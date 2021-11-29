Як отримати вітамін D, щоб захиститися від раку і не тільки

Отримати вітамін D, щоб захиститися від раку і не тільки, можна з їжею та добавками / Фото: Колаж: Сьогодні
Вітамін D – потужний антиканцероген, який допоможе запобігти розвитку раку. Однак, щоб отримати цей елемент, зовсім не обов'язково використовувати сонце, як його основне джерело, пише журнал Nutrients.
Як отримати вітамін D природним шляхом
Враховуючи, що дієтичний та додатковий вітамін D ідентичний вітаміну, що виробляється після УФ-опромінення. Тому вітамін D переважно повинен надходити з їжею або як харчова добавка.
Які продукти багаті на вітамін D
Вітамін D є прогормоном двох основних форм: D3 (холекальциферол) та D2 (ергокальциферол). Вітамін D2 або D3 можна отримати з їжею – особливо багато цього елемента у всіх сорти жирної риби.
Також вітамін D міститься в яйцях, особливо у їх жовтках, молочних продуктах, ікрі, дріжджах. Перед тим, як приймати вітамін D як харчову добавку, щоб коректно підібрати дозування, слід здати аналіз крові на 25 (ВІН) Д. І далі залежно від результату аналізу, лікар допоможе вибрати коректну саме для вас дозу.
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