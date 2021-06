Как Сергей Притула отметил свое 40-летие: фото и видео с праздника

Сергею Притуле исполнилось 40 лет / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/mashaefrosinina

Вчера, 22 июня, Сергей Притула отпраздновал свой юбилей – знаменитому украинскому телеведущему исполнилось 40 лет.

На праздник он пригласил своих близких родственников и друзей, среди которых были и ведущие Леся Никитюк и Маша Ефросинина.

Леся и Маша поделились несколькими фото и видео с празднования юбилея Сергея. Судя по видео, на мероприятии выступала украинская певица TAYANNA. Леся Никитюк также сделала фото со старшим сыном Сергея Притулы – Дмитрием.

Леся Никитюк и сын Сергея Притулы, Дмитрий / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме этого Никитюк запечатлела забавные танцы артиста "Вар'яти-шоу" Владимира Жогло, который долгое время выступал с Сергеем на одной сцене, пока Притула не ушел из проекта ради участия в выборах мэра Киева и развития политической деятельности.

А Маша Ефросинина опубликовала трогательное фото Сергея с его супругой Екатериной.

"Birthday man and his wonder woman (с англ. – Именинник и его чудо-женщина – Ред.)", – подписала снимок Ефросинина.

Сергей Притула с супругой Екатериной / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В народе бытует мнение, что отмечать 40 лет – плохая примета. Но Сергей Притула, похоже, так не считает. Вот, что Сергей говорил о праздновании юбилея:

"Мне говорили: "Мужики 40 лет не празднуют, ты не боишься?" А я спрашивал у людей: "А почему я должен не праздновать?" Мне точно так никто и не объяснил, в чем заключается природа этого предрассудка. А я, откровенно, не знаю, сколько мне Господь отмерил. Пренебречь возможностью еще раз собрать за одним столом людей, которых я люблю, которые для меня важны и близки, не собираюсь. Я очень рад, что в день рождения приедут все мои братья и друзья со всей Украины. Будет относительно небольшая компания людей, с которыми я хочу разделить еще один замечательный вечер нашего с ними совместной жизни", – цитирует ведущего Новый канал.

