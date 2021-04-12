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Как сделать креативные обновки из ненужных пуговиц: ТОП-10 лайфхаков с фото

12 апреля, 10:54

Ольга Козачок

Туфли, блузка, майка, сумка и даже колье – где еще пригодятся старые пуговицы

Прежде чем отправить старую одежду в расход, срежьте с нее пуговицы. А когда у вас накопится их целая банка, можно приступать к рукоделию. Life Сегодня собрали множество интересных идей, куда можно применить пуговицы и как из старой вещи сделать оригинальную обновку.

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Как использовать старые пуговицы

Любимые туфельки пообтерлись и потеряли свою привлекательность, хотя ногам в них по-прежнему удобно, и жалко расставаться? Их можно реставрировать при помощи пригоршни разноцветных кругляшков и тюбика клея. И теперь ваша яркая летняя обувь подойдет под любое платье.

Как использовать старые пуговицы

Старая кофточка и футболка также ждут обновлений – достаточно расшить вырез, карманы или полочки пуговичками.

Как использовать старые пуговицы

Это не слишком практично, потому что такая сумка будет цеплять что угодно (или кого угодно). Зато выглядит очень стильно!

Как использовать старые пуговицы

Посмотрите, как преображается однотонный клатч, расшитый пуговицами разного цвета и размера. При этом он легко гармонирует и с джинсами, и с босоножками.

Как использовать старые пуговицы

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Деним вообще любит декорацию на контрасте всякими деталями, и пуговицы – не исключение. Но будьте готовы, что такое количество декора значительно утяжелит ваш наряд.

Как использовать старые пуговицы

Из пуговиц можно сделать эффектный поясок, закрепив их на тесьме или вообще стационарно пришив на талию.

Как использовать старые пуговицы

Подберите приблизительно одинаковые по диаметру пуговицы и нанижите их на нитку. Получится эффектное колье.

Как использовать старые пуговицы

Порадуйте ребенка и сделайте веселый яркий обруч из пуговиц – и практично, и нарядно.

Как использовать старые пуговицы

Всего две пуговки и стальная проволока в умелых руках превращаются в изящный велосипед. Такую брошку можно прикрепить на свитер или рубашку.

Как использовать старые пуговицы

Правда, оно будет достаточно тяжелым. А что если сделать платье своей мечты из детской сказки и оформить в рамочку? Ваш интерьер обрадуется такому украшению.

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