Як схуднути до Нового року – 2022 та не зіпсувати здоров'я

Схуднути до Нового року 2022 та не зіпсувати здоров'я допоможуть раціональне харчування та активність / Фото: Колаж: Сьогодні
До Нового року менше місяця, а куплена до свята сукня "сидить" не ідеально, тому потрібно терміново скинути кілька кілограмів. Однак таке екстремальне схуднення, та ще й узимку, може завдати організму серйозної шкоди. Як схуднути до Нового року, чи варто взагалі це робити і як правильно скинути зайву вагу, розбираємося з експертами
Чи варто взагалі худнути взимку?
Холодна пора року взагалі не найкращий час для строгих обмежень у харчуванні, дієт і тим більше – голодування. Взимку ми, навпаки, їмо більше, насамперед калорійної їжі. Це виправдано, оскільки в цей сезон на наш апетит впливає кілька факторів – уповільнення метаболізму, коротший світловий день тощо
Різке обмеження жирів загрожує порушеннями в гормональній системі та обмінних процесах. Обмеження ж білків призведе до втрати не жиру, а м'язової маси, адже білки – їхній основний "будівельний матеріал".
Чи можна схуднути за місяць так, щоб не зашкодити?
За місяць можна втратити певний обсяг жирової тканини: особливо якщо людина, яка до цього харчувалася неправильно і незбалансовано, взагалі не дружила з фізкультурою, почне елементарно більше ходити пішки і їсти здоровішу їжу.
Спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ Академії фітнесу України Ігор Бабенко зазначає, що місяць – це час, який піде тільки на адаптацію організму, перебудову та навчання людини, яка починає тренуватися для схуднення. Робити це потрібно поступово та грамотно, інакше ви ризикуєте отримати різні травми.
Як не помилитись у виборі фізичної активності?
Не починайте активно тренуватися, якщо ви не підготовлені, не розумієте, є чи немає протипоказань до того ж "качу" у спортзалі. Непідготовлена людина, яка вийшла на пробіжку, насамперед "завдасть удару" по власних суглобах.
Навіть якщо ви тренуєтеся періодично, то все одно ваші м'язи при збільшенні активності зазнають колосального навантаження. А без фізичної підготовки взагалі ви ризикуєте заробити протрузії хребта і навіть грижі. Ходьба, а не біг, у цьому випадку буде набагато краще.
Людина може не знати, що вона вже має протрузії, наприклад, або не оцінювати, наскільки серйозно порушена постава, чи є наслідки перенесеної травми і так далі. Підібрати потрібну активність допоможе фітнес-тренер. Для схуднення також можна самостійно використовувати петлі та гантелі TRX – це багатофункціональні тренажери, які легко кріпляться на вуличних спортивних майданчиках.
Але знову ж таки, тактику тренувань і стратегію схуднення вам повинен підібрати фахівець. А скласти раціон – дієтолог, оскільки якщо ви почнете голодувати, то відразу різко погіршиться стан шкіри та волосся, а у жінок до того ж почнуться проблеми із менструальним циклом. Харчування, навіть дієтичне, обов'язково має бути збалансованим.
Як харчуватися, щоб схуднути?
Як гуляти і скільки ходити, щоб схуднути?
Отже, формула схуднення – це раціональне харчування корисною їжею 3-4 десь на день, зменшення порцій плюс ходьба. Існує так званий американський стандарт ходьби – 7 тисяч кроків на день, який рекомендується навіть людям із діабетом та іншими хронічними проблемами.
Не рахувати кроки допоможе спеціальний мобільний додаток або трекер. Краще гуляти вечорами – так ви наситите організм киснем, заспокоїте нервову систему і зможете краще заснути. Адже повноцінний сон теж один з важливих факторів для схуднення.
Скільки треба спати, щоб схуднути?
Які добавки та вітаміни потрібні при схудненні
Найкращі "друзі", які допоможуть підтримати обмінні процеси, нормалізувати вагу – це Омега-3, вітамінні комплекси та колаген. Колаген взагалі варто приймати жінкам старше 35, оскільки цей білок входить в основу сполучних тканин, забезпечуючи їм міцність та еластичність.
Колаген – це краса та здоров'я вашої шкіри, волосся, нігтів. Купувати харчові добавки краще в аптеках або на офіційних сайтах зі спортивного харчування. Читайте уважно інструкцію, як приймати вітаміни та Омега-3, а колаген слід приймати по 5 грамів на день між прийомами їжі.
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