Как сложились судьбы украинок после участия в Мисс Вселенная

Инна Цимбалюк, Александра Николаенко и Карина Жосан / Фото: Instagram

Почти 20 лет украинки показывают себя на конкурсе "Мисс Вселенная", но еще ни одна из них не смогла примерить корону. Впрочем, им достаточно участия в престижном соревновании, чтобы построить успешную карьеру модели, кинозвезды, телеведущей. Как сложились судьбы украинок, которые дефилировали по подиуму на "Мисс Вселенная"? И кто из них дружит с американскими президентами – далее в материале.

Видео: Сегодня

"Мисс Украина Вселенная-2018" Карина Жосан

Профессиональные турне по Европе и Азии. Успешной моделью Карина Жосан стала в 16 лет, а в 23 – оказалась на одной сцене с самыми красивыми на планете в борьбе за титул "Мисс Вселенная". По словам девушки, это было мечтой всего ее детства.

Карина Жосан / Фото: пресс-служба

Ни заветной короны, ни призового места, зато – бешеная популярность благодаря конкурсу. Ряд стран предлагала украинской красавицы выгодные модельные контракты. А дома – приглашали на телевидение.

"Если я прихожу куда-то на кастинг на телевидение – я говорю: я мисс Украина Вселенная. Ага. Все. Меня уже ставят немножечко выше, чем если бы обычная девочка-модель пришла", – признается Карина Жосан Мисс Украина Вселенная-2018.

И она выбрала Киев: проживает здесь и работает. Карина – ведущая. Продолжает и карьеру модели. В эксклюзивном интервью "Сегодня" представляет себя через 10 лет.

"Хочу быть матерью как минимум троих детей. Я слежу за всеми мисс, которые были до меня – все успешные. Кто бизнес-леди, кто мать, кто жена", – говорит Карина.

"Мисс Вселенная – 2006" Инна Цимбалюк

Инна Цимбалюк с дочерью / Фото: instagram/i.tsymbaliuk

Жена, мама и бизнес-леди – такая сейчас судьба у нашей конкурсантки, что сияла на "Мисс Вселенная" 15 лет назад. Инна Цимбалюк вошла в 20 самых красивых в мире, но, вспоминает, расстроилась – хотела призовое место.

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По ее словам, было легкое ощущение пустоты, разочарования, потому что хотелось больше.

Зато после конкурса в Украине перед ней открывались все двери шоу-бизнеса. Снимки Инны украшали обложки модных журналов. Она сама играла в театре и кино, была ведущей на телевидении.

"Мне кажется, я как раз попала на волну, потому что тогда конкурсы красоты давали очень большой, хороший старт", – говорит Инна.

Сейчас Инна – фэшн-дизайнер, у нее своя линейка модной одежды. Она жена московского бизнесмена, но его имени – не афиширует. Лишь изредка показывает в соцсети дочь.

"Мисс Вселенная – 2004" Александра Николаенко

Александра Николаенко / Фото: missukraine.ua

Семейной жизни и бизнесу посвятила себя и другая украинская красавица – Александра Николаенко. 17 лет назад она была фавориткой "Мисс Вселенная", ей прочили победу. Но она не вышла даже в финал. Зато ее заметил Дональд Трамп, которому принадлежал тогда конкурс. Украинка подружилась с бизнесменом и в следующем году оказалась среди жюри "Мисс Вселенная". Устроил Трамп и ее личную жизнь – познакомил со своими товарищами-миллиардером.

Он старше ее на 46 лет! И Николаенко утверждает: влюбленная до безумия, а брак с пользой – выдумка завистников. Американскому нефтяному магнату украинка родила двоих детей. Он засыпает ее ценными подарками. Купил и хобби: спа-салон в Лас-Вегасе, где живут супруги. Раффины – всегда желанные гости Трампов, они вместе праздновали победу 45-го президента США на выборах. Говорят, украинка воспользовалась выгодой этой дружбы. И постоянно уговаривала Трампа не оставлять ее родину в борьбе с агрессией России.

"Мисс Вселенная – 2020"

Елизавета Ястремская в национальном костюме на Мисс Вселенная-2020 / Фото: Getty Images

В этом году Мисс Вселенная стала 26-летняя мексиканка Андреа Меза. За бриллиантовую корону соревновались более 70 конкурсанток. В прошлом году из-за пандемии шоу отменили. Поэтому корону победительницы передавала "Мисс Вселенная 2019" из Южной Африки.

В тройке самых красивых также представительницы Бразилии и Перу. Финал конкурса состоялся в Майами. Украина на "Мисс Вселенная" в этом году представляла Елизавета Ястремская, которая, к сожалению, не смогла попасть в ТОП-21.

Напомним, что участница из Мьянмы потеряла нацкостюм, но эмигранты прислали ей одежду.