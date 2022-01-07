Вредно ли пить сладкие газированные напитки – мнение доктора Комаровского

Детям, и то не всем, пить сладкие газированные напитки можно лишь иногда. Всем остальным Евгений Комаровский рекомендует пить газированную минеральную воду

Пить сладкие газированные напитки постоянно вредно как детям, так и взрослым / Фото: Коллаж: Сегодня

На праздничных столах много разных блюд и напитков. Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что можно пить детям, а от чего желательно отказаться. Если вы заботитесь о здоровье своего ребенка, узнайте, что ему действительно может навредить.

Когда речь заходит о сладких газированных напитках, то почему-то многие люди делают акцент на слове "газированный". Словно именно это свойство напитка может навредить.

Реклама

Я совершенно спокойно отношусь к тому, что дети пьют газированную минеральную воду. Это нормально, они удовлетворяют жажду, – сказал Евгений Комаровский в программе "Ранок з Україною". – И употребление такого напитка не несет никаких рисков для здоровья ребенка.

По словам доктора Комаровского, насыщение напитков углекислотой не делает их ни вредными, ни полезными. Главная проблема в том, что они сладкие.

Люди пьют сладкие напитки не потому, что испытывают жажду. Для большинства это способ получения удовольствия, – сказал врач-педиатр высшей категории в интервью для канала "Украина". – Сладкие газированные напитки вредны, так как человек получает легкодоступную энергию, которую он не тратит.

По словам кандидата медицинских наук, в 100 граммах одного из напитков, который продается в нашей стране, содержится 11 граммов сахара. А ребенок легко может выпить 2-х литровую бутылку такого напитка. И таком образом за день он съедает стакан сахара! А ведь эту концентрированную энергию надо потратить.

Если у ребенка нет лишнего веса, он очень активный, то ему можно иногда пить сладкие газированные напитки / Фото: freepik.com

Реклама

Сладкие газированные напитки можно пить только тогда, когда у детей есть возможность и желание активно тратить энергию, – объяснил Евгений Комаровский. – То есть если у ребенка нет лишнего веса, он очень активный, то ему можно иногда пить сладкие газированные напитки. Но всем остальным людям я настоятельно рекомендую газированную минеральную воду.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

Также читайте: "Что пить детям, чтобы скорее выздороветь".