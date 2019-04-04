3 правила для тягучего и нежного маршмэллоу на костре

Иногда во время пикника хочется десерт. Один из лучших вариантов – маршмэллоу на огне. Для этого лучше подойдут деревянные шпажки, а самым вкусным зефир будет, если вы будете его жарить не более полутора минут

Жарьте маршмэллоу на деревянных шпажках / Фото: Depositphotos

О маршмэллоу, приготовленном на костре, мы узнали из американских фильмов. Теперь это делают многие, попадая на природу. Если вы собираетесь на пикник, то помимо интересной еды, приготовленной на мангале и гриле, позаботьтесь о десерте. Маршмэллоу – отличный выбор. А вот как его пожарить правильно, чтобы было идеально вкусно, читайте ниже.

Правило №1. Развести огонь минимум за час до приготовления

Разводите огонь за час перед приготовлением / Фото: Depositphotos

Разведите костер минимум за час до приготовления. Помните, что крупные ветки должны быть внизу, а более мелкие – наверху. Не укладывайте дрова слишком плотно – между ними должно оставаться место для свободной циркуляции воздуха. Для розжига используйте бумагу или мелкие сухие ветки.

Правило №2. Выбирайте деревянные шпажки для шашлычков

Маршмэллоу нужно насадить на шпажки / Фото: Depositphotos

Они должны быть достаточно длинными, крепкими и заостренными. Попробуйте следующие варианты:

Тонкие металлические шампуры. Помните, что они довольно сильно нагреваются, поэтому выбирайте те, у которых есть деревянная ручка;

Деревянные шпажки для шашлычков;

Зачищенные прутики.

Наколите зефир на шпажку: он должен хорошо держаться, чтобы не соскользнуть в огонь. Вы можете нанизать сразу несколько маршмэллоу, но лучше жарить зефир по одному – так он приготовится равномернее.

Реклама

Правило №3. Жарить маршмэллоу нужно не более полутора минут

На открытом огне зефир подгорит / Фото: Pixabay

Когда пламя погаснет, а угли станут серыми, приблизьте к ним маршмэллоу (только не тычьте шпажкой прямо в угли, иначе маршмэллоу моментально почернеют и станут горькими).

Вращайте шпажку, чтобы жар от углей равномерно подрумянил зефир со всех сторон. Это займет примерно 1-2 минуты. Если зефир будет скользить и плохо поворачиваться, подденьте его другой шпажкой.

После приготовления подождите минимум 30-60 секунд – прямо с огня маршмэллоу будут очень горячими.

Также на костре можно приготовить цыпленка на гриле по рецепту Григория Германа.

А что приготовить на пикник из закусок – узнаете из этой подборки.