Как приучить детей к полезной еде – 3 совета от психолога

Овощи, мясо или рыба должны обязательно быть в детском меню, тогда макароны или тесто не навредят. А вот сладостей в рационе ребенка лучше избегать

Приучить детей к полезной еде гораздо проще, если вы сами едите такую пищу / Фото: freepik.com

В постоянной рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" психолог Елена Адамова отвечает на самые распространенные вопросы зрителей. На днях эксперт рассказала, как отучить детей употреблять сладости и вредную пищу и создать правильный рацион.

Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Реклама

Если вы не хотите, чтобы ребенок употреблял сладости – не держите их дома. Даже если вам кажется, что вы их хорошо спрятали – дети быстро узнают о них и найдут возможность достать", – комментирует психолог Елена Адамова в эфире канала "Украина.

По словам эксперта, если дети любят макаронные изделия или продукты из теста – это не проблема, если в их рационе еще есть овощи, мясо или рыба. К тому же, такие изделия можно готовить самостоятельно из полезных компонентов.

У детей хорошо налажена система саморегулирования голода, и когда нужно, малыш сам будет просить пищу / Фото: freepik.com

Реклама

Кроме того, есть еще несколько советов, как приучить ребенка к правильному питанию:

предлагайте ребенку еду только тогда, когда он проголодался; вводите в рацион ребенка красивую и здоровую пищу: готовьте разнообразные овощи, которые будут украшать тарелку. Здесь есть небольшая хитрость – постепенно увеличивайте количество полезных продуктов на тарелке; не беспокойтесь, что если вы не будете заставлять ребенка есть, он останется голодным: у детей хорошо налажена система саморегулирования голода, и когда нужно, он будет просить пищу.

Я прекрасно понимаю, что на приготовление вкусной, полезной и красивой пищи нужно время. Но сначала введите эти привычки себе, а не только ребенку – ешьте с удовольствием и демонстрируйте это удовольствие малышу. А главный месседж – это не только вкусно, но и полезно", – советует Елена Адамова в "Ранку з Україною.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

Также мы писали, как научить ребенка есть овощи.