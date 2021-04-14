Как сделать скан документа на смартфоне: пошаговая инструкция

Для сканирования документа с помощью смартфона понадобиться всего несколько минут

Некоторые пользователи смартфонов даже не догадываются, что с помощью своего устройства можно сделать скан-копию любого документа, не прибегая к помощи сторонних специалистов в копицентрах. Ранее мы уже писали, как делать скриншоты на смартфоне. Теперь поэтапно распишем, как правильно сканировать документы.

скан документов / Фото: Сегодня

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1. Для начала нужно загрузить приложение "Google Диск".

2. Как только приложение готово к работе, нужно нажать значок "+" в нижнем правом углу устройства.

3. После этого появится окно, где вам предложат "Сканировать" документ. Нажимаем на этот значок.

4. После этого наводите экран на нужный документ и делаете скан.

5. В этом приложении также есть функция "Кадрирования", что поможет обрезать документ именно так, как вам нужно.

6 Готовый скан документа сохраняете в формате PDF.

7. Этот документ можно с легкостью открывать в "Google Диске" и даже отправлять нужный документ своим друзьям или коллегам. Для этого следует нажать на значок с тремя точками, который размещается возле скан-копии документа.

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В нем откроется окно, где нужно выбрать "Отправить копию".

После этого отправляйте с помощью соцсетей этот документ.

Скан документа на iPhone

1. Для начала откройте приложение "Заметки", а далее выберите раздел "Создать".

2. После этого нужно в новом окне выбрать символ "Фотоаппарат".

3. После этого нажмите кнопку "Отсканировать документ".

4. Документ можно отсканировать, как вручную так же и автоматически. После сканирования сохраните документ.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать скриншот экрана на смартфоне.

Также мы сообщали о том, как в домашних условиях почистить клавиатуру ноутбука.