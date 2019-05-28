Этот холодный суп можно приготовить на сметане или на сыворотке, с мясом или колбасой

/ Фото: Инстаграм

Для многих окрошка – это не просто сезонное блюдо, ее часто готовят на праздники. В мае и последующие теплые месяцы, когда на рынке много доступных и полезных овощей, окрошка наиболее актуальна. Ниже найдете 7 рецептов, которые обязательны к исполнению.

Окрошка: рецепт на кефире

Окрошка на кефире с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Кефир – 600 г

Вода кипяченая – 600 г

Говядина (лопатка, грудинка) – 440 г

Зеленый лук – 150 г

Огурец – 300 г

Картофель – 270 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 20 г

Соль, укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Отвариваем мясо, яйца и картофель. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем. Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник. Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.

Окрошка: рецепт на минералке

Окрошка на минеральной воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 порции):

Квас или минеральная вода – 1 л

Картофель – 2 шт.

Куриное филе отваренное – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Огурец – 2 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Горчица – 50 г

Зеленый лук – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите. Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком. Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей. Все нарезанные ингредиенты смешайте. В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью. Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.

Окрошка: рецепт на квасе

Окрошка классическая на квасе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Говядина (грудинка, лопатка) – 140 г

Окорок – 100 г

Язык говяжий – 80 г

Хлебный квас – 720 г

Зеленый лук – 2 пучка

Огурец – 2 шт.

Картофель – 3 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Яйцо – 2 шт.

Горчица – 2 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Укроп – 2 пучка

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем. Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками. Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей. Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем. Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.

Окрошка: рецепт с курицей

Окрошка на кефире с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Отварное мясо птицы – 150 г

Зеленый лук – 3-4 стебля

Кефир – 1,5 стакана

Редис – 4-5 шт.

Молодой чеснок – 1/2 головки

Яйца – 3 шт.

Огурцы – 1-2 шт.

Сок 1 лимона

Горчица – по вкусу

Кинза, укроп, петрушка – по вкусу

Способ приготовления:

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Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем. Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы. К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.

Окрошка: рецепт на сметане

Окрошка на сметане / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2-3 молодые картофелины

50 г ветчины

50 г охотничьих колбасок

1 огурец

3-4 редиски

1 вареное яйцо

1 ч. ложка горчицы

3-4 ст. ложки сметаны

Пару веточек укропа

Перья зеленого лука

Минеральная вода

Соль

Черный перец

Способ приготовления:

Отварите молодой картофель, остудите и нарежьте кубиками. Огурец очистите и нарежьте кубиками, редис нарежьте кружками. Смешайте в кастрюле овощи, добавьте нарезанную ветчину и охотничьи колбаски. Белок яйца нарежьте, а желток разотрите в ступке с горчицей, мелко нарезанными перьями зеленого лука и укропом. Соедините овощи, мясные ингредиенты с горчичной заправкой в кастрюле. Добавьте сметану, посолите, поперчите и перемешайте. Залейте минеральной водой, еще раз перемешайте и подавайте к столу.

Окрошка: рецепт с колбасой

Окрошка с колбасой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Кефир – 1 упаковка

Вареная колбаса – 200 г

Картофель – 2-3 шт.

Яйца – 2 шт.

Свежий огурец – 2 шт.

Редис – 5-7 шт.

Укроп – 1 пучок

Зеленый лук – 1 пучок

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца и картофель отварить, остудить и очистить. Приготовить колбасу. Нарезать мелкими кубиками в миску, картошку, яйца и колбасу. Добавить кубиками нарезанные огурцы, редис. Добавить мелко нашинкованную зелень. Хорошо перемешать и дать настояться. Окрошку разложить по мискам и залить кефиром. Посолить по вкусу и подавать к столу.

Окрошка: рецепт на сыворотке

Окрошка на сыворотке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Сыворотка – 1 л

Ветчина – 100 г

Филе куриное – 150 г

Яйца куриные – 3 шт.

Лук зеленый – 100 г

Укроп свежий – 50 г

Редиска – 100 г

Огурцы свежие – 150 г

Сметана – 150 г

Соль – 1,5 ч. л.

Способ приготовления:

Куриное филе помыть, положить в кипящую подсоленную воду и отварить в течение 20 минут, а затем остудить. Курицу и ветчину нарезать небольшими кубиками. Редиску и огурцы тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4 части, после чего тонко нашинковать поперек. Яйца отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания жидкости, опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать кубиками. Зеленый лук и укроп вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать. Зелень выложить в миску и посыпать солью. Смесь слегка размять. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску или супницу. Все перемешать, залить сывороткой и снова перемешать. Окрошка на сыворотке готова. При подаче в каждую тарелку положить сметану.

Окрошка: рецепт на воде

Окрошка на воде со сметаной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 л воды

400 г колбасы

200 г сметаны

6 шт. картофеля

5 яиц

1 пучок укроп

3 огурца

Соль, перец

1 пучок зеленого лука

Способ приготовления:

Отваренные яйца и картофель очистить, нарезать мелкими кубиками. Так же нарезать огурцы и колбасу. Мелко порубить зелень. Соединить все подготовленные ингредиенты для окрошки, добавить сметану, перемешать, посолить и поперчить, залить водой, перемешать снова. Подавать окрошку на воде охлажденной.

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