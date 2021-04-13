Как правильно ухаживать за кожей лица весной – отвечает дерматолог

Тоники пересушивают кожу, а перед тем, как делать себе домашнюю маску – посоветуйтесь с врачом-косметологом

Восстановить кожу весной – задача со звездочкой. Как весной коже вредят тоники и почему косметологи предостерегают от масок домашнего изготовления, рассказала дерматолог и косметолог Татьяна Кобец в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Какой нужно выбирать крем для кожи весной

Холодный зимний воздух и отопления дома – не самое лучшее сочетание для кожи. После такого режима весной кожа имеет сухой вид, шелушится и трескается.

"Первое, что нужно запомнить – в зимний и весенний период следует использовать крем, который восстанавливает водно-липидную мантию, – советует дерматолог и косметолог Татьяна Кобец. – Кроме того, я бы советовала сделать поверхностный пилинг, даже в домашних условиях, с использованием легкого скраба. Процедуру следует делать раз в 5-7 дней".

Почему нельзя использовать тоники для лица

Однако большинство женщин в такой период выбирают кремы для сухой кожи и массово скупают тоники и муссы для лица.

"Тоники с добавлением спирта или кислот также сушат поверхность кожи, после чего ее достаточно сложно восстановить", – отметила эксперт.

Как правильно ухаживать за кожей весной / Фото: Depositphotos

Реклама

Как правильно выбирать уход за кожей весной

Именно после зимнего периода, из-за неправильного умывания, изменений погоды происходит травмирование водно-липидной мантии, которую восстановить крайне сложно. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на основные составляющие средства, указанные на упаковке.

"Следите за тем, чтобы в этих средствах, которые вы выбираете, сначала было указано мочевину, латиницей – "urea", а также сквалан – это очень полезный восстанавливающий агент, или выбирайте кремы, на которых указано "колд-крем", – поделилась дерматолог и косметолог Татьяна Кобец.

Можно ли использовать маски и скрабы домашнего приготовления

Также косметологи предостерегают от злоупотребления масками и скрабами домашнего приготовления, перед их применением стоит посоветоваться с врачом-косметологом, который определит ваш тип кожи и поможет подобрать правильный способ ухода.

Как правильно ухаживать за кожей весной – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как бороться с выпадением волос: в чем причина и какие продукты помогут справиться с проблемой.