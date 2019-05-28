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Сезон открыт &ndash; 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 мая, 12:18

Ирина Маслова

Этот холодный суп можно приготовить на сметане или на сыворотке, с мясом или колбасой

/ Фото: Инстаграм

Для многих окрошка – это не просто сезонное блюдо, ее часто готовят на праздники. В мае и последующие теплые месяцы, когда на рынке много доступных и полезных овощей, окрошка наиболее актуальна. Ниже найдете 7 рецептов, которые обязательны к исполнению.

Окрошка: рецепт на кефире

Окрошка на кефире с мясом / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Отвариваем мясо, яйца и картофель.
  2. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем кубиками, лук шинкуем.
  3. Кефир смешиваем с теплой кипяченой водой (можно взять холодную минеральную), добавляем соль, сахар, ставим в холодильник.
  4. Перед подачей кладем в миску все нарезанные продукты, заливаем кефиром с водой, посыпаем нарезанным укропом.

Окрошка: рецепт на минералке

Окрошка на минеральной воде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты (на 2 порции):

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь отварите в кожуре, остудите, очистите.
  2. Отваренную куриную грудку, огурцы, яичные белки, картофель и морковь нарежьте очень мелким кубиком.
  3. Зеленый лук измельчите, желтки разотрите с неострой горчицей.
  4. Все нарезанные ингредиенты смешайте.
  5. В минеральную воду добавьте желтки, перетертые с горчицей, и тщательно размешайте. Соедините все ингредиенты. Дайте окрошке настояться минимум один час в холодильнике. Перед подачей посыпьте зеленью.
  6. Получается очень легкий, чуть газированный суп. При желании можно заменить минералку на более привычный квас.

Окрошка: рецепт на квасе

Окрошка классическая на квасе / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления:

  1. Говядину, окорок, язык, картофель и яйца отвариваем.
  2. Картофель и мясо нарезаем кубиками или соломкой.
  3. Огурцы очищаем от кожицы, нарезаем их и 1 яйцо кубиками.
  4. Лук и укроп мелко шинкуем, растираем с яйцом, солью, сахаром и горчицей.
  5. Добавляем мясо, картофель, огурцы, кладем сметану, тщательно перемешиваем.
  6. Заливаем квасом, даем настояться в течение часа. Кладем в миски половинки яйца, заливаем окрошку, добавляем кубик льда.

Окрошка: рецепт с курицей

Окрошка на кефире с курицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

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  1. Измельчаем зелень, мелко нарезаем лук, редис, чеснок, огурец и все тщательно перемешиваем.
  2. Теперь можем приступить к заправке. Чтобы найти свой фирменный рецепт окрошки, можно попробовать различные основы для супа. Например: квас, кефир или квас напополам с кефиром. Некоторые хозяйки используют свекольный квас или воду, настоянную на ревене. Мы предлагаем начать с кефира, а уже в следующий раз обязательно попробуйте что-то другое. Разбавляем кефир холодной кипяченой водой или молочной сывороткой. По желанию, для выразительной кислинки, к заправке можно добавить сок лимона, а для пикантности – щепотку горчицы.
  3. К начинке из овощей и трав добавляем кусочки мяса, заливаем суп заправкой, солим и перчим по вкусу. В качестве декоративного элемента добавляем в суп половинки отварных яиц.

Окрошка: рецепт на сметане

Окрошка на сметане / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Отварите молодой картофель, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Огурец очистите и нарежьте кубиками, редис нарежьте кружками.
  3. Смешайте в кастрюле овощи, добавьте нарезанную ветчину и охотничьи колбаски.
  4. Белок яйца нарежьте, а желток разотрите в ступке с горчицей, мелко нарезанными перьями зеленого лука и укропом.
  5. Соедините овощи, мясные ингредиенты с горчичной заправкой в кастрюле. Добавьте сметану, посолите, поперчите и перемешайте.
  6. Залейте минеральной водой, еще раз перемешайте и подавайте к столу.

Окрошка: рецепт с колбасой

Окрошка с колбасой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Яйца и картофель отварить, остудить и очистить. Приготовить колбасу.
  2. Нарезать мелкими кубиками в миску, картошку, яйца и колбасу.
  3. Добавить кубиками нарезанные огурцы, редис.
  4. Добавить мелко нашинкованную зелень.
  5. Хорошо перемешать и дать настояться.
  6. Окрошку разложить по мискам и залить кефиром. Посолить по вкусу и подавать к столу.

Окрошка: рецепт на сыворотке

Окрошка на сыворотке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Куриное филе помыть, положить в кипящую подсоленную воду и отварить в течение 20 минут, а затем остудить.
  2. Курицу и ветчину нарезать небольшими кубиками.
  3. Редиску и огурцы тщательно вымыть, разрезать вдоль на 4 части, после чего тонко нашинковать поперек.
  4. Яйца отварить в течение 10 минут, считая от начала закипания жидкости, опустить в холодную воду, очистить, остудить и нарезать кубиками.
  5. Зеленый лук и укроп вымыть в проточной воде, обсушить и мелко нарезать.
  6. Зелень выложить в миску и посыпать солью. Смесь слегка размять.
  7. Все подготовленные ингредиенты выложить в миску или супницу.
  8. Все перемешать, залить сывороткой и снова перемешать.
  9. Окрошка на сыворотке готова. При подаче в каждую тарелку положить сметану.

Окрошка: рецепт на воде

Окрошка на воде со сметаной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Отваренные яйца и картофель очистить, нарезать мелкими кубиками.
  2. Так же нарезать огурцы и колбасу.
  3. Мелко порубить зелень.
  4. Соединить все подготовленные ингредиенты для окрошки, добавить сметану, перемешать, посолить и поперчить, залить водой, перемешать снова.
  5. Подавать окрошку на воде охлажденной.

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Источник: Сегодня

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