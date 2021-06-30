Как сохранить красивую осанку: 4 упражнения для офиса и дома

Королевская осанка – мечта многих женщин и мужчин, реализовать которую вполне возможно. Почему осанка нарушается и как этого избежать – рассказал реабилитолог

Вместо книг удобнее табличка "Сиди ровно", она будет напоминать выпрямить спину / Фото: freepik.com

Правильная осанка – это не только грациозность и красота, это в первую очередь ваше здоровье. А зависит осанка от ваших бытовых привычек, уже имеющихся заболеваний и, конечно же – состояния позвоночника. Поэтому сегодня, 30 июня в Международный день борьбы со сколиозом поговорим о том, как это заболевание позвоночника влияет на осанку, почему важно не допускать развития сколиоза и что делать, чтобы ваша осанка была воистину королевской. Ведь если здоровье и настроение порядке, то лето выйдет по-настоящему радостным и запоминающимся: а мы собрали 10 креативных идей, которые помогут сделать эту пору незабываемой.

Возвращаясь к осанке, помог нам разобраться во всех тонкостях профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Алексей Никаноров / Фото: пресс-служба

Нарушение осанки и сколиоз – это не одно и то же?

Нарушение осанки – это наиболее частая проблема со здоровьем позвоночника. И важно заметить отклонения на начальном этапе, тогда подкорректировать осанку будет легче всего. Дело еще в том, что даже у здорового позвоночника есть несколько изгибов: в шее и пояснице (лордоз), а также грудном отделе (кифоз). Такие изгибы незначительны, они нужны для обеспечения телу лучшей амортизации и к нарушениям осанки не относятся.

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Проблема возникает, когда искривление позвоночника в этих его отделах превышает норму. А также когда развивается сколиоз: это состояние, когда позвоночник искривляется в разные стороны и при этом нарушается все его строение. Сколиоз хоть и является отдельным заболеванием позвоночника и требует соответствующего лечения, тоже относится к нарушениям осанки. Также выделяют еще вида нарушения:

Плоская спина, когда грудная клетка смещается вперед и все изгибы позвоночника уменьшены. Кифотическая осанка, которая проявляется как сутулостью, так круглой спиной. При таких нарушениях увеличивается назад грудной изгиб и уменьшается поясничный вперед. Причем, при круглой спине центр тяжести смещается, человеку приходится стоять и ходить на полусогнутых ногах. Иначе ему трудно сохранить равновесие. Кругловогнутая спина, когда наклон таза и изгибы позвоночника увеличиваются. При этом нарушении грудная клетка становится в форме цилиндра. Лордотическая осанка, когда таз и все туловище отклоняется назад: пр таком типе нарушения осанки сильно ослабляются все мышцы. Асимметричная осанка, когда между левой и правой частями туловища заметна явная асимметрия. Этот дефект поддается исправлению гораздо легче, чем сколиоз.

А чем опасно нарушение осанки, кроме внешнего дефекта?

Целом, незначительные нарушения в осанке легко поддаются коррекции. И здесь важно не запускать состояние.

Чем сильнее нарушается осанка и усугубляется сколиоз, тем больше страдают внутренние органы человека.

Так, изменяется не только их положение, а также нарушаются функции, происходят проломы с дыханием, работой сердца, сосудов, органов пищеварения и центральной нервной системы. Не говоря уже о том, что деформируется туловище, спина, грудная клетка, появляются боли.

Говорят, осанка нарушается, если криво сидеть в детстве, это правда?

Сколиоз относят к деформациям периода роста, то есть этот тип искривления позвоночника прогрессирует во время усиленного роста тела, то есть в подростковый период. По статистике, сколиоз встречается чаще у девочек, а кифоз и кифосколиоз – у мальчиков. Конечно в этот период дети много времени проводят сидя, поэтому правильная постановка осанки и ее поддержка очень важна. Но если ребенок здоров, активен, рационально питается, не имеет лишнего веса, не носит тяжестей и его мышцы хорошо развиты, то переживать из-за того, что он может неправильно сидеть на уроке или шел домой с ранцем на одном плече, не стоит.

Искривление позвоночника может быть не только приобретенным, но и врожденным, перенесенные радикулит, рахит, травмы могут повлиять на опорно-двигательную систему и позвоночник в том числе.

Также к развитию нарушения осанки приводит плоскостопие, неудобная обувь, обувь на высоком каблуке, лишний вес, гиподинамия, слабость мышц – все это влияет на нашу костную систему. А еще профессиональная деятельность, когда человек ежедневно находится в одной неудобной позе тоже может привести к нарушению осанки.

Можно ли исправить сколиоз или нарушение осанки и как?

Нарушения осанки можно исправить, если строго выполнять предписания реабилитолога: это целый комплекс процедур, таких как массаж, плавание, лечебная гимнастика. Такие процедуры помогают восстановить ослабленный тонус мышц, нормализовать двигательные функции.

Сидячая работа и неудобная мебель способствует нарушению осанки / Фото: freepik.com

Вылечить сколиоз полностью можно на начальных стадиях, поэтому важно при нарушениях осанки как можно раньше обратиться к специалистам. И конечно же гораздо проще, и дешевле не допускать нарушения осанки, чем потом ее корректировать.

Как же сохранить правильную осанку?

Сколиоз в легкой степени у ребенка может не усиливаться, и никак не сказываться на его жизни и здоровье, поэтому родители часто не обращают внимания на это. Напрасно, поскольку если у вашего ребенка во время школьного просмотра обнаружили нарушение осанки, то важно периодически осматриваться у врача-ортопеда. Если сколиоз начнет прогрессировать, то обязательно нужна будет терапия. Общие рекомендации, как сохранить осанку красивой и избежать сколиоза, это:

Вести активный образ жизни

Укреплять мышцы – либо найти спорт по душе, либо больше ходить пешком, плавать, ездить на велосипеде, заниматься физкультурой.

Рационально питаться, чтобы не допускать лишнего веса и ожирения.

Чередовать работу/учебу с отдыхом и разминками.

Носить удобную одежду и обувь, проверить, соответствует ли рабочие стол, стул вашему росту. Также важно спать на удобной кровати и ортопедическом матраце.

При плоскостопии важно носить специальную обувь или ортопедические стельки, чтобы избежать формирования неправильной нагрузки на суставы, мышцы и позвоночник.

Какие упражнения и лайфхаки помогут добиться красивой осанки?

Замечать собственную сутулость, а тем более постоянно держать спину ровно по силам далеко не каждому. Поэтому можно поставить напоминалку на смартфоне или просто повесить на видном месте табличку "Держи спину ровно". Казалось бы, пустяк, но при взгляде на такую табличку вы моментально выпрямите спину, перестанете суслиться и сядете ровно.

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Поддержать осанку за счет укрепления мышц спины, выпрямить позвоночник помогут простые упражнения. Вам понадобится несколько минут, такую гимнастику можно выполнять как дома, так на работе в обеденный перерыв. Чтобы распрямить плечи и выровнять спину, станьте у стены, соприкасаясь в пяти местах с ней (как на картинке) и постойте несколько минут. Также распрямить плечи поможет заведение рук за спину и легкое надавливание ладонью на ладонь.

Распрямить спину поможет упражнение возле стены, а также сведение ладоней рук за спиной / Фото: Сегодня

Выполняйте упражнения аккуратно, без рывков: сидя на стуле заведите руки за спину и скрестите пальцы " в замок". Старайтесь сделать несколько растягивающих движений, не отпуская рук (по направлению стрелки на рисунке).

Убрать сутулость и выпрямит спину поможет упражнение "руки в замок" / Фото: Сегодня

Также убрать сутулость, распрямить плечи и "подтянуть" осанку помогут повороты туловища с руками за головой. Сделайте несколько поворотов вправо и влево, не опуская при этом глаз – держите голову ровно.

Также распрямить плечи помогут повороты с руками за головой / Фото: Сегодня

Специальный индивидуальный комплекс упражнений для улучшения осанки или коррекции уже имеющихся нарушений поможет разработать специалист!

Также напомним, что ранее мы писали почему болит спина и что с этим делать.