Как сделать отношения незабываемыми: 10 интим-игрушек, которые должна попробовать каждая пара

Cекс-игрушки помогут добавить перчинку в интимную жизнь / Фото: unsplash.com

С каждым годом люди все больше понимают важность интимной части взаимоотношений. Чтобы с годами секс не стал скучным и вообще, ваша интимная жизнь била фонтаном, важно в первую очередь говорить, обсуждать, делиться своими мыслями и фантазиями на эту тему.

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А помогут разнообразить ваши "интимные будни" секс-гаджеты: разобраться в этой пикантной теме, узнать, для чего нужна та или иная секс-игрушка и сделать правильный выбор нам помогла основательница секс-шопов "Афродита" и ее генеральный директор Викторя Голик.

Зачем вообще нужны секс-игрушки, они действительно помогают?

Если вам посчастливилось встретить человека, с которым вы нашли взаимопонимание, с которым у вас общие взгляды на жизнь и одинаковые цели, то вы просто обязаны радовать друг друга и в сексе.

Интим – основа отношений в принципе, и один из главных факторов в развитии всех остальных аспектов жизни, – говорит Виктория Голик, – раньше секс-девайсы считались чем-то вульгарным, но времена меняются, и я рада, что все больше мужчин и женщин понимают, что разнообразная интимная жизнь, тем крепче отношения в паре.

А также не только сексуальное, но физическое здоровье плюс психологическое состояние. Виктория подчеркивает: что для того, чтобы рассказать о 10 самых крутых секс-игрушках, надо начинать с себя: поэтому делится проверенными на себе и ее муже девайсами, а также отзывами пользователей, которые уже 15 лет пользуются секс-гаджетами "Афродиты".

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Интимные игрушки разнообразны, с их помощью женщины, которым никак не удавалось достичь оргазма, теперь забыли о такой проблеме. Эротические игрушки внесут разнообразие в секс, ведь недаром психологи говорят, что однообразие – враг романтики.

Также секс-гаджеты улучшат взаимопонимание и доверие друг к другу, сохранят ваши отношения, если партнеры иногда или часто вынуждены проводить время порознь (например, в командировках и т.д.). В плане поддержания здоровья эротические игрушки помогут:

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Женщинам поддержать эластичность интимных мышц. Это не только более чувственный секс, а еще профилактика возрастных изменений, например – опущения органов малого таза. Лучше всего с этим справляются вагинальные шарики и стимуляторы.

Мужчинам интимные стимуляторы помогут избежать воспаления простаты: увы, но из-за малоподвижного образа жизни и не только простатит сейчас одолевает и молодых мужчин. Как дополнительная профилактика простатита – используются массажеры для простаты. А еще есть специальные гаджеты для улучшения эрекции и не только.

Чем разнообразнее интимная жизнь, тем крепче отношения в паре / Фото: freepik.com

И, безусловно, эротические гаджеты – это отличный способ снять эмоциональное напряжение и бытовой стресс. Ведь массаж интимных зон плюс качественные оргазмы, что может расслабить еще лучше?

Но если я стесняюсь, можно ли начать с чего-то "попроще?"

Обязательная "игрушка", которая поможет разжечь сексуальную страсть и забыть о стеснении и, по мнению Виктории, должна быть как у каждой женщины, которая недавно в отношениях, так и у семейной пары со стажем – это эротическое белье.

Не путайте это белье с обычным сексуальным кружевным, поскольку оно не вызывает такого восторга, как дерзкое, откровенное белье из секс-шопа. Именно белье из секс-шопа – не только комплект трусиков или бикини, а еще костюмы для ролевых игр, поможет устроить настоящую секс-революцию в вашей интимной жизни.

Эротическое белье из секс-шопа – это гаджет № 1 для разнообразной сексуальной жизни. / Фото: Сегодня

Удовольствие получают оба: и женщина в новом образе, и мужчина, который на это смотрит. Кроме этого, белье должно быть не одно, ведь мы не едим на ужин постоянно одно и то же блюдо. Поэтому если у вас всего один костюм медсестры или комплект с вырезами в пикантных местах, то нужно его использовать не чаще раза в месяц, чтобы оставался "вау-эффект" оставался. Поэтому эротическое белье из секс-шопа – это гаджет № 1 для разнообразной сексуальной жизни.

Эротическое белье разожжет ваш сексуальный огонь и желание попробовать еще что-то более интересное. И тогда на помощь придут другие эротические гаджеты.

2. Виброяйцо – многофункциональный гаджет для женщин и мужчин

Если у вас до этого вообще не было никаких секс-игрушек, Виктория советует начать с виброяйца, а не сразу с фаллоимитатора, например. Фаллоимитаторы лучше выбрать позже вдвоем с партерном.

Виброяйцо так называется из-за своей формы: эта игрушка стимулирует нервные окончания клитора во влагалище (или ту самую точку "G", хотя в последнее время появились данные, что все-таки ее нет, а всем "рулит" именно клитор). Игрушка отлично подходит и для парного секса, не мешает проникновению, уютно занимая свое место во влагалище.

Внимание – эффект возбуждения очень сильный, удовольствие невообразимое, поэтому Виктория советует пользоваться презервативами (ними вообще нужно пользоваться, для профилактики ЗППП и нежелательной беременности), поскольку у мужчины может очень быстро произойти эякуляция.

Если у вас вообще не было никаких секс-игрушек, начните с виброяйца / Фото: Сегодня

У женщин виброяйцо тоже укоряет оргазм. А еще подходит и как анальная игрушка для обоих партнеров, которая усилит наслаждение во время вагинального секса. Также виброяйцо – отличный массажер для эрогенных зон: мошонки, сосков и т.д.

3. Клиторальный стимулятор пингвин с вакуумным эффектом

Это универсальный стимулятор для сосков и клитора, который поможет получить удовольствие не только женщине: пробуйте, и вы удивитесь, сколько зон на теле мужчины "скажут спасибо" этой игрушке.

Прелюдия перед сексом вместе с пингвином помогает быстро "завести" женщину / Фото: Сегодня

Пары любят этот девайс, поскольку сам его внешний вид уже вызывает восторг, а прелюдия перед сексом вместе с пингвином помогает быстро "завести" женщину, поэтому такой гаджет просто необходим.

4. Насадка сатисфаер на пенис

Этот гаджет ориентирован больше на мужчин, но женщина тоже получает от него море удовольствия. Сатисфаер, насадка на пенис с тремя моторчиками, выполняет сразу несколько функций.

Сатисфаер выполняет сразу несколько функций для удовольствия и мужчины, и женщины / Фото: Сегодня

Он усиливает эрекцию, продлевает половой акт, стимулирует женские половые органы с помощью вибрации.

5. Вагинальные шарики в виде мышки

Вагинальная мышка Паула – отличная "домашняя" зверушка. Это прекрасный подарок, который мужчина может сделать женщине для удовольствия, при этом такой мышкой может управлять он сам!

Мышка используется для тренировки влагалищных мышц и стимуляции эрогенных зон / Фото: Сегодня

Эта игрушка используется как для тренировки влагалищных мышц, клитора, так для ануса, сосков, мошонки, то есть гаджет позволяет стимулировать эрогенные зоны обоих партнеров.

6. Насадка для двойного проникновения

Эта игрушка тоже очень многофункциональна и поможет реализовать смелые фантазии обоих партнеров. Ее прелесть в том, что женщине, которая любит анальный секс, насадка подарит двойное проникновение: анальное и вагинальное. А мужчина от одной мысли, что доставляет своей партнерше двойное удовольствие, неимоверно возбуждается.

Насадка для двойного проникновения реализует смелые фантазии обоих партнеров / Фото: Сегодня

Насадка действует на клитор и на основание члена, доставляя удовольствие обоим, также гаджет можно разобрать. Микропулю можно использовать, как анальный или вагинальный мини-вибратор, а сам "член" – как фаллоимитатор для влагалища.

7. Анальная пробка со стразиком

Эта игрушка для ануса не только подарит незабываемое наслаждение, но и одним своим внешним видом приведет в восторг партнера. Анальная пробка нужна для того, чтобы усилить наслаждение и ощущение наполненности.

Анальная пробка усиливает наслаждение и ощущение наполненности / Фото: Сегодня

Вводится в анус, поскольку внутри него находится множество нервных окончаний, стимуляция которых дарит незабываемые ощущения.

8. Набор вагинальных шариков

Кто смотрел фильм "50 оттенков серого", тот вспомнит, что вагинальные шарики там рассматриваются, как один из базовых секс-девайсов. Эти секс-игрушки помогут развить женскую чувствительность и чувственность, что несомненно положительно скажется на обоих партнерах и качестве секса.

Набор вагинальных шариков поможет переключиться с оздоровительной процедуры на удовольствие / Фото: Сегодня

Набор удобен тем, что вы можете менять шарики по весу, выбирать нужный вам режим вибрации, переключаясь от оздоровительной процедуры к невероятному наслаждению.

9. Вибратор с электростимуляцией и отростками

После того, как вы попробовали различные секс-гаджеты с вибрацией, расширить сексуальный кругозор поможет электростимулятор с двумя отростками. Эта игрушка однозначно подойдет тем, кто любит эксперименты в сексе и настроен прогрессивно. Поверхность, которая провидит ток, расположена по обе стороны гаджета, так что электроимпульс ощущается партнером максимально равномерно.

Вибратор с электростимуляцией подойдет тем, кто любит эксперименты в сексе / Фото: Сегодня

Эта модель также используется в качестве двойного мощного вибратора. То есть, вы получаете три секс-игрушки вместо одной: это вибратор с двумя частями, гаджет для электростимуляции и тренажер для мышц таза.

10. Массажер для простаты с подогревом

Завершает наш "хит-парад" уникальный гаджет, который массажирует простату с помощью движущегося шарика, при этом секс-игрушка еще вибрирует и оснащена функцией подогрева. Этот гаджет – мужская альтернатива для стимулятора точки "G", стимулятор точки "Р".

- Мужчины меня поддержат, что стимулирование их интимной точки, приносит не меньше удовольствия, чем нашей, – говорит Виктория, – Поэтому, все по-честному. Они у нас находят нашу заветную точку, а мы им с не меньшим энтузиазмом дарим удовольствие, стимулируя их точку "Р".

Массажер для простаты с подогревом и лечит, и дарит удовольствие

Этот массажер как дарит приятные ощущения, так и оказывает оздоровительный эффект, а еще дополнительно стимулирует промежность. Как видите, с таким любовным арсеналом скучать вам точно не придется, так что вперед, к удовольствию!

Напомним, что ранее мы писали, как выбрать подарок для взрослых.