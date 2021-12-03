Как похудеть к Новому году – 2022 и не испортить здоровье

Похудеть к Новому году 2022 и не испортить здоровье поможет рациональное питание и активность / Фото: Коллаж: Сегодня

До Нового года меньше месяца, а купленное к празднику платье "сидит" не идеально, поэтому нужно срочно сбросить несколько килограммов. Однако такое экстремальное похудение, да еще зимой, может нанести организму серьезный вред. Как похудеть к Новому году, стоит ли вообще это делать и как правильно сбросить лишний вес, разбираемся с экспертами.

Стоит ли вообще худеть зимой?

Холодное время года вообще не лучшее время для строгих ограничений в питании, диет и тем более – голодания. Зимой мы наоборот едим больше, в первую очередь калорийной пищи. Это оправданно, поскольку в этот сезон на наш аппетит влияет несколько факторов – замедление метаболизма, более короткий световой день и т. д.

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Но резко худеть и садиться на жесткие диеты вредно в любое время года, это приедет не только к возвращению веса, объясняет диетолог, психолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн. Поскольку резкое сокращение углеводов в рационе вызывает в дальнейшем неконтролируемый аппетит.

Резко худеть и садиться на жесткие диеты вредно в любое время года / Фото: Depositphotos

Резкое ограничение жиров грозит нарушениями в гормональной системе и обменных процессах. Ограничение же белков приведет к потере не жира, а мышечной массы, ведь белки – на основной "строительный материал".

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Чтобы не только худеть без вреда для здоровья, но и с результатом, важно не голодать, а правильно составить рацион. И, конечно же, только с комплексом физической активности получится и привести тело в порядок, и удержать нормальный вес.

Можно ли похудеть за месяц так, чтобы не навредить?

За месяц можно потерять определенный объем жировой ткани: особенно если до этого человек питался неправильно и несбалансированное, вообще не дружил с физкультурой, начнет элементарно больше ходить пешком и есть более здоровую пищу.

Спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ Академии фитнеса Украины Игорь Бабенко отмечает, что месяц – это время, которое уйдет только на адаптацию организма, перестройку и обучение человека, который начинает тренироваться для похудения. Делать это нужно постепенно и грамотно, иначе вы рискуете получить различные травмы.

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Главное, не начинать резко "качаться" самостоятельно, да еще при этом сесть на жесткую диету. / Фото: unsplash.com

Худеть резко – очень вредно для организма, не стоит пробовать голодать, жестко ограничивать себя в еде, начинать тренировочный марафон, который обещает минус 10 кг за месяц, а то и за неделю. Это нанесет непоправимый вред здоровью.

Но если вы уже сейчас начнете питаться более рационально и увеличите физическую активность, то уже к Новому году заметите, что стали выглядеть лучше. Главное, избегать ошибок, которые могут навредить.

Как не ошибиться в выборе физической активности?

Не начинайте активно тренироваться, если вы неподготовлены, не понимаете, есть или нет противопоказаний к тому же "качу" в спортзале. Неподготовленный человек, вышедший на пробежку, в первую очередь "нанесет удар" по собственным суставам.

Даже если вы тренируетесь периодически, то все равно ваши мышцы при увеличении активности испытывают колоссальную нагрузку. А без физической подготовки вообще вы рискуете заработать протрузии позвоночника и даже грыжи. Ходьба, а не бег, в данном случае будет намного лучше.

Подобрать подходящую для похудения программу поможет тренер / Фото: freepik.com

Человек может не знать, что у него уже есть протрузии, к примеру, или не оценивать, насколько серьезно нарушена осанка, есть ли последствия перенесенной травмы и так далее. Подобрать подходящую активность помоет фитнесс-тренер. Для похудения также можно самостоятельно использовать петли и гантели TRX – это многофункциональные тренажеры, которые легко крепятся на уличных спортивных площадках.

Но опять же, тактику тренировок и стратегию похудения для вас должен подобрать специалист. А составить рацион – диетолог, поскольку если вы начнете голодать, то сразу резко ухудшится состояние кожи и волос, а у женщин к тому же начнутся проблемы с менструальным циклом. Питание, даже диетическое, обязательно должно быть сбалансированным.

Как питаться, чтобы похудеть?

Для похудения и улучшения состояния здоровья в любом случае важно исключить вообще, или для начала постепенно снижать в рационе сахар, полуфабрикаты, фастфуд и другие продукты, в которых много быстрых углеводов. Для начала просто откажитесь от них, а пищу принимайте 3-4 раза в день плюс добавьте пешие прогулки ежедневно не менее 40 минут.

Важно! Если вы быстро набираете вес, значит едите лишнее, перебираете по калорийности и не добираете в активности – то есть физических нагрузок недостаточно. Подсчет калорий тоже быстро утомляет, поэтому лучше просто уменьшить ваши порции в 2 раза. А меню составлять из продуктов, в которых много сложных углеводов, белков и клетчатки.

Меню составляйте из продуктов, в которых много сложных углеводов, белков, клетчатки а не просто "сидите" на салатах / Фото: freepik.com

Каши, твердых сортов макароны, нежирное мясо (телятина, курица, индейка), рыба, зелень, фрукты, обязательно овощи. Еще на прилавках достаточно сезонных тыквы, свеклы, моркови, их можно есть в запеченном виде. Салаты из свежих овощей лучше заправлять оливковым маслом: хотя "на носу" сезон новогодних майонезных салатов, они похудению никак не способствуют.

Как гулять и сколько ходить, чтобы похудеть?

Итак, формула похудения – это рациональное питание полезной пищей 3-4 раза в день, уменьшение порций плюс ходьба. Существует так называемый американский стандарт ходьбы – 7 тысяч шагов в день, который рекомендуется даже людям с диабетом и другими хроническими проблемами.

Гулять для похудения и хорошего сна лучше по вечерам, не менее 40 минут / Фото: freepik.com

Не считать шаги поможет специальное мобильное приложение или трекер. Лучше гулять по вечерам – так вы насытите организм кислородом, успокоите нервную систему, и сможете лучше заснуть. Ведь полноценный сон – тоже один из важных факторов для похудения.

Сколько надо спать, чтобы похудеть?

Чем хуже качество вашего сна, тем сложнее будет похудеть. Это связано с тем, что именно во время ночного сна вырабатываться масса важных для нас гормонов. Если сон неполноценный, то начинаются проблемы с выработкой соматропина (это гормон роста, который помогает сжигать жир, когда пища в организм не поступает) и других гормонов, в итоге замедляются обменные процессы.

Для полноценного отдыха и перезагрузки человеку нужно спать не менее 7-8 часов, и засыпать без "допинга". То есть если вы решили похудеть – то алкоголь сводите к минимуму. И тем более не используете его в качестве снотворного.

В процессе распития алкоголя мы начинаем его закусывать, увлекаемся, переедаем. А на утро из-за задержки жидкости и отечности, вызванной алкогольной интоксикацией мы выглядим хуже и полнее. Лучше пить чистую воду, свежевыжатые соки, также важно принимать витаминные комплексы.

Какие добавки и витамины нужны при похудении

Лучшие "друзья", которые помогут поддержать обменные процессы, нормализовать вес – это Омега-3, витаминные комплексы и коллаген. Коллаген вообще стоит принимать женщинам старше 35, поскольку этот белок входит в основу соединительных тканей, обеспечивая им прочность и эластичность.

Омега-3 и витаминные комплексы помогут нормализовать вес и чувствовать себя здоровее / Фото: unsplash.com

Коллаген – это красота и здоровье вашей кожи, волос, ногтей. Приобретать пищевые добавки лучше в аптеках или на официальных сайтах по спортивному питанию. Читайте внимательно инструкцию, как принимать витамины и Омега-3, а коллаген следует принимать по 5 грамм в день между приемами пищи.

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