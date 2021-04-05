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Больные зубы повышают риски переломов костей и дефицита микроэлементов – ученые

Сегодня, 18:58

От здоровья зубов и ротовой полости зависит риск развития остеопороза и не только

Недостаток в организме магния, калия, особенно дефицит кальция и других микроэлементов, а также риск сломать руку или ногу от малейшего падения напрямую связан с состоянием зубов. Ученые выяснили, что как возрастные изменения полости рта и зубов в старости, так и недостаточный уход в более молодом возрасте связаны с недостатком ряда микроэлементов. Это влияет на состояние костей, делая их более хрупкими. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Больные зубы повышают риск переломов костей – ученые
Больные зубы повышают риск переломов костей – ученые
Фото: freepik.com

Сравнив данные около 300 добровольцев разного возраста, медики выяснили, что риски развития остеопороза (заболевание, при котором в костной ткани не хватает кальция, кости становятся очень хрупкими, легко ломаются) выше у людей, имеющих проблемы с зубами и деснами.

У них ученые также обнаружили дефицит фосфора, кальция, магния, калия и других микроэлементов, важных для здоровья костей. Поэтому своевременное лечение кариеса, трещин в зубах, воспалительных процессов в деснах и ротовой полости в целом – это еще профилактика остеопороза и дефицита микроэлементов.

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Кальций не только делает наши кости и зубы крепкими, этот микроэлемент помогает клеткам делиться, отвечает за свертываемость крови, прохождение нервных импульсов. Кальцием богаты молочные продукты, яйца, рыба, орехи и зеленые овощи. Калий необходим нам не меньше, он отвечает за мышечную силу, работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Без магния также будут страдать сердце и сосуды, мышцы, этот элемент помогает нам быть энергичными и бодрыми. Калий и магний можно найти в бананах, белой фасоли, авокадо, дынях, зеленых яблоках, семечках и орехах, тыкве, морепродуктах.

Но чтобы все эти важные для нашего здоровья микроэлементы усваивались, зубы и ротовая полость должны быть здоровыми. Поэтому не забывайте:

  1. Чистить зубы 2 раза в день, пользоваться зубной нитью.
  2. Посещать стоматолога в идеале 2 раза в год, но как минимум ежегодно.
  3. Вовремя лечить кариес, не запускайте воспалительные процессы в ротовой полости, если такие появились.

Также напомним, что ранее мы писали о том, к чему могут привести больные зубы.

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