зубы народными средствами

Да, существует как профессиональное отбеливание зубов в клинике, так и домашние процедуры. Но прежде чем самому приступать к отбеливанию зубов, нужно получить консультацию стоматолога. Врач должен оценить состояние здоровья ваших зубов. Важно, чтобы на них не было трещин, потертостей, сколов на пломбах, в которые могут попасть химические отбеливающие вещества. И только после того, как устранены все проблемы и зубы полностью здоровы, проведена профессиональная гигиена и чистка зубов, можно их отбеливать.

Категорически нельзя дома отбеливать зубы лимоном, содой, перекисью водорода! Так вы можете сильно повредить эмаль.

Если все-таки желание отбеливать зубы дома самом очень сильное, то делайте процедуру под контролем стоматолога, советуйтесь с ним. Врач может посоветовать индивидуальные каппы для отбеливания: их изготавливают под каждого человека лично. В середину такой каппы кладется специальное средство, похожее на зубную пасту, и каппа надевается на зубы на всю ночь. Эффект от такого отбеливания не слишком велик, но он заметен и намного безопаснее соды и других народных средств.

Ошибка № 4 – родители не знают, что за детскими зубами нужен уход

Далеко не все знают, что ребенка первый раз нужно показать стоматологу, когда малышу полгодика. Да, если у вашего 6-ти месячного малыша даже всего 2 зуба. Специалист покажет, как правильно ребенку чистить зубы. А еще обратит внимание на привычки малыша, которые потом сформируют правильный или неправильный прикус.

Ухаживать за зубами и ртом малыша нужно с раннего детства / Фото: Pixabay

Ухаживать за будущими зубами ребенка и деснами нужно начиная со дня рождения малыша. И чистить зубы детям родители должны до достижения ими 10-12 лет, отмечает профессор. Не страшно, когда ребенок ест пасту – давайте ему щетку в руки, пусть учится. Но дочистить зубы малышу должен кто-то из родителей. Чтобы избежать развития кариеса у детей, приучите ребенка пить простую чистую воду. Давать детям сладкий чай, воду, сок и сахар вообще не стоит.

Ошибка № 5 – не обращать внимание на то, что мы стираем эмаль

Все мы подвержены стрессу, а под его влиянием часто "скрипим" зубами, особенно по ночам. Наши зубы, как панцирь черепахи – покрыты эмалью и очень твердые. Но если первый слой эмали стирается, то дальше начинает стираться дентин, это твердая зубная ткань, которая поддерживает эмаль.

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В итоге истонченная эмаль и привычка тереть зубы друг о друга может привести к серьезным стоматологическим проблемам. Чтобы восстановить стертые зубы, понадобится покрыть их специальными накладками из керамики, а это не дешевое удовольствие. Стираются ваши зубы таким способом или нет – определит стоматолог. И, если вы "скрипите" зубами по ночам, то порекомендует специальные ночные защитные каппы для зубов.

Напомним, что ранее мы писали о том, чем опасны больные зубы.