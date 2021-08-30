Как одеть школьника: фотоидеи, цены и советы

Герои сериала "Сплетница" (2007) / Фото: Imdb.com

С приближением осени одной из самых актуальных задач родителей становится подготовка ребенка к учебному году. Больше приходится ломать голову над одеждой для мальчиков – они непоседливы и быстро изнашивают вещи.

Как составить модные и практичные образы для девочек, мы рассказывали ранее. Пришло время обсудить стильные образы школьников. Купить последние и не разориться можно на платформе онлайн-объявлений OLX.

Самым маленьким

В идеале школьная форма должна быть изготовлена из натуральных тканей или же как минимум включать 50% натуральных волокон. Она может состоять из пиджака, рубашки, поло, футболки, шорт и брюк.

Присмотритесь к цветовым вариантам костюмов – серо-голубые, молочные и в клетку – хорошая замена привычным черным и темно-синим.

К слову, специалисты МОЗ рекомендуют не отдавать предпочтение узкой одежде, которая сковывает движения ребенка, а также обращают внимание на брюки с резинкой на поясе, максимально удобные для младшеклассников.

Классические рубашки можно заменить на удобные хлопковые футболки-поло, а лонгсливы и худи подойдут для прохладной погоды. Вместо рубашки можно надеть вышиванку, которая станет идеальным вариантом для праздничных дней.

Приобретая одежду для учеников через интернет, вы можете значительно сэкономить свое время и средства. Заказывая ее на OLX, не забудьте уточнить у продавцов все детали: запросите фото бирок, на которых виден состав и важные для вас параметры. Заказать вещи удобно и безопасно можно уже со встроенной услугой OLX Доставка, тем более что в ближайший месяц доставлять товар будут бесплатно.

Если ребенок отказывается носить классические туфли, не спорьте. Купите мальчику модные кроссовки или кеды – так вы сэкономите и на обуви для физкультуры, и сделаете образ школьника ультрамодным.

Подростки

Выбирать одежду для подростков родителям достаточно сложно. Поэтому постарайтесь провести с сыном побольше времени, чтобы узнать о его вкусах и интересах. Так, вы не только выберете стильные образы, но и укрепите отношения.

Кроме классических рубашек и лонгсливов, предложите сыну обратить внимание на худи или толстовки под костюм. Это не только модно, но и комфортно.

Одной из самых важных покупок является рюкзак. В первую очередь, аксессуар должен быть качественным и функциональным. Лучше, чтобы ваш сын сам выбирал дизайн изделия, а вот за остальными параметрами проследите вы.

Хороший рюкзак должен иметь твердую ортопедическую спинку и усиленное дно, шлейки – регулироваться, а ткань – выполнена из хорошо моющегося и качественного экоматериала.

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Очень важно, чтобы рюкзак был прочным, прошит двойным швом и влагостойким (помните, ребята любят играть и бросаться рюкзаками, словно это мячи).

Несмотря на то, что требований к рюкзаку много, на OLX их действительно огромный выбор на любой вкус, цвет и главное – цену.

Покупая рюкзак в интернете с помощью OLX Доставка, не стоит волноваться, если продавец не отправит вам товар. Ваши деньги резервируются и в таком случае автоматически будут возвращены на вашу карту.

Также вы можете воспользоваться еще одним способом следки с OLX Доставка — наложенный платеж в отделениях Новой почты. При получении осмотрите товар и, если он вас устраивает — оплатите в отделении стоимость товара, доставку и комиссию финансового партнера. В случае отказа от товара вы ничего не оплачиваете, к продавцу товар также возвращается бесплатно.

Юноши

Главный тренд будущего сезона в мужской одежде – принты во всем. Посоветуйте старшекласснику выбрать пальто, рубашки и свитеры с нанесенными изображениями и не забывайте о классических регланах приглушенных оттенков. Их в гардеробе юноши должно быть несколько. Сделать выбор на OLX будет проще, если вы воспользуетесь сортировкой с фильтрами, указав необходимые размеры и ценовой диапазон.

Без костюма старшекласснику тоже не обойтись. Даже если цена на него вас немного пугает, посмотрите на эту покупку с другого ракурса – парень уже вырос и будет носить вещи не один сезон. Идеально купить несколько костюмов в деловом и в casual-стиле.

Мода на мужскую обувь не такая изменчивая, как на женскую. Но присмотреться к трендам все-таки стоит: кожаные кроссовки, которые больше напоминают туфли, лоферы, оксфорды или ботинки дерби в трендовых коричневых и земляных оттенках – согласитесь, есть из чего выбрать.

Что еще важно купить на OLX ребенку к первому сентября:

Галстуки. Эти аксессуары не будут лишними в гардеробе юноши. Старшеклассник сможет легко добавить образу легкости или строгости, в зависимости от события либо настроения.

Ранее мы рассказывали, как выбрать рюкзак школьнику на 1 сентября.