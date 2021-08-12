Как работает и зачем нужен массажный коврик Ляпко

Массажный коврик Ляпко, валики с аппликаторами хорошо массажируют тело / Фото: Коллаж: Сегодня

Боли в спине, гастрит, бронхиальная астма и даже гипертония – вот неполный список проблем, решить которые обещает аппликатор Ляпко. Чем же так полезен этот массажный коврик или валик-массажер, как его применяют и кому он может помочь, мы узнали на официальном сайте производителя. Также разобраться в эффективности аппликаторов Ляпко помог физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

Что вообще представляет из себя коврики Ляпко

Аппликатор Ляпко – это разной формы резиновые пластинки и валики, внутри которых закреплены иглы с покрытием из меди, железа, цинка, никеля, даже золота и серебра. Сами аппликаторы изготавливаются из медицинской резины с натуральным каучуком.

Коврик дуэт 4,9 Ag, цена 355 (слева); массажная подушка игольчатая 5,8 Ag – 906 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы кожа не повреждалась из-за чрезмерного давления таких иголочек, по периметрам аппликаторов располагаются ограничители (столбики) из резины. Аппликаторы размещают на массажных подушках, ковриках, поясах, можно даже приобрести стельки с такими массажными конструкциями.

Коврик ромашка ромашка М 5,0 Ag – 1 164 грн, стельки плюс 37-40 р. 5.0 Ag – 598 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

В итоге лежа на игольчатом коврике или обувая тапочки с игольчатыми стельками, массажируются разные части тела.

Как же пользоваться ковриками Ляпко?

На официальном сайте производителя говорится, что с помощью плоских аппликаторов – ковриков можно самому оздоровить организм, лежа на таком коврике. Валики или мячики с иголками позволяют массажировать места, которые человек сам не сможет обработать – тут нужна чья-то помощь.

Валик большой М 5,0 Ag – 594 грн; мячик игольчатый – 414 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Такие валики обещают более быстрый терапевтический эффект, чем коврики. Еще есть пояса, ленты и так далее с аппликаторами, которые фиксируются на суставах, пояснице и оздоравливают за счет воздействия на различные акупунктурные точки на теле.

Коврик Большой 7,0 Ag – 1 274 грн (слева); коврик Квадро 4,9 Ag – 714 грн. / Фото: Коллаж: Сегодня

Важный момент – говорится о том, что аппликатором нужно правильно пользоваться. Ложиться на коврик надо так, чтобы тяжесть тела равномерно распределилась по всем поверхностям аппликаторов. А для этого важно правильно разместить коврик, в местах, куда "ляжет" шея и поясница, положить подушки или свернутые валиками полотенца.

Важно правильно разместить коврик, в местах, куда "ляжет" шея и поясница / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы легли, полежали минут 5 и вам больно, чувствуется сильный дискомфорт – то вы лежите неправильно. Нужно приподняться, лечь заново, подложить мягкие валики под колени. Лежать на коврике и выбрать сам гаджет – валик, коврик или стельки рекомендуется в зависимости от проблемы, которую хотите устранить (боли в спине, целлюлит, и т.д.).

Если беспокоят боли, бессонница, раздражительность – то совет использовать коврик после обеда или перед сном. Лежать следует от 15 до 30 минут, а массажиться валиком – 10-15 минут. Пожилым людям и тем, кто ослаблен после болезней советуют пользоваться аппликаторами в утреннее время: лежать на коврике следует не дольше 10 минут, а пользоваться валиком – 5-7 минут.

Реклама

А в отдельных случаях говорится о достижении терапевтического эффекта при воздействии от получаса до 1-2 часов. Показаниями к применению аппликаторов указаны не только мышечные боли, а также гипертония, язвенная болезнь, сахарный диабет, зубная боль и даже бесплодие!

Действительно ли коврик Ляпко поможет при таких заболеваниях?

Массаж или акупунктура, как альтернативное средство реабилитации и вспомогательная терапия, действительно оказывает лечебное действие. Но вылечить хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения в работе пищеварительных или репродуктивных органов с помощью игольчатого коврика невозможно.

На данный момент независимых, качественных исследований об эффективности коврика Ляпко, как метода лечения вышеперечисленных болезней, нет. Этот аппликатор даже не упоминается в такой большой базе, как "Cochrane" – международной некоммерческой организации, изучающей эффективность методов лечения при помощи доказательной медицины.

Читайте также: Чем полезен массаж головы и кому его делать противопоказано

Реклама говорит, что коврик помогает при боли в мышцах, при остеохондрозе, улучшении восстановления чувствительности после инсульта, уменьшение кровяного давления. Особенно запомнилось, отмечает Даниил Якубовский, выражение "улучшение общего жизненного тонуса": но это по сути ничего не значащий термин, он размыт и не понятен.

Метод работает якобы благодаря микроэлектрофорезу, это микроток, который якобы возникает при взаимодействии кожи с иглами. Проникает вглубь организма и "излечивает". Но еще не придумали пассивного метода лечения, когда человек просто лежит и становится моложе, здоровее, сильнее, успешнее. За всем этим стоят усилия и систематический труд.

Боль в спине устраняется лекарствами и упражнениями / Фото: unsplash.com

Так, гипертония лечится лекарствами, изменением образа жизни, физической активностью. Инсульт (чаще как последствие гипертонии) тоже лечится сперва лекарствами, потом упорным трудом. Гастрит лечится медикаментозно, плюс изменением питания, образа жизни. Боль в спине устраняется лекарствами и упражнениями; в мышцах – аналогично.

Все эти тезисы написаны на основании обработанных мною международных протоколов лечения, применяемых в разных странах. И нигде ни разу не было упоминания аппликатора, как действующего метода лечения.

Но некоторым этот коврик действительно помогает, как это работает?

Да, есть люди, которым такие коврики и массажеры "действительно помогают". В последнее время эффект плацебо считается лечебным. И, если человек с болью в спине будет лежать правильно на коврике (или без него) и думать о том, что его мышцы расслабляются, то боль в действительности может утихнуть.

Но саму причину возникновения боли это не уберет. С таким же успехом можно применять подорожник от боли в спине, это порядком дешевле. А еще более полезным будет обучиться медитациям и йоге – эти немедикаментозные методы уже имеют определенную доказательность в лечении болей в спине и шее.

Аппликатор Ляпко неплохо использовать, как массажер для стоп или спины, чтобы расслабить мышцы, улучшить кровообращение в этих участках. Но с таким же успехом аппликаторы можно заменить гречкой/морской солью/фасолью, к примеру. Или пойти на сеанс расслабляющего массажа.

Важно!Помните о противопоказаниях: не пользуйтесь аппликаторами, даже ели вы собрались ложиться на коврик в одежде, при наличии на теле больших родинок, воспалительных заболеваниях кожи, экземе в фазе обострения, ссадинах, ранах и других повреждениях кожи.

Также ранее мы писали, как сделать дома массаж банками.