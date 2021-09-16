Как повторить образ Кейт Миддлтон в деловом стиле: фото, примеры, цены

Кейт Миддлтон в элегантном деловом образе встретилась с военными / Фото: Getty Images, instagram.com/dukeandduchessofcambridge
Кейт Миддлтон спустя два месяца вернулась к работе и наконец-то появилась на публике.
Герцогиня Кембриджская в течение последних двух месяцев была на летних каникулах со своим мужем, принцем Уильямом, и тремя детьми. Вчера Кейт вернулась к королевскому долгу, посетив военную базу королевских ВВС Брайз Нортон в Оксфордшире и встретившись с теми, кто помогал эвакуировать беженцев во время захвата Афганистана талибами.
Для первого выхода после отпуска Кейт надела классический костюм, который включал кремовый блейзер Reiss, белую шелковую блузку Jane и темно-синие брюки свободного кроя со стрелками Jigsaw. Образ герцогиня дополнила бежевой мини-сумкой от бренда Tusting, туфлями-лодочками с острым носком и серебряными серьгами. Ее макияж был выполнен в естественных тонах, а волосы – распущены.
Классический лук герцогини Кембриджской – идеальный вариант для ежедневного похода в офис. Выбираем вещи в стиле Кейт:
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