Як заспокоїти тварин під час обстрілів чи евакуації – поради ветеринара

Як заспокоїти тварин під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Намагаючись урятуватися від війни, тисячі українців залишають свої оселі. Тварини досить сильно відчувають усі емоції та стрес, і переживання передаються їм миттєво. У такій ситуації вони можуть поводитися неадекватно – кусатися, тікати, відмовлятися від їжі чи туалету. Щоб тварина пережила евакуацію максимально спокійно, ветеринари дають такі поради.

Як заспокоїти тварину

Розмовляти спокійним тоном, гладити.

Пригощати улюбленими ласощами, снеками.

Взяти улюблену іграшку.

Покласти в переноску покривало чи підстилку зі знайомим запахом.

Важливо! Регулярно напувати.

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Якщо такі дії не допомагають, ветеринари радять використати заспокійливі препарати.

Які медикаменти можна давати тваринам

Якщо тварина дуже нервується, можна використовувати ті препарати, які є у звичайній домашній аптечці. Наприклад, корвалол чи барбовал – 1-2 мг на 1 кг маси тіла. Габапентин – 20 мг на 1 кг маси тіла.

Ветеринарний анестезіолог-реаніматолог Іван Якимчук радить використати заспокійливе саме на основі габапентину.

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Якщо є можливість, цей препарат дати ввечері перед поїздкою і потім ще вранці або за годину-дві перед дорогою. Тварина після вживання цього препарату стане млявою, слабко реагуватиме на те, що відбувається навколо. Не виявлятиме інтересу до того, що відбувається навколо. І це саме той ефект, який ми очікуємо. Єдине – у тварини може бути помічена порушена координація. Однак це нормально. Перевага цього препарату в тому, що він не викликає жодних побічних ефектів – ані блювання, нічого подібного. Діятиме 4-8 годин.

Головне – варто пам'ятати, що купувати заспокійливі препарати навмання і без консультації з ветеринаром не варто. Річ у тому, що препарати на основі того ж габапентину в аптеці продаються за рецептом. Вони призначені для лікування епілепсії. Якщо ж ви виписали рецепт, не купуйте ціле паковання. Одного блістера буде досить. Подумайте про людей, які за умов війни не можуть знайти такі пігулки, а від них залежить життя.

Насамперед подивіться, що є у вашій аптечці. Звичайних заспокійливих може бути досить. І обов'язково проконсультуйтеся зі спеціалістом!

Раніше ми розповідали, де знайти ветеринарні клініки та хто з активістів готовий допомогти у догляді за тваринами під час війни.