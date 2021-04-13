Как открыть вино без штопора: ТОП-10 проверенных лайфхаков

Шурупом, ножом, каблуком, пальцем – как еще можно добраться до вина, если нет штопора

Многим знакома ситуация, когда нужно открыть бутылку вина, а штопора под рукой нет. Кто-то пытается расковырять пробку ножом, некоторые ввинчивают шуруп, чтобы потом вынуть его плоскогубцами. Life Сегодня собрали 10 возможных способов, как без штопора добраться до вина в закупоренной бутылке.

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Мы рассмотрим проверенные способы, при помощи которых действительно удастся открыть бутылку. При их применении нужно быть осторожным, иначе есть риск получить кусочки пробки в своем стакане или трещины на бутылке.

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Лайфхак 1. Как открыть вино с помощью полотенца

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Возьмите полотенце. Ткань должна полностью закрывать бутылку, чтобы она не выскользнула из рук. Приставьте бутылку с вином к стене и начните стучать по ней дном, пока пробка не выскочит. Стоит отметить, что такой процесс довольно длительный – он занимает около 20 минут. Кроме этого, нельзя стучать слишком сильно, чтобы не разбить бутылку.

Лайфхак 2. Вино в ботинке: стучим и пьем

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Похожий метод, но для надежности и большей амортизации бутылку ставим в ботинок и придерживаем рукой. Этой конструкцией нужно потихоньку стучать о стену. С каждым разом пробка будет все больше выходить из горлышка. Стучите, пока ее не получится захватить пальцами и вытащить. Будьте аккуратны, чтобы бутылка не разбилась.

Лайфхак 3. Как можно открыть бутылку вина ножом

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Переверните бутылку, чтобы смочить пробку изнутри. Аккуратно вонзите лезвие в пробку как можно глубже и потом, осторожно поворачивая его в одну и ту же сторону (например, по часовой стрелке) и одновременно вытягивая вверх, достаньте пробку из бутылки. Нож можно держать не прямо, а слегка под углом – от этого пробка выкручивается чуть легче и вероятность ее повреждения снижается. Но иногда пробка все же крошится и кусочки попадают в вино, нарушая эстетичность подачи. Это нестрашно – бутылка все равно будет открыта, так что цель достигнута. А вино можно процедить через марлю или ткань. Вот только есть одна опасность – ножом можно порезаться.

Лайфхак 4. Ключ отпирает не только двери, но и винные бутылки

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Нет ножа – возьмите ключ. Во-первых, он всегда под рукой. Во-вторых, он безопаснее острого ножа, и вы не порежетесь. В-третьих, ключ обычно тоньше, чем нож, и держать его удобнее. Но будьте осторожны, чтобы его не поломать, иначе домой вы не попадете. Вводите ключ в пробку под небольшим углом – так будет проще его вывинчивать. Затем с небольшим усилием вкручивайте внутрь пробки, а потом аккуратно потяните вверх.

Лайфхак 5. Бутылку можно открыть с помощью шурупа

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Эта конструкция максимально имитирует штопор. Возьмите длинный шуруп, аккуратно вкрутите его в середину пробки и не спеша вытащите с помощью плоскогубцев. Лайфхак, если плоскогубцев нет – зацепите шуруп вилкой. Этот способ не подойдет для вин, пробка для которых изготовлена из хрупкой древесины – она раскрошится, и шуруп будет вылетать.

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Лайфхак 6. Как открыть бутылку вина шнурком

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Шнурковый метод — это модификация шурупного. Если по какой-то причине шуруп не помог вытащить пробку, а лишь сделал в ней дырку — не отчаивайтесь: возьмите чистый шнурок, завяжите на конце тугой узел, проденьте шнурок в дыру и тяните. Но помните: для этого годится только шнурок либо крепкая веревка – тонкие рвутся.

Лайфхак 7. Вино можно открыть скрепкой

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

А надежнее – двумя. Расправьте скрепку так, чтобы ее можно было протолкнуть между пробкой и стеклом, а затем повернуть, поддеть пробку, как крючком, и выдернуть.

Лайфхак 8. Возьмите ручку в ручки

Как открыть вино без штопора / Фото: Сегодня

Обыкновенная ручка поможет протолкнуть винную пробку внутрь. Для этого также можно использовать прочные цилиндрические предметы: маркер, губную помаду, женский каблук-шпильку или даже свернутую в рулон плотную бумагу. Некоторые ухитряются вдавить пробку большим пальцем. И хотя этот способ действенный, он может занять довольно длительное время.

Лайфхак 9. Достаньте вино из бутылки шприцем

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Если сил справиться с пробкой не хватает, а добраться до заветного напитка хочется, можно обхитрить бутылку и набрать вино при помощи медицинского шприца. Проткните пробку, наберите шприц, снимите его с иглы и вылейте в бокалы. Такой способ буде особенно уместным на ведьминской вечеринке или на Хэллоуин.

Лайфхак 10. Как извлечь вино насосом

Как открыть вино без штопора / Фото: Pinterest

Если вдруг под рукой вместо штопора у вас оказался насос, то вытолкнуть зловредную пробку из бутылки вина можно за счет давления воздуха. Закачайте его внутрь через дырочку в пробке – но смотрите, чтобы не взорвалась ваша бутылка!

Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать вкусное вино в супермаркете и не разочароваться – советы сомелье.