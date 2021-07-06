Как прошел первый день Atlas Weekend и что стоит посетить на фестивале

Не обошлось без джунглей, тысячи гостей, и активностей за одну отметку в Инстаграм, которые поднимают уровень дофамина в крови

Atlas Weekend-2021

Atlas Weekend – масштабный фестиваль, который ежегодно проводится в Киеве. В 2021 году он пройдет в формате Friends Editions – только с украинскими и СНГ артистами, и с ограниченным количество гостей. Мы посетили первый день мероприятия 5 июля и в готовые поделиться впечатлениями. Сколько было гостей на фесте, кто "разорвал" сцену и какие фотозоны, бары и фудкорты советуем посетить – узнайте в репортаже. Спойлер: нашли локальную Амазонку, а еще желающих на мероприятии поднимают выше земли для селфи.

Какая атмосфера на мероприятии?

Первые секунды пребывания на Atlas Weekend намекают, что действо абстрагирует от обыденности и здесь знают, как вызвать реакцию "вау". Потому что после секьюрити вы попадаете в зону инсталокаций возле фонтана на ВДНХ. На одной из которых предлагают сразу оседлать мотоцикл. Но о них позже.

Лайнап AW-2021 многих поклонников шокировал! Потому увидеть в перечне большинство украинских звезд – никто не ожидал. Смириться с этим фактом потенциальным гостям фестиваля было сложно, и они не скрывали это в комментариях в социальных сетях Atlas Weekend.

Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

Но мероприятие в дебютный день посетило тысячи людей! Их приход – это автоматическое признание в любви украинской музыке. И, конечно, возвращению офлайнового AW и неожиданного лайнапа. Поэтому на центральной дорожке, которая ведет к шести сценах и фудкорту движение людей не завершалось. Это был непрерывный поток поклонников фестиваля, которые готовы к новым впечатлениям.

Посетители Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

Каждая из шести сцен собирала свою аудиторию! Но, единственная площадка, где можно было увидеть всех – Main Stage.

В 16:30 гостей у сцены было минимум, а после 19:00 – места становилось все меньше. А это и не удивительно, потому что впереди ждали легендарные выступления. Один из которых, – кибершоу Тины Кароль. Слышали о выражении "разнести" сцену? Так вот, певица применила его на практике – удивила зрителей трюками на мотоцикле, со змеей, водопадом и не без спецэффектов. Как прошли ее 55 мин на сцене – читайте здесь .

Количество посетителей фестиваля возле Main Stage в 16:30 / Фото: Сегодня

Количество посетителей фестиваля возле Main Stage в 19:00 / Фото: Сегодня

Но не выступлениями едиными – гостей фестиваля ждали фуд-корты, бары, инстазоны, развлечения и благотворительные корнеры. ТОП-местами делимся дальше для удобного планирования отдыха на Atlas Weekend.

Какие фотозоны посетить?

Без фото не обходится ни один фестиваль! Согласны? Мы выбрали 5 инстамест, где рекомендуем сделать селфи и сохранить его на память.

Посетите инсталокацию, где предлагают оседлать мотоцикл и сделать фото. За это еще и наклейку получите! Она находится неподалеку от фонтана, который расположен у входа на ВДНХ. словом, не единственным мотоциклом Тины Кароль на сцене!

Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

Бренд Боржоми подготовил более, чем фотозону, а эстетическое пространство джунглей Амазонки: здесь есть фонтан и собственный DJ с релаксовым сетом. Словом, на этой террасе можно абстрагироваться от шума фестиваля лишь за несколько минут. Но пойдем дальше!

Инста-зона Borjomi / Фото: Сегодня

Инста-зона Borjomi / Фото: Сегодня

Как насчет подвесной трибуны на которой вас поднимут ориентировочно на два метра вверх, чтобы вы сделали селфи? Услуга бесплатная – достаточно лишь подписаться на бренд в Instagram и добавить одну отметку в сторис. Этот вариант для тех, кому надоели фотографии на земле. Находится инстатрибуна возле сцены East Stage.

Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

Следующая фотозона напоминает картину, где вы можете стать основным персонажем полотна под названием Atlas Weekend. Находится инсталляция возле сцены North Stage.

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Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

Последнюю инстазону оценят люди, которые еще не успели отправиться в отпуск. Устройте его на фестивале, хотя бы на несколько минут!

Фотозона на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

О инстаместах – вы знаете. А где выпить?

Дринк-предложения на Atlas Weekend больше, чем "точек" с едой! Выделили самые крутые бары, где рекомендуем выпить коктейль между выступлениями.

1 – бар с террасой Jameson у Main Stage. Козырь места – расположение: сможете заказать напиток и в то же время наслаждаться выступлениями.

Бар от Jameson на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

2 – корнер с выпивкой напротив Main Stage. Это козырное место, которое находится в сердце поля. Бар разместили на возвышении, поэтому вы будете стоять на высоте и смотреть выступления звезд. Лучшие кадры и вид на сцену – однозначно здесь.

Корнер с выпивкой рядом с Main Stage / Фото: Сегодня

3 – Beefeater London. Фестивальный бар для тех, кто хочет тишины, которой у Jameson нет (упомянутого выше) и любит джин. Потому находится он среди фудкорта подальше от сцен.

Бар от Beefeater на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

4 – бар Jameson со вторым этажом, где разместили балкон. И его козырь – это, конечно, возможность подняться выше и наблюдать за ритмом фестиваля. Ибо корнер виски находит в начале центральной тропы, которая ведет ко всем сценам.

Бар от Jameson на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

5 – бар с настроениями отдыха – Havana Club. Рекомендуем с него начинать празднование фестиваля с летними коктейлями.

Бар Havana Club на Atlas Weekend-2021 / Фото: Сегодня

И не без еды!

О десятках фудкортов вспоминать не будем – выделим лучшие, где можно заказать ланч. Без этого не обойдется, ведь танцами нагуляет аппетит!

Посетите "Білий налив", "Реберню", "Cушию", "Альтруїст", "Салатейру", "Піта Grill", "Одеський привіз", Pie Spot, Dos Amigos, Black Burger.

А за кофе и десертом в Come and stay, Yellow cup coffee и Buck Coffee.

Что еще советуем посетить?

Не проходите корнеры общественных организаций! Там знакомят гостей с проблемами общества, а также вариантами их решения. В одной из них гости фестиваля могли сдать тест на ВИЧ, а бесплатным бонусом для всех были презервативы и лубриканты. Еще заметили корнер, цель которого – познакомить посетителей со шрифтом Брайля и показать в каком положении живут люди с проблемным зрением. Сначала желающие получали упомянутый шрифт, а также предсказания, которое им написанное и его нужно было расшифровать. Другие могли пройти зону с препятствиями вслепую, которые ежедневно преодолевают люди с проблемами зрения.

Корнер медицинской помощи / Фото: Сегодня

Если вы с малышом, то посетите детскую площадка с бесплатными развлечениями для детей: батутами, аниматорами и зонами для отдыха. Для любителей спорта расположили баскетбольную площадку и трибуны для болельщиков.

Недавно мы рассказали, как бесплатно попасть на Atlas Weekend.