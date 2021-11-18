Як повний місяць та місячне затемнення впливає на здоров'я – думка астролога

У повний місяць та місячне затемнення може бути дискомфорт, тривожність з боку емоційного здоров'я / Фото: Колаж: Сьогодні

У четвер, 19 листопада, відбудеться чергове місячне затемнення, яке також збігається з повним місяцем. У цей день люди, у яких не дуже стійка нервова система та порушено емоційне тло, можуть відчувати дискомфорт, тривожність, головний біль. Як пережити повний місяць і місячне затемнення – розповіла експерт з Фен-Шуй та майстер астропрогнозів Наталія Явон.

А якщо ви любите фотографувати та збираєтеся знімати Місяць у ці дні, то вам допоможе смартфон Xiaomi 11т.

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Наталія Явон / Фото: пресслужба

Чого чекати в повний місяць чи затемнення?

Вплив затемнення на людину відчувається за кілька днів до неї, і кілька днів після. Ми стаємо більш відкритими і тонко відчувають, що не погано. У такі дні можуть з'явитися цікаві ідеї та осяяння, тому записуйте всі думки та ідеї.

У дні місячного затемнення не варто з'ясовувати стосунки та вести задушевні бесіди. / Фото: Pexels

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У цей день простір буде переповнений емоціями, тож не варто призначати зустрічі чи вести задушевні розмови. Інакше такі розмови можуть призвести до несподіваного результату, і не завжди позитивного. Основне, що варто зробити у такі дні – це постаратися пробачити образи і відпустити все наболіле.

А як відпускати образи в повний місяць?

Щоб відпустити образи, не потрібно писати, дзвонити або якось повідомляти людину, на яку ображаєтесь. Ритуал "відпускання" образ проведіть самостійно.

Хороший приклад – написати листа, який так і залишиться у вас або роблячи добрі побажання з ким були складнощі.

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А щоб не нагромадити нових образ, краще важливі заходи, ділові зустрічі, великі покупки, а також операції перенести на інший день.

Як залишатися стабільним у повний місяць?

Якщо відчуваєте, що "накриває", то прийміть ванну або душ вода допоможе розслабитися. Також це дуже гарний день для медитаційних ретритів, щоб приділити більше уваги собі, розставити пріоритети на поточний момент.

Якщо відчуваєте, що накриває, то прийміть ванну або душ, вода допоможе розслабитися / Фото: stocksnap.io

Не навантажуйте себе фізично у день затемнення, а якщо намічається гаряча суперечка, то краще "зробіть крок назад". У день повного місяця часто здійснюються незаплановані покупки, з розряду – "зайшли в торговий центр, прокинулися вдома з купою пакетів".

А для реалізації власних планів, якщо ви захочете продати свої послуги, цей день підходить, все буде зробити простіше. Головне – не скромничайте, нахвалюйте себе на повну силу!

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