Книголюб и маленькая балерина: что известно о детях Сергея Притулы

У телеведущего растут талантливые и всесторонне развитые дети. Узнайте, чем любит заниматься 12-летний Дмитрий и трехлетняя Соломия

Сергей Притула с детьми - Дмитрием и Соломией Фото: instagram.com/siriy_ua

25 мая у телеведущего Сергея Притулы родилась дочь Стефания. Девочка стала третьим ребенком Сергея. У Притулы также есть 12-летний сын Дмитрий и дочь Соломия, которой через пару месяцев исполнится четыре года.

Life Сегодня собрали все самые интересные факты о наследниках Притулы. Какие таланты у Дмитрия и Соломии и чем они любят заниматься – читайте в нашем материале.

Книголюб и программист

Сыну Сергея Притулы – Дмитрию в октябре 2021 года исполнится 13 лет. Мальчик – ребенок ведущего от первого брака с Юлией Притулой (Андрийчук). Сергей и Юлия познакомились в 2007 году в Тернополе, однако позже они расстались.

"К сожалению, по ряду обстоятельств и из-за моего неумения правильно удерживать баланс между расходом времени, внимания на семью и на работу, я не смог сохранить свой брак. С другой стороны, я рад, что с бывшей женой мы остаемся в максимально хороших отношениях", – признался Сергей в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" в 2019 году.

Сын Сергея Притулы Дмитрий со своей мамой – Юлией Фото: instagram.com/myuslya

Ранее Сергей рассказывал, что его сын живет как с ним, так и со своей мамой, а со второй супругой ведущего у мальчика отличные отношения. Более того – бывшая и нынешняя жены Притулы тоже общаются!

Притула-младший растет талантливым и смышленым парнем. К своим 12-ти годам Дмитрий прочитал немало книг, ведь чтение – это одно из его любимых занятий. Видимо, любовь к книгам мальчику передалась от его отца.

Дмитрий, сын Сергея Притулы Фото: instagram.com/juniorprytula

Дмитрий также увлекается компьютером и 3D-моделированием. По словам Сергея Притулы, его сын ходит в компьютерную академию, играет на ударных и занимается плаванием.

"Ему очень нравится писать какие-то программы, работать в 3D. Честно говоря, я не совсем понимаю, чем он занимается, но ребенок счастлив, посему и я тоже. Кроме того, он учится играть на барабанах и ходит на плавание. Я не скажу, что у него есть какой-то талант в музыке, как в супербарабанщика, но это ему интересно, помогает развиваться, а, главное, он этого хочет", – рассказывал Сергей Новому каналу.

В своих интервью Сергей не раз упоминал, что его сын – еще и очень заботливый брат. К слову, кроме Соломии у Дмитрия есть еще и младшая сестра по матери – Катя.

Сын Сергея Притулы Дмитрий со своей младшей сестрой со стороны матери – Катей Фото: instagram.com/myuslya

Балерина и художница

Еще один повод для счастья Сергея – это его дочь Соломия. Девочке скоро исполнится четыре года и ведущий в ней души не чает.

Сергей Притула с супругой и детьми Фото: instagram.com/siriy_ua

По словам Притулы, малышка посещает балетную школу. Также у маленькой Соломии проснулся интерес к рисованию.

"Сначала она говорит, что не хочет идти на занятия. Потом говорит, что не хочет оттуда уходить домой. Это нас очень смешит. Кроме того, заметил, что Соломийка любит рисовать. От какой примитивной детской истории ее рисунки начинают переходить к чему-то интересному и осмысленному. Ей очень нравится экспериментировать с цветами", – поделился ведущий.

Ранее Сергей Притула забавно поздравил маму с 66-летием и упомянул, как она с валерьянкой смотрит на него по ТВ.

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