Как успокоить животных во время обстрелов или эвакуации – советы ветеринара

Как успокоить животных во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня
Пытаясь спастись от войны, тысячи украинцев оставляют свои дома. Животные довольно сильно чувствуют все эмоции и стресс, и переживания передаются им мгновенно. В такой ситуации они могут вести себя неадекватно – кусаться, убегать, отказываться от еды или туалета. Чтобы животное пережило эвакуацию максимально спокойно, ветеринары дают такие советы.
КАК УСПОКОИТЬ ЖИВОТНОЕ
- Разговаривать спокойным тоном, гладить.
- Угощать любимыми лакомствами, снеками.
- Взять любимую игрушку.
- Положить в переноску покрывало или подстилку со знакомым запахом.
- Важно! Регулярно поить.
Если же такие действия не помогают, ветеринары советуют применить успокоительные препараты.
Какие медикаменты можно давать животным
Если животное очень нервничает, можно использовать те препараты, которые есть в обычной домашней аптечке. Например, корвалол или барбовал – 1-2 мг на 1 кг массы тела. Габапентин – 20 мг на 1 кг массы тела.
Ветеринарный анестезиолог-реаниматолог Иван Якимчук советует использовать успокоительное именно на основе габапентина.
Если есть возможность, этот препарат дать вечером перед поездкой и потом еще утром или же за час-два перед дорогой. Животное после употребления этого препарата станет вялым, слабо будет реагировать на то, что происходит вокруг. Не будет проявлять интерес к тому ,что происходит вокруг. И это именно тот эффект, на который мы рассчитываем. Единственное – у животного может быть замечена нарушенная координация. Однако это нормально. Преимущество этого препарата в том, что он не вызывает никаких побочных эффектов – ни рвоты, ничего подобного. Действовать будет 4-8 часов.
Главное – стоит помнить, что покупать успокоительные препараты наобум и без консультации с ветеринаром не стоит. Дело в том, что препараты на основе того же габапентина в аптеке продаются строго по рецепту. Они предназначены для лечения эпилепсии. Если же вам выписали рецепт, не покупайте целую пачку. Одной пластинки будет достаточно. Подумайте о людях, которые в условиях войны не могут найти такие таблетки, а от них зависит жизнь.
В первую очередь посмотрите, что есть в вашей аптечке. Обычных успокоительных может быть достаточно. И обязательно проконсультируйтесь со специалистом!
Ранее мы рассказывали, где найти ветеринарные клиники и кто из активистов готов помочь в уходе за животными во время войны.