Как похудеть к Новому году – 2022 и не испортить здоровье

Похудеть к Новому году 2022 и не испортить здоровье поможет рациональное питание и активность / Фото: Коллаж: Сегодня
До Нового года меньше месяца, а купленное к празднику платье "сидит" не идеально, поэтому нужно срочно сбросить несколько килограммов. Однако такое экстремальное похудение, да еще зимой, может нанести организму серьезный вред. Как похудеть к Новому году, стоит ли вообще это делать и как правильно сбросить лишний вес, разбираемся с экспертами.
Стоит ли вообще худеть зимой?
Холодное время года вообще не лучшее время для строгих ограничений в питании, диет и тем более – голодания. Зимой мы наоборот едим больше, в первую очередь калорийной пищи. Это оправданно, поскольку в этот сезон на наш аппетит влияет несколько факторов – замедление метаболизма, более короткий световой день и т. д.
Резкое ограничение жиров грозит нарушениями в гормональной системе и обменных процессах. Ограничение же белков приведет к потере не жира, а мышечной массы, ведь белки – на основной "строительный материал".
Можно ли похудеть за месяц так, чтобы не навредить?
За месяц можно потерять определенный объем жировой ткани: особенно если до этого человек питался неправильно и несбалансированное, вообще не дружил с физкультурой, начнет элементарно больше ходить пешком и есть более здоровую пищу.
Спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ Академии фитнеса Украины Игорь Бабенко отмечает, что месяц – это время, которое уйдет только на адаптацию организма, перестройку и обучение человека, который начинает тренироваться для похудения. Делать это нужно постепенно и грамотно, иначе вы рискуете получить различные травмы.
Как не ошибиться в выборе физической активности?
Не начинайте активно тренироваться, если вы неподготовлены, не понимаете, есть или нет противопоказаний к тому же "качу" в спортзале. Неподготовленный человек, вышедший на пробежку, в первую очередь "нанесет удар" по собственным суставам.
Даже если вы тренируетесь периодически, то все равно ваши мышцы при увеличении активности испытывают колоссальную нагрузку. А без физической подготовки вообще вы рискуете заработать протрузии позвоночника и даже грыжи. Ходьба, а не бег, в данном случае будет намного лучше.
Человек может не знать, что у него уже есть протрузии, к примеру, или не оценивать, насколько серьезно нарушена осанка, есть ли последствия перенесенной травмы и так далее. Подобрать подходящую активность помоет фитнесс-тренер. Для похудения также можно самостоятельно использовать петли и гантели TRX – это многофункциональные тренажеры, которые легко крепятся на уличных спортивных площадках.
Но опять же, тактику тренировок и стратегию похудения для вас должен подобрать специалист. А составить рацион – диетолог, поскольку если вы начнете голодать, то сразу резко ухудшится состояние кожи и волос, а у женщин к тому же начнутся проблемы с менструальным циклом. Питание, даже диетическое, обязательно должно быть сбалансированным.
Как питаться, чтобы похудеть?
Как гулять и сколько ходить, чтобы похудеть?
Итак, формула похудения – это рациональное питание полезной пищей 3-4 раза в день, уменьшение порций плюс ходьба. Существует так называемый американский стандарт ходьбы – 7 тысяч шагов в день, который рекомендуется даже людям с диабетом и другими хроническими проблемами.
Не считать шаги поможет специальное мобильное приложение или трекер. Лучше гулять по вечерам – так вы насытите организм кислородом, успокоите нервную систему, и сможете лучше заснуть. Ведь полноценный сон – тоже один из важных факторов для похудения.
Сколько надо спать, чтобы похудеть?
Какие добавки и витамины нужны при похудении
Лучшие "друзья", которые помогут поддержать обменные процессы, нормализовать вес – это Омега-3, витаминные комплексы и коллаген. Коллаген вообще стоит принимать женщинам старше 35, поскольку этот белок входит в основу соединительных тканей, обеспечивая им прочность и эластичность.
Коллаген – это красота и здоровье вашей кожи, волос, ногтей. Приобретать пищевые добавки лучше в аптеках или на официальных сайтах по спортивному питанию. Читайте внимательно инструкцию, как принимать витамины и Омега-3, а коллаген следует принимать по 5 грамм в день между приемами пищи.
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