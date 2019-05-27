Как приготовить вкусное домашнее мороженое – 5 рецептов

Домашнее мороженое, instagram.com/recipes_dobbi/ / Фото: freepik.com

Домашнее мороженое – это не обязательное наличие мороженицы. Разве что нужно иметь молоко, сахар и несколько других вспомогательных ингредиентов. Ну еще совсем немного времени и терпения подождать, пока ваше мороженое побудет в холодильнике – и один из самых любимых десертов детства готов. Ниже – 5 рецептов мороженого, каждый из них заслуживает, чтобы его осуществить.

Мороженое пломбир: рецепт без яиц

Домашнее мороженое, instagram.com/recipes_dobbi/ / Фото: freepik.com

Ингредиенты

7 г желатина + 42 г воды

100 г сахара

30 г сухого цельного молока

420 г молока 2,5%

230 г сливок 33%

Способ приготовления

Желатин залить водой и дать набухнуть. Смешать сахар с сухим молоком, влить половину обычного молока и довести до кипения, помешивая. Добавить желатин и перемешать до растворения. Остудить до комнатной температуры. Влить вторую половину молока, ввести сливки (их можно предварительно взбить, но это необязательно). Для приготовления ручным способом перелейте смесь в контейнер и отправьте в морозильную камеру, и каждые полчаса-час взбивайте ее блендером, пока она не станет по консистенции кремовой – как мягкое мороженое. Если готовите в мороженице, то смесь лучше охладить в холодильнике, а затем перелить в чашу и замораживать согласно инструкции.

Клубничное мороженое: рецепт без сливок

Клубничное мороженое с йогуртом / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Клубника, помытая и очищенная – 450 г

Сахар – 2/3 чашки (130 г)

Водка или кирш – 2 чайные ложки (по желанию)

Натуральный несладкий йогурт (жирный) – 1 чашка (140 г)

Свежевыжатый лимонный сок – 1 чайная ложка

Способ приготовления

Мелко нарезать клубнику, засыпать ее сахаром, добавить алкоголь (если используете) и перемешать. Накрыть миску с клубникой пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре на час. Время от времени ягоды нужно перемешивать. В блендере пюрировать клубнику (выделившуюся жидкость сливать не нужно) вместе с йогуртом и лимонным соком, чтобы масса стала однородной. По желанию массу можно процедить, чтобы убрать семечки от клубники, но это не обязательно. Остудить клубничную смесь в холодильнике в течение часа. Заморозить пюре в мороженице, следуя инструкциям производителя. Если мороженицы нет, поставить миску со смесью в морозилку и взбивать миксером через каждые 30-60 минут, пока масса не загустеет.

Творожное мороженое: рецепт со сгущенкой

Мороженое с вареной сгущенкой / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Творог – 400 г

Вареное сгущенное молоко – 400 мл

Молоко – 1/2-3/4 стакана

Способ приготовления

Творог взбить блендером или протереть через сито, чтобы убрать крупинки. Добавить сгущенное молоко и хорошо взбить до получения однородной массы. Постепенно влить молоко, чтобы получилась смесь консистенции жидкой сметаны. Отправить массу в мороженицу и готовить по инструкции производителя.

Рецепт мороженого в формочках

Мороженое в формочках / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Йогурт – 1/2 стакана

Апельсиновый сок (сладкий) – 1/2 стакана

Ванильный экстракт – 1/2 ч. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Мед – 2 ст. л.

Способ приготовления

Перемешать йогурт без наполнителей, апельсиновый сок, ванильный экстракт, лимонный сок и жидкий мед. Перелить смесь в формочки для мороженого и вставить палочки. Отправить в морозильную камеру на несколько часов. Перед подачей достать мороженое из холодильника и дать ему оттаять в течение 10-15 минут перед подачей.

Мороженое сливочное: рецепт

Сливочное мороженое / Фото: freepik.com

Ингредиенты

500 мл сливок 20 %

5 яичных желтков

100 г сахара

Щепотка ванилина

Способ приготовления

Желтки взбиваем с сахаром. Можно это делать венчиком, можно блендером, можно миксером. В итоге должна получиться светлая, почти белая масса. На водяной бане нагреваем сливки, не доводя до кипения. Добавляем ваниль. Непрерывно взбивая желтки, очень медленно, тонкой струйкой вводим 1/3 горячих сливок. Это нужно, чтобы желтки не свернулись. Эту смесь отправляем к оставшейся жидкости и тщательно перемешиваем. Снова ставим на огонь. Постоянно помешивая, ждем, пока смесь начнет густеть. Если есть термометр, то доводим смесь до 82 градусов. Если его нет, то ориентируемся на ложку – смесь должна ее обволакивать, а если провести по ложке пальцем, то след не должен исчезать мгновенно. Если передержать, то крем заварится и в нем появятся комочки. Готовую смесь снимаем с водяной бани (убираем ковшик из кипятка или переливаем в другую емкость). Процеживаем готовый крем через мелкое сито, охлаждаем. Отправляем в мороженицу и готовим по инструкции. Перекладываем в лоток и убираем в морозилку.

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