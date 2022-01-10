Как отучить ребенка от сладостей – совет доктора Комаровского

Отучить ребенка от сладостей - значит избежать пути к лишнему весу и проблем с зубами в будущем / Фото: Коллаж: Сегодня

Если ребенок постоянно пьет сладкий компот и отказывается от воды, есть ли повод для беспокойства? Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" посоветовал родителям простые действия, как отказаться от сахара, сохранить нормальный вес и здоровыми зубы малыша.

Когда ребенок выпивает до четырех литров сладкого компота за день, то он либо хочет утолить жажду, либо ему нравится сладкий вкус напитка.

Реклама

Если ребенок действительно испытывает жажду, то будет пить воду, компот без сахара или другой напиток / Фото: unsplash.com

Поначалу дайте малышу компот без сахара. Если он действительно испытывает жажду, то будет пить воду, компот без сахара или любой другой напиток.

Если же ребенок пьет компот только потому, что ему нравится сладкий вкус: у малыша уже сформирована вредная привычка, – сказал доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Есть два способа избавиться от сахарозависимости.

Реклама

Первый вариант: сказать, что в доме закончился сахар. И тогда приготовьтесь к тому, что будут истерики, просьбы, мольбы, то есть вам придется потерпеть такое поведение ребенка несколько дней. Второй вариант более щадящий: вы можете каждый день постепенно уменьшать количество сахара в компоте.

Когда вы полностью откажитесь от сахара, и ребенок станет ощущать естественную сладость напитка, можно начать уменьшать концентрацию компота, – посоветовал врач-педиатр высшей категории. – И таким образом вы отучите ребенка от употребления огромного количества сладкой жидкости.

По словам Евгения Комаровского, 4 литра сладкого компота в день – это прямой путь к лишнему весу и проблемам с зубами, потому что ребенок привыкает к сладостям.

Когда мы приучаем есть сладости, то создаем своим детям очень много проблем в будущем, – сказал кандидат медицинских наук в интервью для канала "Украина". – Потому что во взрослом возрасте обмен веществ значительно замедляется, а привычка получать в виде сладостей огромное количество концентрированной энергии, которую некуда тратить, остается.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Реклама

Читайте также "Вредны ли детям сладкие газированные напитки".