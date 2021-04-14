Как сделать скан документа на смартфоне: пошаговая инструкция

Некоторые пользователи смартфонов даже не догадываются, что с помощью своего устройства можно сделать скан-копию любого документа, не прибегая к помощи сторонних специалистов в копицентрах. Ранее мы уже писали, как делать скриншоты на смартфоне. Теперь поэтапно распишем, как правильно сканировать документы.
скан документов / Фото: Сегодня
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1. Для начала нужно загрузить приложение "Google Диск".
2. Как только приложение готово к работе, нужно нажать значок "+" в нижнем правом углу устройства.
3. После этого появится окно, где вам предложат "Сканировать" документ. Нажимаем на этот значок.
4. После этого наводите экран на нужный документ и делаете скан.
5. В этом приложении также есть функция "Кадрирования", что поможет обрезать документ именно так, как вам нужно.
6 Готовый скан документа сохраняете в формате PDF.
7. Этот документ можно с легкостью открывать в "Google Диске" и даже отправлять нужный документ своим друзьям или коллегам. Для этого следует нажать на значок с тремя точками, который размещается возле скан-копии документа.
В нем откроется окно, где нужно выбрать "Отправить копию".
После этого отправляйте с помощью соцсетей этот документ.
Скан документа на iPhone
1. Для начала откройте приложение "Заметки", а далее выберите раздел "Создать".
2. После этого нужно в новом окне выбрать символ "Фотоаппарат".
3. После этого нажмите кнопку "Отсканировать документ".
4. Документ можно отсканировать, как вручную так же и автоматически. После сканирования сохраните документ.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать скриншот экрана на смартфоне.
Также мы сообщали о том, как в домашних условиях почистить клавиатуру ноутбука.