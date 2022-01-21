Як схуднути до 14 лютого і не зіпсувати здоров'я – приводимо себе у форму на день закоханих

Щоб схуднути до 14 лютого та не зіпсувати здоров'я, не голодуйте різко та підберіть фізнавантаження з тренером / Фото: Колаж: Сьогодні
У День святого Валентина або всіх закоханих хочеться постати "у всеозброєнні" – виглядати стрункою та підтягнутою? Але сісти на тверду дієту і почати посилено тренуватися буде помилкою. Як схуднути до 14 лютого і чи можливо це взагалі без шкоди здоров'ю, з чого починати – розповів спортивний фармаколог, методист-викладач ТЦ Академії фітнесу України Ігор Бабенко.
Схуднути за 2 тижні й швидше – це реально?
Коли людина, яка не дружить зі спортом і здоровою їжею, різко починає обмежувати себе в їжі чи голодувати, та ще й активнічати – то втратити певний обсяг жирової тканини можна за два-три тижні та за місяць. Але нетренована людина, яка починає "тягати залізо", сподіваючись швидко схуднути, замість тонкої талії зазвичай здобуває травми.
А жорсткі дієти обертаються проблемами з внутрішніми органами і поверненням кілограмів, що пішли, та ще й з лишком. Жорсткі дієти, різні тренувальні марафони, які обіцяють вам мінус 10 кг на тиждень, два, місяць, завдадуть непоправної шкоди здоров'ю.
Але якщо ви хочете встигнути до Дня всіх закоханих виглядати підтягнутішими, свіжішими і радіснішими – то варто почати просто зараз, – каже Ігор Бабенко, – вже за три тижні – місяць ваш зовнішній вигляд покращиться, ви відчуєте себе здоровішим. Головне, уникати помилок, які можуть зашкодити.
З чого розпочати тренування для схуднення
Насамперед важливо розуміти, яка фізична активність вам підходить, чи немає протипоказань для активних тренувань. Непідготовлена людина, яка вийшла на пробіжку, насамперед "завдасть удару" по власних суглобах.
Тренована, нехай навіть періодично, людина приймає все навантаження на м'язи. А без фізичної підготовки ви ризикуєте заробити протрузії хребта і навіть грижі.
Ок, а як харчуватися для схуднення?
Найкраще спочатку отримати консультацію сімейного лікаря або дієтолога, який оцінить ваш стан здоров'я та підкаже потрібну активність, допоможе скласти збалансований раціон. Адже ви можете не знати про те, що у вас вже є протрузії, наприклад, або не оцінювати, наскільки серйозне порушення постави, наслідки перенесеної травми тощо.
Не рахуйте калорії, а просто зменшіть порції вдвічі. І складіть своє меню з продуктів, багатих на складні вуглеводи, білки та клітковину, – радить Ігор Бабенко, – це крупи (каші), макарони твердих сортів, м'ясо – нежирне та дієтичне це курятина, індичата, телятина, риба. Не забувайте про рослинну клітковину – це насамперед овочі: сирі, запечені, варені.
Існує так званий американський стандарт ходьби – 7 тисяч кроків на день, який рекомендується навіть людям з діабетом та іншими хронічними проблемами. Щоб не рахувати кроки, скачайте спеціальний мобільний додаток чи придбайте спеціальний трекер.
Краще гуляти вечорами – так ви наситите організм киснем, заспокоїте нервову систему, і краще спатимете. До речі, повноцінний сон теж один з важливих факторів для схуднення.
Чому для схуднення важливий сон
Багато гормонів виробляється саме вночі, поки ми спимо. Якщо сон неповноцінний, то починаються проблеми з виробленням соматропіну (це гормон росту, який допомагає спалювати жир, коли їжа в організм не надходить) та інших гормонів, зрештою уповільнюються обмінні процеси. Чим гірший сон – тим важче схуднути.
А на ранок через затримку рідини та набряклість, викликану алкогольною інтоксикацією, ми виглядаємо гірше й повніше. Краще пити чисту воду, свіжовижаті соки.
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