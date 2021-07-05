Как жара влияет на сердце и кто рискует больше всех

Людям из группы риска в жару важно заранее планировать день. А всем нам нужно пить больше воды, носить легкую одежду из натуральных тканей и постараться не перегреваться

В жару сердцу приходится работать усерднее, особенно тяжело сердечникам и беременным / Фото: Сегодня

Жара снова одолевает. Больше других страдают жители городов, а также люди из группы риска: беременные, сердечники и не только. Чем опасна жара, кому в первую очередь следует быть внимательным в этот период и как пережить жаркую пору – во всем этом нам помогла разобраться терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

А мы собрали для вас 10 креативных идей, которые сделают самое жаркое лето незабываемым.

Чем опасна жара и что происходит при перегреве организма

Не только пребывание под прямыми лучами солнца, но и высокая температура на улице и в помещении влияют на нас негативно. Наш организм приспосабливается к высокой температуре: расширяются сосуды, чтобы сердце могло перекачивать кровь так же, как и в нормальных погодных условиях, учащается пульс.

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В итоге увеличение числа сердечных сокращений влечет за собой повышение артериального давления (АД), а в ряде случаев, наоборот, снижение АД. В жару не только тепловой удар может подорвать здоровье – увеличивается риск обезвоживания, инсультов и инфарктов. Особенно у тех, у кого изначально изменен и повышен тонус сосудов.

Кому стоит быть в жару осторожным?

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и будущие мамы – основная группа риска. Также жара – сложное время для людей с ожирением, диабетом второго типа, хроническими, инфекционными и аутоимунными заболеваниями. Избыточная масса тела усугубляет ситуацию, поскольку сердце у таких людей и так пребывает в хронической энергозатратной работе. А в условиях высокой температуры ему еще сложнее качать кровь, чтобы обеспечивать нормальное насыщение органов кислородом.

У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже если и нет лишнего веса, тонус сосудов повышен. Поэтому им особенно важно летом следить за своим здоровьем.

А будущие мамы страдают из-за жары не только из-за нарушения плацентарного кровообращения и снижения тонуса сосудов. У беременных в жаркое время могут возникать осложнения, обусловленные их генетическим состоянием.

Беременные , как и сердечники, хуже переносят жару из-за состояния организма / Фото: unsplash.com

Даже при нормальном течении беременности, если женщина из прохладного помещения выйдет на жару, может произойти резкое расширение сосудов, гипотония (снижение АД) и обморок. Часто люди с хроническими заболеваниями, в том числе и сердечники, своими действиями и привычками сами себе вредят.

Что опасно делать в жару, особенно людям из группы риска?

Из года в год с наступлением жары возрастает количество инсультов и инфарктов, потому что многие пожилые люди, у которых есть гипертония, атеросклероз и другие проблемы, перетруждаются на дачах и огородах. Нужно быть аккуратнее с физическими нагрузками всем, а тем более сердечникам.

В жару откажитесь от алкоголя, чтобы не спровоцировать сердечный приступ / Фото: Depositphotos

Имеющим проблемы с сердцем и сосудами категорически нельзя пить алкоголь (в жару его вообще не стоит употреблять, кстати). Особенно на отдыхе на природе и если вы купаетесь в водоемах. Даже в тени при очень сильной жаре или в душном помещении человек под воздействием алкоголя может не заметить перегрева, перестает себя контролировать.

У гипертоников употребление алкоголя в жару может закончиться нарушением мозгового и сердечного кровообращения, инсультом или инфарктом.

Мало того, что при перепаде температуры во время купания и загорания возможен сердечный приступ, так вы еще рискуете утонуть или получить травму. Это же касается людей с другими хроническими болезнями, да и вообще каждого – жара и алкоголь несовместимы!

Всем, кто в группе риска, следует избегать не только пребывания на солнце, но и душных помещений: визит на почту, в поликлинику, поездка в общественном транспорте в самое жаркое время – плохая идея.

Как избежать перегрева?

Часто в обморок падают не из-за пребывания на солнце, а из-за того, что целый день просидели в жарком, плохо проветриваемом помещении. Некоторые люди боятся сквозняков или кондиционеров и предпочитают не включать прибор или вовсе не могут себе позволить поставить кондиционер. В таких случаях важно проветривать комнаты, использовать вентилятор и стараться, чтобы температура в помещении не была выше 21-22 градусов.

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Помните, постоянное пребывание в жаре и перегревание приводит к хроническому негативному воздействию на сердце и сосуды. Если из такого помещения вы еще выйдете на открытое солнце, то рискуете еще больше. Поэтому важно планировать свой день, пересмотреть привычки, режим питания, активности и т. д.

Какие основные правила поведения в жару?

Сердечникам нужно всегда иметь при себе лекарства, которые они принимают постоянно. Особенно таблетки для сублингвального приема, то есть под язык: при сердечном приступе такая таблетка подействует быстрее, ее легче принять на улице.

Постоянно пейте чистую воду, в среднем каждый час следует выпивать 200-250 мл воды, чтобы не перегружать почки. Всегда имейте под рукой бутылку с водой. Кофе и чай в жару не лучшие напитки, они действуют как мочегонное. И если вы их пьете, то важно знать, что на каждую чашку кофе или чая нужно выпить 2 стакана воды, чтобы не нарушать водный баланс. Поэтому в жару чаем и кофе лучше не увлекаться, а при заболеваниях почек – особенно. Носите просторную легкую одежду из натуральных тканей, головной убор, пользуйтесь солнцезащитным кремом и очками. Даже детям рекомендуется использовать солнцезащитные очки – аксессуар из массмаркета по средней цене лучше, чем открытое воздействие ультрафиолета на лицо и глаза ребенка. Не находитесь на солнце (и вообще желательно не выходить на улицу) с 11 до 17 часов. Заранее планируйте день, как и куда будете передвигаться. Вредные привычки старайтесь заменить полезными: откажитесь от курения, старайтесь не переедать, снизить лишний вес, следить за уровнем сахара в крови (регулярно сдавать анализы).

И конечно же, если чувствуете, что перегрелись, закружилась голова, тошнит, появилась слабость, скорее присядьте в прохладном месте.

Что делать, если все-таки получили тепловой удар?

В первую очередь пострадавшего нужно убрать с солнца, уложить, приподнять ноги, чтобы они находились выше уровня головы. Расстегнуть манжеты, если одежда с длинным рукавом, снять носки, расслабить ремень, женщинам – расстегнуть бюстгальтер. Это поможет улучшить периферическое кровообращение, облегчить дыхание.

Дайте попить воды, приложите холод. Холод лучше прикладывать на затылок, а не на лоб: именно там проходят магистральные сосуды. Но ненадолго, поскольку резкий перепад температур тоже вреден. И если прикладываете лед, а не просто мокрое полотенце, то не на кожу, а через любую ткань.

Если человек в обмороке, проверьте дыхание и пульс. Если под рукой есть нашатырный спирт или какой-либо парфюм – можно осторожно дать понюхать. Но опять же, у человека может быть аллергия на этот запах, а нашатырь может вызвать ожог слизистой оболочки. Поэтому нельзя подносить сосуд с нашатырным спиртом к лицу. Можно лишь слегка капнуть на ватку или любую ткань и аккуратно дать понюхать.

При тепловом и солнечном ударе важно сразу оказать помощь / Фото: Сегодня

Если человек не приходит в себя, нужно вызвать скорую и начинать реанимацию: непрямой массаж сердца и дыхание рот в рот. Дыхание делайте в маске: два вдоха – 60 нажатий на грудную клетку в течение минуты, нажимают каждую секунду или даже чаще. Самому справиться будет сложно, поэтому понадобится помощь, лучше проводить реанимацию вдвоем.

Ранее мы писали, как спастись от теплового удара.