Как оказать доврачебную помощь раненому или человеку в обмороке

Оказывайте медицинскую помощь, только если это безопасно для вас чтобы не навредить ни себе, ни раненому или человеку в обмороке / Фото: freepik.com, istockphoto.com

В условиях военного положения каждому важно научиться оказывать доврачебную помощь, но делать это нужно правильно. Алгоритм оказания экстренно помощи озвучил Коронавірус-інфо.

Как понять жив ли человек после обстрела

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Для начала оценивает состояние раненого или контуженного: проверьте дыхание, обратитесь к нему с вопросом. Только не нужно нажимать на тело или дергать за руки, чтобы убедиться, жив ли человек. Так вы можете еще больше повредить полученный им перелом или рану.

Посчитайте вслух от 501 до 510 (это 10 секунд), за это время человек должен сделать не менее 2-3 выдохов. Если человек в сознании, то не проверяйте его дыхание и пульс.

Затем позвоните по номеру "103" и выловите "скорую", также можно звонить в другие экстренные службы (полиция, ГСЧС)

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Как остановить кровотечение, если человек ранен

Хорошо, если под рукой жгут или специальный турникет, но можно использовать ремень, пояс, накалывают жгут выше места кровотечения. Нужно запомнить или записать время наложения жгута – можно прямо на теле пострадавшего маркером, или запишите себе в телефон.

Если не из чего сделать жгут, то давите на рану до приезда "скорой".

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А когда делать реанимацию и вентиляцию легких?

Сначала нужно очистить дыхательные пути (если есть необходимость) – если вор рту пострадавшего рвотная масса или какой-то предмет, это нужно убрать. Если человек не приходит в сознание, начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР).

Покладите пострадавшего на спину, закиньте его голову назад.

Затем двумя руками нажимайте по середине грудной клетки, положив основание одной ладони на вторую. двумя руками: основание одной ладони накройте другой ладонью. Глубина нажатия – 5-6 см, а частота должна составлять около 100-120 в минуту.

Держите раненого до приезда "скорой" в боковом положении, также если человек пришел в сознание, не бросайте его самого, дождитесь медиков. Поскольку он в болевом шоке и моет попытаться снять жгут.