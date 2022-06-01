Как приучить ребенка чистить зубы – полезные лайфхаки от стоматолога

Приучить ребенка чистить зубы можно в игровой форме и на собственном примере, такие лайфхаки от стоматолога / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Приучать детей к чистке зубов нужно с самого раннего возраста, а чтобы у малышей в будущем не было проблем с зубами, важно правильно ухаживать за ними еще с младенческого возраста вашего ребенка.

К Дню защиты детей стоматолог Оксана Михайлюк, которая сама мама прекрасного малыша, рассказала, как правильно приучать детей к чистке зубов с самого раннего возраста и когда наносить первый визит к стоматологу.

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Оксана Михайлюк / Фото: пресс-служба

Как научить ребенка чистить зубы правильно

Выработать у ребенка привычку чистить зубы можно и нужно с младенчества. Сразу, когда появляется первый, самый маленький нижний зубик, нужно приучать чистить зубы. Ребенок кушает, и остатки пищи необходимо обязательно снимать, чтобы в дальнейшем у малыша вырастали здоровые зубы.

Зубные щетки для малышей нужно выбирать с маркировкой 0-3 месяца. Пасты выбираем без фтора, а затем в зависимости от возраста ребенка. Это всегда указано на упаковке – ее нужно внимательно читать.

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Сначала в игровой форме нужно играть с малышом и показывать, как правильно чистить зубы. / Фото: freepik.com

Как это сделать? Сначала в игровой форме: нужно играть с малышом и показывать, как чистить зубы. Пусть ребенок видит каждый день, как вы это делаете. Самым маленьким говорим, например: "Залетела птичка, а покажи зубки, давай почистим".

Когда ребенка вести к стоматологу?

В принципе, если не беспокоят проблемы с зубами (вы регулярно чистите ребенку зубы, используете правильную щетку и пасту), потребности идти к стоматологу нет. Менять зубные щетки, кстати, нужно довольно часто.

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В частности, если вдруг ребенок переболел каким-то вирусным заболеванием, обязательно нужно заменить щетку новой, чтобы не было повторного заражения. А первый визит можно организовать в более сознательном возрасте, когда ребенок уже понимает, кто такой врач.

Если у ребенка на зубах какой-то черный налет или заметили появление первого кариеса, то нужно как можно скорее посетить стоматолога / Фото: freepik.com

Но помните, если мы видим какой-то черный налет и появление первых признаков кариеса, визит к врачу нужен как можно быстрее. Тогда мы сможем устранить проблему еще на стадии ее зарождения.

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А еще узнайте, как выбрать правильную зубную щетку.