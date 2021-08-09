Как повторить тренды маникюра – 2021 (фото)

Выбираем самые модные оттенки и принты маникюра летнего сезона на примере голливудских знаменитостей, которые будут в тренде осенью и зимой

Селена Гомес, Ким Кардашьян, Изабель Гулар показывают самые трендовые оттенки маникюра 2021 / Фото: instagram.com/selenagomez, instagram.com/kimkardashian

Знаменитости все чаще отказываются от классических черного, красного или бежевого маникюра, отдавая предпочтение ярким цветам и необычным принтам, которые вы захотите повторить. Перед походом в салон красоты, вдохновляемся самыми эффектными образами знаменитостей, даем волю фантазии и выбираем самые трендовые оттенки маникюра – 2021.

Необычные принты

Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram несколько фото, на которых похвасталась необычным маникюром с черепаховым принтом. Берите пример с инфлюенсерши – сложные дизайны, узоры, анималистические принты, всевозможные цветочки, дракончики и бабочки, как у Дуа Липы – такой маникюр снова в моде.

Цветной френч

Забудьте о классическом французском маникюре нюдовых розовых и бежевых оттенков, популярном в 2000-х. Разноцветные френчи вошли в моду весной и продолжат свое шествие осенью. Выбирайте яркие красные акценты, как у Рианны, огненно-оранжевый, как у Кайли Дженнер либо же нежно-голубой, как у Риты Оры.

Яркие цвета

Оттенки солнца, неоново-зеленый либо сладко-розовый – яркие оттенки маникюра навеяны летним сезоном будут в тренде еще несколько месяцев. Знаменитыми поклонницами таких вариантов являются Изабель Гулар, Селена Гомес, Виктория Боня, Пэрис Хилтон и Дженнифер Лопес.

Смотрите в ролике о культуре маникюра в Украине и за рубежом:

Ранее мы рассказывали: