Как полировать обувь качественно: инструкция и полезные лайфхаки

Чтобы обувь на ногах выглядела идеально, регулярно поддерживайте ее в порядке. Если кожаную обувь правильно полировать, то даже давно купленные туфли будут блестеть, как новенькие. К тому же они долго не пропустят влагу и уберегут ваши ноги от промокания.
Не забывайте делать близким приятные сюрпризы. Смотрите в нашем календаре идеи лучших презентов на главные праздники апреля.
Читайте также: Что делать, чтобы новая обувь не натирала ноги: 7 полезных советов
Как правильно полировать обувь: советы и хитрости
- Лайфхак 1. Не ленитесь шнуровать
Шнурки в обуви либо помешают добраться до кожи, либо вымажутся. А потому перед тем, как полировать туфли, обязательно расшнуруйте их и достаньте шнурки. Качественная полировка требует полной обработки средством всей плоскости, включая язычок.
- Лайфхак 2. Очистите обувь
Обязательно удалите грязь с обуви перед началом полировки. Иначе в процессе обработки оставшийся песок поцарапает и испортит внешний вид туфель.
- Лайфхак 3. Обувь должна быть сухой
Не берите мокрую тряпку. Достаточно слегка увлажнить ткань, чтобы этой влаги хватило стереть грязь и пыль, но не купать обувь. При необходимости пройдитесь по туфлям сухой натуральной тканью для удаления остатков влаги. Иначе полироль хуже возьмется.
- Лайфхак 4. Правильно наносите средство
Чтобы более равномерно смазать полиролем кожу, лучше брать специальную мягкую щетку или ткань. Особое внимание уделите носку и пятке, поскольку в этих местах потертостей бывает больше всего. А добраться до труднодоступных мест и изгибов можно с помощью старой зубной щетки.
- Лайфхак 5. Как полировать обувь
Остатки средства сотрите куском старой футболки, фланели или мягкой щеткой и приступайте к процессу полирования. Движения должны быть со средним давлением на обувь, энергичными и быстрыми – так кожа лучше разогревается и впитывает полироль.
- Лайфхак 6. Придание блеска
После обработки обуви для закрепления эффекта блеска пройдитесь по коже замшевой тканью и натрите ее. Особое внимание уделите верхней части туфель и носкам – они больше всего на виду. К тому же там не должно оставаться средства, чтобы не испачкать брюки.
Ранее мы рассказывали, как растянуть кожаную обувь: очень полезный лайфхак.