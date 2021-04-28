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Как правильно подметать: лайфхаки по народным приметам

28 апреля, 17:55

Ольга Козачок

Чтобы не вымести удачу из дома, мусор нужно собирать перед порогом

В канун Чистого четверга-2021, когда многие люди занимаются генеральной уборкой и наведением порядка, мы решили рассказать вам, как нужно подметать пол, чтобы в доме не переводились деньги и жила удача. Ведь даже такое нехитрое дело, как махать веником, имеет свои секреты.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Есть несколько простых правил и ритуалов, придерживаясь которых, вы запустите энергию в правильном направлении и не выметете из дома благополучие.

Как правильно подметать веником:

Ранее мы рассказывали о главных приметах Чистого четверга.

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