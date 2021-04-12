Как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц: ТОП-10 лайфхаков с фото

Прежде чем отправить старую одежду в расход, срежьте с нее пуговицы. А когда у вас накопится их целая банка, можно приступать к рукоделию. Life Сегодня собрали множество интересных идей, куда можно применить пуговицы и как из старой вещи сделать оригинальную обновку.
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- Лайфхак 1. Пуговичные туфли
Как использовать старые пуговицы
Любимые туфельки пообтерлись и потеряли свою привлекательность, хотя ногам в них по-прежнему удобно, и жалко расставаться? Их можно реставрировать при помощи пригоршни разноцветных кругляшков и тюбика клея. И теперь ваша яркая летняя обувь подойдет под любое платье.
- Лайфхак 2. Расшейте пуговицами кофточку
Как использовать старые пуговицы
Старая кофточка и футболка также ждут обновлений – достаточно расшить вырез, карманы или полочки пуговичками.
- Лайфхак 3. Сотня пуговиц на сумке
Как использовать старые пуговицы
Это не слишком практично, потому что такая сумка будет цеплять что угодно (или кого угодно). Зато выглядит очень стильно!
- Лайфхак 4. Модный клатч
Как использовать старые пуговицы
Посмотрите, как преображается однотонный клатч, расшитый пуговицами разного цвета и размера. При этом он легко гармонирует и с джинсами, и с босоножками.
- Лайфхак 5. Пуговицы на джинсах
Как использовать старые пуговицы
Деним вообще любит декорацию на контрасте всякими деталями, и пуговицы – не исключение. Но будьте готовы, что такое количество декора значительно утяжелит ваш наряд.
- Лайфхак 6. Пуговичный пояс
Как использовать старые пуговицы
Из пуговиц можно сделать эффектный поясок, закрепив их на тесьме или вообще стационарно пришив на талию.
- Лайфхак 7. Бижутерия из пуговиц
Как использовать старые пуговицы
Подберите приблизительно одинаковые по диаметру пуговицы и нанижите их на нитку. Получится эффектное колье.
- Лайфхак 8. Обруч-пуговка
Как использовать старые пуговицы
Порадуйте ребенка и сделайте веселый яркий обруч из пуговиц – и практично, и нарядно.
- Лайфхак 9. Брошка велосипед
Как использовать старые пуговицы
Всего две пуговки и стальная проволока в умелых руках превращаются в изящный велосипед. Такую брошку можно прикрепить на свитер или рубашку.
- Лайфхак 10. Из пуговиц можно сделать платье
Как использовать старые пуговицы
Правда, оно будет достаточно тяжелым. А что если сделать платье своей мечты из детской сказки и оформить в рамочку? Ваш интерьер обрадуется такому украшению.
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