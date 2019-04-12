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Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

27 апреля, 11:07

Ирина Маслова

Чтобы получить действительно сочные грибы, их нужно предварительно замариновать

Это один из лучших гарниров к шашлыку, и неважно, из какого мяса он приготовлен. Жареные на костре грибы готовятся быстро и легко. Но иногда бывает так, что они получаются сухими, теряя сочность в процессе приготовления. Это значит, что были допущены серьезные ошибки. Итак, как правильно приготовить шампиньоны на костре или углях – узнаем ниже.

Что нужно знать, перед тем, как начать жарить шампиньоны на костре

  1. Выбирайте цельные, без повреждений грибы. Желательно практически одинакового размера. Идеальны для такого способа приготовления – крупные или средние шампиньоны.
  2. Выбирайте плоские шампуры. На них грибы не будут проворачиваться во время приготовления.
  3. Чтобы шампиньоны не теряли влагу и не пересыхали, их необходимо предварительно замариновать в течение часа или 30 минут в оливковом масле. Так сок в процессе запекания не исчезнет.

Как правильно замариновать шампиньоны для жарки на костре

Шампиньоны на гриле / Фото: freepik.com

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  1. Грибы помыть и обсушить. Можно просто очистить их от остатков земли влажной салфеткой. Затем смешать все ингредиенты для маринада.
  2. Залить грибы полученной смесью, хорошо перемешать и поставить в холодильник на час.
  3. Шашлык из шампиньонов готовят на шампурах или же располагают грибы, если позволяет их размер, на решетке.
  4. Запекают шампиньоны на мангале от 5 до 15 минут в зависимости от размера, периодически смазывая маринадом. Главное – не дать грибам пересохнуть.

Маринады для грибов

Вариант 1: Маринад для грибов с горчицей и базиликом

Вариант 2: Маринад для грибов с итальянскими травами и лимоном

Вариант 3: Маринад с чесноком и пряными травами

Здесь найдете 5 лучших рецептов маринада для шашлыка.

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