Как полнолуние и лунное затмение влияет на здоровье – мнение астролога

В полнолуние и лунное затмение может быть дискомфорт, тревожность со стороны эмоционального здоровья / Фото: Коллаж: Сегодня
В четверг, 19 ноября произойдет очередное лунное затмение, которое также совпадет с полнолунием. В этот день люди, у которых не очень стойкая нервная система и нарушен эмоциональный фон, могут ощущать дискомфорт, тревожность, головные боли. Как пережить полнолуние и лунное затмение – рассказала эксперт по Фен-Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.
А если вы любите фотографировать и собираетесь снимать Луну в эти дни, то вам поможет смартфон Xiaomi 11Т.
Чего ожидать в полнолуние или затмение?
Влияние затмения на человека ощущается за несколько дней до него, и несколько дней – после. Мы становимся более открытыми и тонко чувствующими, что не всегда плохо. В такие дни могут появиться интересные идеи и озарения, поэтому записывайте все мысли и идеи.
В этот день пространство будет переполнено эмоциями, поэтому не стоит назначать встречи или вести задушевные разговоры. Иначе такие беседы могут привести к совершенно неожиданному результату, и не всегда положительному. Основное, что стоит сделать в такие дни – это постараться простить обиды и отпустить все наболевшее.
А как отпускать обиды в полнолуние?
Чтобы отпустить обиды, не нужно писать, звонить или как-то сообщать человеку, на которого обижаетесь. Ритуал "отпускания" обид проведите самостоятельно.
Как оставаться стабильным в полнолуние?
Если чувствуете, что "накрывает", то примите ванную или душ, вода поможет расслабиться. Также это очень хороший день для медитационных ретритов, для того, чтобы уделить больше внимания себе, расставить приоритеты на текущий момент.
Не нагружайте себя физически в день затмения, а если намечается горячий спор, то лучше "сделайте шаг назад". В день полнолуния часто совершаются незапланированные покупки, из разряда – "зашли в торговый центр, очнулись дома с кучей пакетов".
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