С чем носить вышиванку в День Независимости и не только: 4 образа в этно-стие

Лукбук "Вільні люди" (Стиль Наталя Луста) / Фото: Ольга Войчик

В этом году, 24 августа, вся страна отпразднует 30-летие со Дня Независимости Украины. В честь этой даты власти запланировали ряд мероприятий. Так, первая леди страны Елена Зеленская проведет саммит, а главным событием станет парад, споры о котором не стихают вот уже несколько недель.

Пока недовольные киевляне и гости города страдают от пробок, появившихся в результате перекрытия дорог из-за репетиций, а звезды украинского шоу-бизнеса негодуют о выборе артистов для знакового концерта, мы решили разобраться, с чем носить вышиванку в День Независимости и повседневно.

Прогулка в городе

Легкая рубашка в этно-стиле, соломенная шляпа и прогулки на свежем воздухе – лучшие друзья на длительные выходные. Вместо юбок надевайте любимые джинсы, и выбирайте удобную обувь – кроссовки или эспадрильи. Так вы будете чувствовать себя комфортно.

Блуза из льна Etnodim (4 980 грн.) / Фото: instagram.com/etnodim/

На пикник

Если вы не знаете, как провести День Независимости, обязательно отправляйтесь на природу. Синоптики прогнозируют на столбиках термометра +26С и солнечную погоду. Стильную вышиванку комбинируйте с мини-шортами и модной панамой – трендом, вернувшимся к нам из 90-х. Не забудьте захватить вино!

Вышиванка "Вільні люди" (1900 грн.) / Фото: Ольга Войчик, пресс-служба

На свидание

Признаемся честно, кто из нас не страдал в длительных подготовках ко встрече с милым. Бесконечные переодевания, макияж, белье… Отправляясь на свидание, выбирайте платье в этно-стиле. Дополнить его можно неброскими аксессуарами, сандалиями с тонкими ремешками и красной помадой. Такой образ – беспроигрышный вариант.

Платье Zara (2299 грн.) / Фото: zara.com

В офис

Белый тотал-лук, яркая мини-сумка, босоножки либо туфли с геометричным каблуком — простой, но стильный образ для рабочих будней. Выглядеть в офисе модно и согласно протоколу, достаточно просто. Носите белоснежную рубашку с вышивкой с классическими брюками либо юбкой-трапецией.

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Чтобы добавить образу немного красок, наденьте яркие аксессуары – сумка, платок или украшения. Главное – не выбирайте слишком массивные ювелирные изделия. Это утяжелит образ.

Блуза Mango (1299 грн.) / Фото: shop.mango.com/

И еще несколько вещей в этно-стиле, которые стоит иметь в гардеробе каждой девушке:

Хлопковый платок. Аксессуар вернулся в моду совсем недавно. Его можно повязать на голове, чтобы защититься от солнца, вплести в волосы либо украсить сумку.

Хлопковый платок GUNIA Project (1900 грн.) / Фото: instagram.com/gunia_project/

Сумка-шопер. Самый удобный аксессуар, куда бы вы не отправились – и в магазин за хлебом, и на работу, и на пикник.

Экосумка "Узбережжя Чорного моря" MustHave (299 грн.) / Фото: Ольга Войчик

Смотрите в ролике, как украинские звезды примеряли вышиванки:

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