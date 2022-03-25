Как помочь человеку с контузией – признаки и первая помощь при снарядном шоке

Помочь человеку с контузией важно грамотно, и как можно скорее вызвать "скорую" / Фото: istockphoto.com
Ракеты, бомбы, артиллерия, которыми российские захватчики уничтожают города, угрожают не только тем, кто попадает непосредственно под удар. Даже взрывная волна может серьезно контузить человека, тогда он становится совсем беспомощным и ему важно помочь, но делать это нужно правильно.
Главный признак контузии – потеря сознания. В зависимости от тяжести поражения контузия может длиться от нескольких минут до нескольких часов.
Контузия или как еще называют травму – снарядный шок, это общее поражение организма после звуковой, воздушной или водной волны, также контузию может звать удар снаряда об землю или воду. Даже если человек не в обмороке, на контузию все равно укажут следующие симптомы:
- головная боль, очень сильная
- тошнота до рвоты или просто тошнота
- тахикардия (учащенное сердцебиение)
- провалы в памяти, вплоть до полной ее потери
- черепно-мозговые травмы
- переломы.
Как быстро помочь человеку? Почему надо проверить нос и рот потерпевшего? Что делать, если у контуженного есть раны, а что – если заметных повреждений нет? Памятку, которая спасает жизни – читайте на Vogue.ua.
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