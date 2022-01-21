Как похудеть к 14 февраля и не испортить здоровье – приводим себя в форму на день влюбленных

Чтобы похудеть к 14 февраля и не испортить здоровье, не голодайте резко и подберите физнагрузки с тренером / Фото: Коллаж: Сегодня

В День святого Валентина или всех влюбленных хочется предстать "во всеоружии" – выглядеть стройной и подтянутой? Но сесть на жесткую диету и начать усиленно тренироваться будет ошибкой. Как похудеть к 14 февраля и возможно ли это вообще без вреда для здоровья, с чего начинать – рассказал спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ Академии фитнеса Украины Игорь Бабенко.

Игорь Бабенко / Фото: пресс-служба

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Похудеть за 2 недели и быстрее – это реально?

Когда человек, не дружащий со спортом и здоровой пищей резко начинает ограничивать себя в еде или голодать, да еще и активничать – то потерять какой-то объем жировой ткани можно за две-три недели и за месяц. Но нетренированный человек, который начинает "тягать железо" в надежде быстро похудеть, вместо тонкой талии обычно получает травмы.

А жесткие диеты оборачиваются проблемами с внутренними органами и возвращением ушедших килограммов, да еще и с лихвой. Жесткие диеты, различные тренировочные марафоны, которые обещают вам минус 10 кг за неделю, две, месяц, нанесут непоправимый вред здоровью.

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Начинать тренироваться для похудения нужно грамотно и постепенно: только на адаптацию и перестройку организма и обучение человека уйдет не менее месяца.

Но если вы хотите успеть ко Дню всех влюбленных выглядеть подтянутее, свежее и радостнее – то стоит начать прямо сейчас,- говорит Игорь Бабенко,- уже через три недели – месяц ваш внешний вид улучшится, вы почувствуете себя более здоровым. Главное, избегать ошибок, которые могут навредить.

С чего начать тренировки для похудения

В первую очередь важно понимать, какая физическая активность вам подходит, нет ли противопоказаний для активных тренировок. Неподготовленный человек, вышедший на пробежку, в первую очередь "нанесет удар" по собственным суставам.

Ходьба для похудения, а не бег, в случае если вы вообще не дружите со спортом, будет намного лучше. / Фото: unsplash.com

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Тренированный, пусть даже периодически, человек, принимает всю нагрузку на мышцы. А без физической подготовки вы рискуете заработать протрузии позвоночника и даже грыжи.

Ходьба, а не бег, в данном случае будет намного лучше. Прежде, чем начать тренироваться, важно пообщаться с фитнесс-тренером, даже если вы потом не собираетесь ходить в спортзал: он подскажет, как правильно бороться с лишним весом именно в вашем случае. Но уже сейчас вы самостоятельно можете начать делать первые шаги к похудению.

Для похудения также можно самостоятельно использовать петли и гантели TRX – это многофункциональные тренажеры, которые легко крепятся на уличных спортивных площадках. Специалист расскажет, как это правильно делать.

Ок, а как питаться для похудения?

Лучше всего изначально получить консультацию семейного врача или диетолога, который оценит ваше состояние здоровья и подскажет подходящую активность, поможет составить сбалансированный рацион. Ведь вы можете не знать о том, что у вас уже есть протрузии, к примеру, или не оценивать, насколько серьезное нарушение осанки, последствия перенесенной травмы и так далее.

То же касается вашего рациона: для начала начните отказываться от вредной пищи, хотя бы постепенно снижайте ее в вашем меню. Многие пытаются считать калории, но это проблематично и некоторых вообще не мотивирует.

Не считайте калории, а просто уменьшите порции в 2 раза. И составьте свое меню из продуктов, богатых сложными углеводами, белками и клетчаткой,-советует Игорь Бабенко,- это крупы (каши), макароны твердых сортов, мясо – нежирное и более диетическое это курятина, индюшатина, телятина, рыба. Не забывайте о растительной клетчатке – это в первую очередь овощи: сырые, запеченные, вареные.

Если вы полнеете, значит, перебираете в еде, то есть едите лишнее. И не добираете в активности – то есть движения и физических нагрузок недостаточно. Так, рациональное питание полезной пищей 3-4 раза в день, уменьшение порций плюс ходьба – залог того, что вы начнете худеть и сможете удержать вес.

Существует так называемый американский стандарт ходьбы – 7 тысяч шагов в день, который рекомендуется даже людям с диабетом и другими хроническими проблемами. Чтобы не считать шаги, скачайте специальное мобильное приложение или приобретите специальный трекер.

Чтобы не считать шаги, скачайте специальное мобильное приложение или приобретите специальный трекер / Фото: freepik.com

Лучше гулять по вечерам – так вы насытите организм кислородом, успокоите нервную систему, и лучше будете спать. Кстати, полноценный сон – тоже один из важных факторов для похудения.

Почему для похудения важен сон

Множество гормонов вырабатывается именно ночью, пока мы спим. Если сон неполноценный, то начинаются проблемы с выработкой соматропина (это гормон роста, который помогает сжигать жир, когда пища в организм не поступает) и других гормонов, в итоге замедляются обменные процессы. Чем хуже сон – тем тяжелее похудеть.

Чем хуже сон – тем тяжелее похудеть, поэтому важно полноценно высыпаться каждый день / Фото: freepik.com

Важное замечание – не используйте алкоголь, чтобы лучше заснуть, и вообще спиртное нужно свести к минимуму, если хотите похудеть. Потому что в процессе распития алкоголя мы начинаем его закусывать, увлекаемся, переедаем.

А на утро из-за задержки жидкости и отечности, вызванной алкогольной интоксикацией мы выглядим хуже и полнее. Лучше пить чистую воду, свежевыжатые соки.

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