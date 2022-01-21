Как похудеть к 14 февраля и не испортить здоровье – приводим себя в форму на день влюбленных

Чтобы похудеть к 14 февраля и не испортить здоровье, не голодайте резко и подберите физнагрузки с тренером / Фото: Коллаж: Сегодня
В День святого Валентина или всех влюбленных хочется предстать "во всеоружии" – выглядеть стройной и подтянутой? Но сесть на жесткую диету и начать усиленно тренироваться будет ошибкой. Как похудеть к 14 февраля и возможно ли это вообще без вреда для здоровья, с чего начинать – рассказал спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ Академии фитнеса Украины Игорь Бабенко.
Похудеть за 2 недели и быстрее – это реально?
Когда человек, не дружащий со спортом и здоровой пищей резко начинает ограничивать себя в еде или голодать, да еще и активничать – то потерять какой-то объем жировой ткани можно за две-три недели и за месяц. Но нетренированный человек, который начинает "тягать железо" в надежде быстро похудеть, вместо тонкой талии обычно получает травмы.
А жесткие диеты оборачиваются проблемами с внутренними органами и возвращением ушедших килограммов, да еще и с лихвой. Жесткие диеты, различные тренировочные марафоны, которые обещают вам минус 10 кг за неделю, две, месяц, нанесут непоправимый вред здоровью.
Но если вы хотите успеть ко Дню всех влюбленных выглядеть подтянутее, свежее и радостнее – то стоит начать прямо сейчас,- говорит Игорь Бабенко,- уже через три недели – месяц ваш внешний вид улучшится, вы почувствуете себя более здоровым. Главное, избегать ошибок, которые могут навредить.
С чего начать тренировки для похудения
В первую очередь важно понимать, какая физическая активность вам подходит, нет ли противопоказаний для активных тренировок. Неподготовленный человек, вышедший на пробежку, в первую очередь "нанесет удар" по собственным суставам.
Тренированный, пусть даже периодически, человек, принимает всю нагрузку на мышцы. А без физической подготовки вы рискуете заработать протрузии позвоночника и даже грыжи.
Ок, а как питаться для похудения?
Лучше всего изначально получить консультацию семейного врача или диетолога, который оценит ваше состояние здоровья и подскажет подходящую активность, поможет составить сбалансированный рацион. Ведь вы можете не знать о том, что у вас уже есть протрузии, к примеру, или не оценивать, насколько серьезное нарушение осанки, последствия перенесенной травмы и так далее.
Не считайте калории, а просто уменьшите порции в 2 раза. И составьте свое меню из продуктов, богатых сложными углеводами, белками и клетчаткой,-советует Игорь Бабенко,- это крупы (каши), макароны твердых сортов, мясо – нежирное и более диетическое это курятина, индюшатина, телятина, рыба. Не забывайте о растительной клетчатке – это в первую очередь овощи: сырые, запеченные, вареные.
Существует так называемый американский стандарт ходьбы – 7 тысяч шагов в день, который рекомендуется даже людям с диабетом и другими хроническими проблемами. Чтобы не считать шаги, скачайте специальное мобильное приложение или приобретите специальный трекер.
Лучше гулять по вечерам – так вы насытите организм кислородом, успокоите нервную систему, и лучше будете спать. Кстати, полноценный сон – тоже один из важных факторов для похудения.
Почему для похудения важен сон
Множество гормонов вырабатывается именно ночью, пока мы спим. Если сон неполноценный, то начинаются проблемы с выработкой соматропина (это гормон роста, который помогает сжигать жир, когда пища в организм не поступает) и других гормонов, в итоге замедляются обменные процессы. Чем хуже сон – тем тяжелее похудеть.
А на утро из-за задержки жидкости и отечности, вызванной алкогольной интоксикацией мы выглядим хуже и полнее. Лучше пить чистую воду, свежевыжатые соки.
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