Как подготовиться к осаде города рашистами – инструкция для мирных граждан / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за вторжения России на наши земли, украинцы вынуждены готовиться к худшему, ведь враг не жалеет даже детей. Российские оккупанты осаждают города и убивают мирных жителей, некоторые гибнут самостоятельно от обезвоживания. История о ребенке из Мариуполя, погибшего от обезвоживания, шокирует. Гуманитарная помощь не всегда может добраться до городов, поэтому жителям рекомендуется перестраховаться и быть готовыми к возможной осаде. Жена президента Украины Елена Зеленская в официальном телеграм-канале рассказала, как подготовиться к осаде мирному населению.

На случай продолжительной осады города подготовьте набор:

большой запас воды.

непортящиеся продукты питания (выбирайте пищу, которая пригодна для потребления без приготовления).

средства для фильтрации воды (специальные таблетки или фильтры).

заряженные повербенки.

фонарик и свечи.

спички или зажигалки.

пластиковый пакет для сбора дождевой воды или снега.

туристическое снаряжение для приготовления пищи на улице.

термобелье (на случай отключения отопления).

Часть вещей из списка держите в укрытии для удобства, а остальное – в тревожном чемоданчике.

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Составьте тревожный чемодан на случай осады города и поставьте в сумку:

запас воды, еду, важные лекарства и теплые вещи.

документы для всех членов семьи.

кусок белой ткани (простыни или наволочки). При эвакуации ее могут связывать поверх одежды, как символ гражданского населения.

Рюкзак держите рядом с собой постоянно.

Вероятность отключения связи высока, поэтому продумайте план действий на случай ситуации:

Скооперируйтесь с соседями. Подумайте, как будете помогать друг другу продуктами и обмениваться информацией на случай отсутствия интернета и мобильной связи.

Сформируйте заранее карту стратегических локаций. В список входят: открытые колодцы с водой, укрытия, местоположения телефонных башен или место для зарядки телефона (автомобиль или генератор).

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/ Фото: Pexels

Оставьте соседям номера ваших ближайших родственников, чтобы они сообщили о вашем местонахождении (на случай, если с вами не будет связи).

Запишите на листе бумаги телефоны требуемых служб и родных. Если ваш телефон потеряете, или он будет непригодным для общения, то вы с легкостью свяжитесь с другим телефоном с родными, так как будете иметь список контактов на бумаге.

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