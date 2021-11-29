Как получить витамин D, чтобы защититься от рака и не только

Получить витамин D, чтобы защититься от рака и не только, можно с пищей и добавками / Фото: Коллаж: Сегодня

Витамин D – мощный анти-канцероген, который поможет предотвратить развитие рака. Однако, чтобы получить этот элемент, вовсе не обязательно использовать солнце, как основной его источник, пишет журнал Nutrients.

Как получить витамин D естественным путем

Витамин D относится к веществам, которые наш организм вырабатывает самостоятельно. Но для этого должны быть созданы нужные условия: он синтезируется в коже, под действием солнечных лучей.

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Исследователи отмечают, что дефицит витамина D, особенно в зимний сезон, становится все более глобальной проблемой. Поэтому некоторые люди в зимний период начинают посещать солярий, чтобы получить витамин D.

Но даже летом длительное нахождение на солнце не полезно, особенно для людей с риском развития рака кожи. Медики отмечают, что не следует поощрять ни естественное, ни искусственное пребывание на солнце в качестве основного источника витамина D.

Учитывая, что диетический и дополнительный витамин D идентичен витамину, производимому после УФ-облучения. Поэтому витамин D предпочтительно должен поступать с пищей или в качестве пищевой добавки.

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Какие продукты богаты витамином D

Витамин D является прогормоном двух основных форм: D3 (холекальциферол) и D2 (эргокальциферол). Витамин D2 или D3 можно получить с пищей – особенно много этого элемента во всех сортах жирной рыбы.

Витамина D особенно много во всех сортах жирной рыбы / Фото: unsplash.com

Также витамин D содержится в яйцах, особенно в их желтках, молочных продуктах, икре, дрожжах. Перед тем, как принимать витамин D в качестве пищевой добавки, чтобы корректно подобрать дозировку, следует сдать анализ крови на 25 (ОН) Д. И далее в зависимости от результата анализа, врач поможет выбрать корректную именно для вас дозу.

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