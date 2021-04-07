Как полировать обувь качественно: инструкция и полезные лайфхаки

Узнайте секреты правильной полировки обуви, чтобы она выглядела, как новенькая

Чтобы обувь на ногах выглядела идеально, регулярно поддерживайте ее в порядке. Если кожаную обувь правильно полировать, то даже давно купленные туфли будут блестеть, как новенькие. К тому же они долго не пропустят влагу и уберегут ваши ноги от промокания.

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Как правильно полировать обувь: советы и хитрости

Лайфхак 1. Не ленитесь шнуровать

Шнурки в обуви либо помешают добраться до кожи, либо вымажутся. А потому перед тем, как полировать туфли, обязательно расшнуруйте их и достаньте шнурки. Качественная полировка требует полной обработки средством всей плоскости, включая язычок.

Лайфхак 2. Очистите обувь

Обязательно удалите грязь с обуви перед началом полировки. Иначе в процессе обработки оставшийся песок поцарапает и испортит внешний вид туфель.

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Лайфхак 3. Обувь должна быть сухой

Не берите мокрую тряпку. Достаточно слегка увлажнить ткань, чтобы этой влаги хватило стереть грязь и пыль, но не купать обувь. При необходимости пройдитесь по туфлям сухой натуральной тканью для удаления остатков влаги. Иначе полироль хуже возьмется.

Лайфхак 4. Правильно наносите средство

Чтобы более равномерно смазать полиролем кожу, лучше брать специальную мягкую щетку или ткань. Особое внимание уделите носку и пятке, поскольку в этих местах потертостей бывает больше всего. А добраться до труднодоступных мест и изгибов можно с помощью старой зубной щетки.

Лайфхак 5. Как полировать обувь

Остатки средства сотрите куском старой футболки, фланели или мягкой щеткой и приступайте к процессу полирования. Движения должны быть со средним давлением на обувь, энергичными и быстрыми – так кожа лучше разогревается и впитывает полироль.

Лайфхак 6. Придание блеска

После обработки обуви для закрепления эффекта блеска пройдитесь по коже замшевой тканью и натрите ее. Особое внимание уделите верхней части туфель и носкам – они больше всего на виду. К тому же там не должно оставаться средства, чтобы не испачкать брюки.

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